Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात?
Surya Grahan 2026 Timing : 17 फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण असणार आहे. हे सूर्यग्रहण कंकणाकृती सूर्यग्रहण असल्यामुळे सूर्य पूर्ण अंधारात न जाता सूर्याचा आकार कंकणाकृती स्वरुपात दिसणार आहे. भारतात या सूर्यग्रहणाचा काय परिणाम होणार हे पंचागकर्ते आणि खगोलशास्त्र दा कृ सोमण यांनी सांगितलं खरं कारण. (फोटो प्रातिनिधिक)
Dakshata Thasale | Feb 16, 2026, 08:12 PM IST
17 फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण होणार आहे. हे सूर्यग्रहण कुंभ राशीत होणारे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. या वर्षातील हे पहिले सूर्यग्रहण आहे. हे सूर्यग्रहण अनेक प्रकारे विशेष असेल. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, 37 वर्षांनंतर कुंभ राशीत एकाच वेळी पंचग्रही योग निर्माण होईल. राहू, बुध, शुक्र आणि चंद्र सूर्यासोबत कुंभ राशीत संक्रमण करतील. सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल. सूर्यग्रहणासाठी सुतक काळ देखील सुरू होईल. सूर्यग्रहणाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
सूर्यग्रहण किती वाजता सुरू होईल?
17 फेब्रुवारी रोजी होणारे सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 7.57 वाजता संपेल. हे सूर्यग्रहण फाल्गुन अमावस्येला (अमावास्या) होत आहे. हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. तुमच्या माहितीसाठी, हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. हे सूर्यग्रहण दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, नामिबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोझांबिक, झांबिया, मॉरिशस, दक्षिण अमेरिका आणि अंटार्क्टिका येथे दिसेल. हे सूर्यग्रहण भारतात अदृश्य आहे आणि त्यामुळे भारतावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
सूर्यग्रहण 2026 च्या वेळा
सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी कधी सुरू होईल?
सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी ग्रहण सुरू होण्याच्या 12 तास आधी सुरू होतो. म्हणून, 16 तारखेच्या मध्यरात्री भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) पहाटे 3.26 वाजता सुतक कालावधी सुरू होईल. सुतक कालावधीत, कोणतीही पूजा किंवा शुभ समारंभ केले जात नाहीत. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे त्याचा सुतक काळ भारतात दिसणार नाही.
सूर्यग्रहणाच्या वेळी काय करू नये?
भारतात सुतक काळ का नाही?
खगोलशास्त्रज्ञांचे मत
खगोलशास्त्रीयदृष्ट्या ही केवळ एक सावलीची घटना आहे. भारतात हे ग्रहण दिसणार नसल्याने त्याचा दैनंदिन जीवनावर कोणताही भौतिक परिणाम होणार नाही. भारतीय वेळेनुसार हे ग्रहण दुपारी 3.26 ला सुरू होईल आणि रात्री 7.57 ला संपेल. हे ग्रहण प्रामुख्याने अंटार्क्टिका, दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या काही भागांतून दिसेल. मंदिरे आणि पूजा: भारतात सुतक नसल्यामुळे या दिवशी सर्व मंदिरे उघडी राहतील आणि नेहमीप्रमाणे पूजा-अर्चा किंवा शुभ कार्ये करता येतील.
ज्योतिषशास्त्रीय प्रभाव
