Surya Grahan 2025 : वर्षातील शेवटचं सूर्यग्रहण, सूतक काळ कोणता? भारतात कुठे दिसणार?
Surya Grahan Date and Time: 2025 सालातील शेवटचं सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर रोजी दिसणार आहे. सूर्यग्रहणाचा सूतक काळ कोणता? सामान्यांवर याचा काय होणार परिणाम.
Dakshata Thasale | Sep 21, 2025, 09:01 AM IST
जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो तेव्हा सूर्यग्रहण होते. खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातून तसेच धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. 2025 सालचे शेवटचे सूर्यग्रहण हे आज 21 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या सूर्यग्रहणाचा कालावधी, या दिवशी कोणती खबरदारी घ्यावी आणि भारतात सूर्यग्रहणाचा सुतक (सूर्यासारखा) कालावधी वैध आहे का ते पाहूया.
सूर्यग्रहण कोणत्या राशी आणि नक्षत्रात होईल?
2025 सालचे सूर्यग्रहण वेळ
भारतात सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ वैध असेल का?
भारतीय वेळेनुसार रात्री सूर्यग्रहण होत असल्याने त्याचा सुतक काळ भारतात वैध राहणार नाही. तथापि, धार्मिक तज्ज्ञांच्या मते, सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ वैध नसला तरी, या काळात ग्रहणाशी संबंधित खबरदारी घेतली पाहिजे. सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ ग्रहणाच्या अगदी 12 तास आधी सुरू होतो आणि ग्रहण संपल्यावर संपतो. म्हणून, 21 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. याचा अर्थ असा की सूर्यग्रहणासाठीचा सुतक काळ 21 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून 22 सप्टेंबर रोजी पहाटे 3.23 वाजेपर्यंत राहील.
सूर्यग्रहण कुठे दिसेल?
ग्रहण काळात काय कराल?
काही गोष्टी कराव्यात दान?
लहान मुलांवर काय होणार परिणाम?
