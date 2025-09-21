English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Surya Grahan 2025 : वर्षातील शेवटचं सूर्यग्रहण, सूतक काळ कोणता? भारतात कुठे दिसणार?

Surya Grahan Date and Time: 2025 सालातील शेवटचं सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर रोजी दिसणार आहे. सूर्यग्रहणाचा सूतक काळ कोणता? सामान्यांवर याचा काय होणार परिणाम.

Dakshata Thasale | Sep 21, 2025, 09:01 AM IST
जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो तेव्हा सूर्यग्रहण होते. खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातून तसेच धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. 2025 सालचे शेवटचे सूर्यग्रहण हे आज 21 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या सूर्यग्रहणाचा कालावधी, या दिवशी कोणती खबरदारी घ्यावी आणि भारतात सूर्यग्रहणाचा सुतक (सूर्यासारखा) कालावधी वैध आहे का ते पाहूया.

सूर्यग्रहण कोणत्या राशी आणि नक्षत्रात होईल?

2025 सालचे शेवटचे सूर्यग्रहण सर्व पितृ अमावस्येच्या दिवशी होणार आहे. या दिवशी सूर्य कन्या राशीत आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रात असेल.

2025 सालचे सूर्यग्रहण वेळ

वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबरच्या रात्री सुरू होईल. 21 सप्टेंबर रोजी रात्री 20.59  ते 22 सप्टेंबर रोजी पहाटे 3.23  पर्यंत राहील.  

भारतात सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ वैध असेल का?

भारतीय वेळेनुसार रात्री सूर्यग्रहण होत असल्याने त्याचा सुतक काळ भारतात वैध राहणार नाही. तथापि, धार्मिक तज्ज्ञांच्या मते, सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ वैध नसला तरी, या काळात ग्रहणाशी संबंधित खबरदारी घेतली पाहिजे. सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ ग्रहणाच्या अगदी 12 तास आधी सुरू होतो आणि ग्रहण संपल्यावर संपतो. म्हणून, 21 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. याचा अर्थ असा की सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ 21 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून 22 सप्टेंबर रोजी पहाटे 3.23 वाजेपर्यंत राहील.

सूर्यग्रहण कुठे दिसेल?

21 सप्टेंबर रोजी होणारे सूर्यग्रहण न्यूझीलंड, टोंगा आणि फिजी तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागात, पॅसिफिक महासागर आणि अटलांटिक महासागरात दिसेल.

ग्रहण काळात काय कराल?

सूर्यग्रहणाच्या अशुभ प्रभावापासून वाचायचं असेल तर सूर्यग्रहणादरम्यान सकारात्मक विचार आणि मंत्र जप करणे गरजेचे आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या मंत्राचे जप केल्यावर ती व्यक्ती ग्रहणाच्या प्रभावापासून दूर राहील . 

काही गोष्टी कराव्यात दान?

सूर्यग्रहणानंतर दान करणे हे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. ग्रहणानंतर स्नान करा आणि धार्मिक विधी करा. त्यानंतर अन्न, पैसा आणि वस्त्र दान करा. असे मानले जाते की दान केल्याने संपत्ती वाढते आणि जीवनात सुख आणि समृद्धी येते.

लहान मुलांवर काय होणार परिणाम?

 सूर्यग्रहण मुलांसाठी विशेषतः हानिकारक आहे कारण त्यांचे लेन्स प्रौढांपेक्षा अधिक स्पष्ट असतात आणि ग्रहण पाहताना त्यांच्या बाहुली पसरतात, ज्यामुळे ग्रहणाचा प्रकाश थेट आत प्रवेश करतो. यामुळे मुलांच्या डोळ्यांना दुखापत आणि नुकसान होऊ शकते.

सामन्यांवर काय होतो परिणाम?

childrens.org नुसार, सूर्यग्रहण कधीही उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये; त्यामुळे डोळ्यांना कायमचे नुकसान होऊ शकते. डोळ्याचा रंगीत भाग, बुबुळ, प्रकाश नियंत्रित करतो. ग्रहणाची मंद चमक बुबुळाच्या बाहुलीला पसरवते. शिवाय, ग्रहणाचे अतिनील किरण दृष्टीला कायमचे नुकसान करू शकतात. म्हणून, ग्रहण नेहमी संरक्षक सौर फिल्टर किंवा प्रमाणित चष्म्याने पाहिले पाहिजे.

