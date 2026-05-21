/Surya Grahan 2026 : या वर्षातील सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी? 3 राशीच्या लोकांना धनलाभासह प्रमोशन अन् नशिबाची मिळणार साथ

Surya Grahan 2026 Date and Time : 2026 या वर्षातील दुसरं आणि सर्वात मोठं सूर्यग्रहण कधी असणार आहे. हे सूर्यग्रहण तीन राशीच्या लोकांसाठी धनलाभासह प्रगती आणि यश घेऊन येणार आहे.
हिंदू धर्मात आणि ज्योतिषशास्त्रात ग्रहणाला विशेष महत्त्व असून त्याला अशुभ मानले जाते. ग्रहण ही खगोलशास्त्रीय घटना असली तरी ज्योतिषशास्त्रात तिचा मानवी जीवनावर परिणाम होतो असं मानलं जातं.
या वर्षातील 2026 दुसरं आणि सर्वात लांब सूर्यग्रहण कधी आहे, याबद्दल जाचकांमध्ये उत्सुकता आहे. यंदा हा सूर्यग्रहण तीन राशींच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे.
या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण 12 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे. हा दिवस श्रावण महिन्यातील अमावस्येला सूर्यग्रहण असणार आहे. या ग्रहणाला अधिक विशेष मानले गेले आहे.
हे सूर्यग्रहण भारतीय वेळेनुसार 12 ऑगस्ट रोजी रात्री 9:04 वाजेपासून 13 ऑगस्ट पहाटे 4:25 वाजेपर्यंत असणार आहे. हे ग्रहण अंदाजे 6.5 तासांचं असणार असून ते या वर्षातील सर्वात लांब सूर्यग्रहण आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही.
वर्षातील दुसरे सूर्यग्रहण या लोकांसाठी खूप शुभ सिद्ध होणार आहे. या व्यक्तींना अचानक करिअरमध्ये एक मोठी संधी मिळणार आहे. त्यांच्या करिअरच्या विकासासाठी हा काळ उत्तम असणार आहे.
या लोकांसाठी, हे सूर्यग्रहण जीवनातील एका नव्या पर्वाची सुरुवात करणार आहे. त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घडणार आहेत. धन आणि समृद्धीसोबतच, आदर आणि आनंदातही वाढ होणार आहे.
सूर्यग्रहण या लोकांसाठी भाग्यवान ठरणार आहे. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत आणि वैयक्तिक जीवनात अचानक मोठे बदल घडणार आहेत. तुम्ही सुखी आणि यशस्वी होणार आहात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)