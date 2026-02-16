English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात?

Solar Eclipse 2026 : सूर्यग्रहणाचा भारतीयांवर थेट परिणाम होणार का? खगोलशास्त्रज्ञ काय सांगतात?

Surya Grahan 2026 Timing : 17 फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण असणार आहे. हे सूर्यग्रहण कंकणाकृती सूर्यग्रहण असल्यामुळे सूर्य पूर्ण अंधारात न जाता सूर्याचा आकार कंकणाकृती स्वरुपात दिसणार आहे. भारतात या सूर्यग्रहणाचा काय परिणाम होणार हे पंचागकर्ते आणि खगोलशास्त्र दा कृ सोमण यांनी सांगितलं खरं कारण. (फोटो प्रातिनिधिक) 

Dakshata Thasale | Feb 16, 2026, 08:12 PM IST
Solar Eclipse 17 February 2026

17 फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण होणार आहे. हे सूर्यग्रहण कुंभ राशीत होणारे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. या वर्षातील हे पहिले सूर्यग्रहण आहे. हे सूर्यग्रहण अनेक प्रकारे विशेष असेल. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, 37 वर्षांनंतर कुंभ राशीत एकाच वेळी पंचग्रही योग निर्माण होईल. राहू, बुध, शुक्र आणि चंद्र सूर्यासोबत कुंभ राशीत संक्रमण करतील. सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल. सूर्यग्रहणासाठी सुतक काळ देखील सुरू होईल. सूर्यग्रहणाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

सूर्यग्रहण किती वाजता सुरू होईल?

Solar Eclipse 17 February 2026

17 फेब्रुवारी रोजी होणारे सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 7.57 वाजता संपेल. हे सूर्यग्रहण फाल्गुन अमावस्येला (अमावास्या) होत आहे. हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. तुमच्या माहितीसाठी, हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. हे सूर्यग्रहण दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, नामिबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोझांबिक, झांबिया, मॉरिशस, दक्षिण अमेरिका आणि अंटार्क्टिका येथे दिसेल. हे सूर्यग्रहण भारतात अदृश्य आहे आणि त्यामुळे भारतावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

सूर्यग्रहण 2026 च्या वेळा

Solar Eclipse 17 February 2026

 सूर्यग्रहण दुपारी 3.26 वाजता सुरू होईल  सूर्यग्रहणाचा कंकणाकृती टप्पा संध्याकाळी 5.12 वाजता सुरू होईल पूर्ण सूर्यग्रहण संध्याकाळी 5.43 वाजता होईल  सूर्यग्रहणाचा कंकणाकृती टप्पा संध्याकाळी 6.11 वाजता संपेल सूर्यग्रहण संध्याकाळी 7.57 वाजता संपेल

सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी कधी सुरू होईल?

Solar Eclipse 17 February 2026

सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी ग्रहण सुरू होण्याच्या 12 तास आधी सुरू होतो. म्हणून, 16 तारखेच्या मध्यरात्री भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) पहाटे 3.26 वाजता सुतक कालावधी सुरू होईल. सुतक कालावधीत, कोणतीही पूजा किंवा शुभ समारंभ केले जात नाहीत. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे त्याचा सुतक काळ भारतात दिसणार नाही.  

सूर्यग्रहणाच्या वेळी काय करू नये?

Solar Eclipse 17 February 2026

सूर्यग्रहणाच्या वेळी काही विशिष्ट गोष्टी करण्यास शास्त्रात मनाई आहे. सूर्यग्रहणाच्या वेळी जेवणे आणि प्रार्थना करू नये. गर्भवती महिला आणि वृद्ध लोक खाऊ शकतात. या काळात, तुमच्या जेवणात तुळशीची पाने किंवा दुर्वा (सूर्यफूल) घाला. तसेच, तुमच्या देवतेचे मानसिक ध्यान करा.

भारतात सुतक काळ का नाही?

Solar Eclipse 17 February 2026

ज्योतिषांचे मत: धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्राच्या नियमांनुसार, ग्रहण ज्या भागात डोळ्यांनी दिसते, तिथेच त्याचे वेध किंवा सुतक काळ पाळला जातो. हे ग्रहण भारतात दृश्यमान नसल्यामुळे कोणत्याही धार्मिक नियमांचे किंवा सुतक काळाचे बंधन भारतीयांना नसेल .

खगोलशास्त्रज्ञांचे मत

Solar Eclipse 17 February 2026

खगोलशास्त्रीयदृष्ट्या ही केवळ एक सावलीची घटना आहे. भारतात हे ग्रहण दिसणार नसल्याने त्याचा दैनंदिन जीवनावर कोणताही भौतिक परिणाम होणार नाही. भारतीय वेळेनुसार हे ग्रहण दुपारी 3.26 ला सुरू होईल आणि रात्री 7.57 ला संपेल. हे ग्रहण प्रामुख्याने अंटार्क्टिका, दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या काही भागांतून दिसेल. मंदिरे आणि पूजा: भारतात सुतक नसल्यामुळे या दिवशी सर्व मंदिरे उघडी राहतील आणि नेहमीप्रमाणे पूजा-अर्चा किंवा शुभ कार्ये करता येतील.  

ज्योतिषशास्त्रीय प्रभाव

Solar Eclipse 17 February 2026

जरी सुतक काळ नसला, तरी हे ग्रहण कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात होत असल्याने काही राशींवर त्याचे सूक्ष्म परिणाम होऊ शकतात, असे काही ज्योतिषांचे वैयक्तिक मत आहे . थोडक्यात, भारतात या दिवशी सामान्य दिनचर्या सुरू ठेवता येईल आणि विशेष सुतक पाळण्याची शास्त्रीय किंवा धार्मिक सक्ती नसेल.

कंकणाकृती सूर्यग्रहण का वेगळे असते?

Solar Eclipse 17 February 2026

पूर्ण सूर्यग्रहणापेक्षा वेगळे, हे सूर्यग्रहण चंद्र पृथ्वीपासून त्याच्या सर्वात दूरच्या स्थानावर किंवा त्याच्या जवळ असताना होते. या अंतरामुळे, चंद्र आकाशात थोडा लहान दिसतो आणि सूर्याला पूर्णपणे झाकत नाही. त्याऐवजी, ते एका गडद वर्तुळाभोवती असलेल्या जळत्या वर्तुळाची आकर्षक प्रतिमा तयार करते. नासाच्या मते, हे विशिष्ट ग्रहण अंदाजे २ मिनिटे आणि २० सेकंद चालेल, ज्यामध्ये चंद्र सूर्याच्या मध्यभागी सुमारे ९६ टक्के भाग व्यापेल.  

