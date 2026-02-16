English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Surya Grahan 2026 : वर्षातील पहिलं सूर्य ग्रहण शनिच्या कुंभ राशीत; 37 वर्षानंतर दुर्लभ योगामुळे 5 राशींना नरक यातना, तर इतर लोकांवर...

Surya Grahan 2026 : वर्षातील पहिलं सूर्य ग्रहण शनिच्या कुंभ राशीत; 37 वर्षानंतर दुर्लभ योगामुळे 5 राशींना नरक यातना, तर इतर लोकांवर...

Surya Grahan 2026 : या वर्षातील म्हणजे 2026 मधील पहिलं सूर्यग्रहण फेब्रुवारी महिन्यातील 17 तारखेला लागणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. पण ज्योतिषशास्त्रानुसार या सूर्यग्रहणाचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर पडणार आहे. हे सूर्यग्रहण शनीदेवाची रास कुंभ राशीत लागणार आहे. भारतीय प्रमाण वेळेनुसार, सूर्यग्रहण दुपारी 3:26 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 7:57 पर्यंत असणार आहे. अशास्थितीत तुमच्या राशीवर काय परिणाम होणार जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Feb 16, 2026, 10:49 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यग्रहण या राशीच्या 11 व्या घरात म्हणजे उत्पन्न आणि इच्छाशक्तीशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सूर्यग्रहणाचा परिणाम तुमच्या इच्छा आणि उत्पन्नावर होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या तुम्ही अडचणीत सापडणार आहात. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

तुमच्या दहाव्या घरात म्हणजे करिअर, वडील आणि तुमच्या राज्याशी त्याचा संबंध आहे. म्हणजे सूर्यग्रहणाचा परिणाम तुमच्या करिअर, वडिलांच्या करिअरवर होणार आहे. त्यामुळे सूर्यग्रहण काळात करिअरसंबंधात कोणताही निर्णय चुकूनही घेऊ नका, नाहीतर खूप मोठ्या अडचणीत सापडला. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुमच्या कुंडतील नवं घर म्हणजे नशिबाच आहे. अशा स्थितीत सूर्यग्रहणामुळे नशिबाची साथ तुम्हाला मिळणार नाही. ग्रहण काळात नशीबसाठी मंदिरात गूळ दान करणे हिताचे ठरणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

  कुंडलीतील आठवं घर हे वयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सूर्यग्रहणामुळे तुमच्या आयुर्मानावर नकारात्मक परिणाम होणार असून आरोग्यात चढ - उतार जाणवणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

हे सूर्यग्रहण तुमच्या सातव्या घरात लागणार असून हे घर तुमच्या जोडीदाराशी संबंधित आहे. याचा अर्थ तुमच्या नातेसंबंधावर सूर्यग्रहणाचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जोडीदारासोबत वाद टाळा. 

कन्या (Virgo Zodiac)

हे सूर्यग्रहण तुमच्या सहाव्या घरात लागणार असून मित्र, शत्रू आणि आरोग्याशी संबंधित हे स्थान आहे. या काळात शत्रू तुमच्यावर वर्चस्व गाजवणार आहे. त्यामुळे या काळात सावध राहा आणि मित्रांशीही संवाद साधताना काळजी घ्या. 

तूळ (Libra Zodiac)

हे सूर्यग्रहण तुमच्या पाचव्या घरात लागणार असून हे स्थान शिक्षण, शिक्षक, मुलं, ज्ञान आणि प्रेमाशी जोडलेलं आहे. याचा अर्थ सूर्यग्रहण तुमच्या जीवनातील या सगळ्यावर नकारात्मक परिणाम करणार आहे. त्यामुळे सूर्यग्रहण काळात काळजी घ्या.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

तुमच्या घरातील चौथ्या घरात सूर्यग्रहण लागणार असून हे घर आई, जमीन, मालमत्ता आणि वाहनांशी जोडलं गेलं आहे. सूर्यग्रहणामुळे आईशी असलेल्या नात्यात चढ - उतार पाहिला मिळेल. तर जमीन, मालमत्ता आणि वाहनावर नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

तिसरं घर हे भावंडांशी संबंध असून या घरात सूर्यग्रहण लागणार आहे. त्यामुळे सूर्यग्रहण काळात भावंडांशी असलेल्या नात्यात तणाव जाणवेल. त्यामुळे संवाद साधताना काळजी घ्या.

मकर (Capricorn Zodiac)

मकर राशीच्या कुंडलीतील दुसऱ्या घरात जे संपत्ती आणि तुमच्या व्यक्तिमत्वाशी संबंधित आहे, त्यावर परिणाम होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक फटका बसणार आहे. तर भाषेवर नियंत्रण ठेवा नाहीतर व्यक्तिमत्त्वाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

  सूर्यग्रहण हे कुंभ राशीत लागणार असून त्याचा सर्वाधिक फटका या राशीला लागणार आहे. तुमच्या कुंडलीतील लग्न घरात हे सूर्यग्रहण लागणार आहे. तसंच तुमच्या शरीराचे प्रतिनिधित्वही हे घर करतं. त्यामुळे तुमच्या आरोग्यावर सूर्यग्रहणाचा विशेष परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला अशक्तपणा जाणवणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

  कुंडलीतील बारावे घर हे भाऊ, वैवाहिक आनंद आणि खर्चाशी संबंध आहे. सूर्यग्रहणामुळे या पैलूंवर नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. वैवाहिक जीवन असो किंवा आर्थिक बाजू यात अडचणीचे संकेत आहेत. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

