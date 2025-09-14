English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suryakumar Yadav Birthday: सूर्यकुमार यादवला 'मिस्टर 360' का म्हणतात? पाकिस्तानविरुद्धचा सामन्यात वाढदिवशी सूर्याची बॅट तापणार?

Suryakumar Yadav Birthday: आज भारतीय टी-20संघाचा कर्णधार सूर्यकुमारचा 35 वा वाढदिवस आहे. या दिवशी तो आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल आणि या निमित्ताने त्याच्याकडून विजयाची परतफेड अपेक्षित आहे.  

Tejashree Gaikwad | Sep 14, 2025, 02:38 PM IST
आज भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमारचा 35 वा वाढदिवस आहे. या दिवशी तो आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल आणि या निमित्ताने त्याच्याकडून विजयाची परतफेड अपेक्षित आहे.  

भारतीय T20 संघाचा कर्णधार आणि मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव आज, 14 सप्टेंबर रोजी आपला 35वा वाढदिवस साजरा करत आहे. विशेष म्हणजे, या दिवशीच तो आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात संघाचे नेतृत्व करणार आहे.  

सूर्यकुमारची कहाणी भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात प्रेरणादायी कथांपैकी एक मानली जाते. आपल्या निडर फलंदाजीने आणि मैदानावरील सर्वदिशात्मक शॉट्समुळे त्याला ‘इंडियाज मिस्टर 360’ ही उपाधी मिळाली आहे.  

मुंबई इंडियन्सकडून सातत्याने धडाकेबाज खेळी करूनही सूर्यकुमारला 30 वर्षांपर्यंत भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. कोलकाता नाईट रायडर्सकडून 2017 पर्यंत अधूनमधून चांगल्या खेळी करूनही तो ठसा उमटवू शकला नव्हता. मात्र, 2018 च्या आयपीएलपासून मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना त्याने आपल्या कारकिर्दीला नवी दिशा दिली.  

त्या मोसमात त्याने 14 सामन्यांत 512 धावा कुटल्या आणि संघाचा अविभाज्य भाग ठरला. पुढील तीन वर्षांत त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे मुंबई इंडियन्सने वर्चस्व राखले आणि अखेर 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याला भारतासाठी पदार्पणाची संधी मिळाली.  

वयाबाबत शंका उपस्थित होत्या, पण सूर्यकुमारने त्या सर्व दूर केल्या. मैदानाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून चौकार-षटकार खेचण्याच्या त्याच्या कौशल्याने तो इतर भारतीय फलंदाजांपासून वेगळा ठरला. सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ, जलदगतीने धावा काढणे आणि विविध प्रकारच्या गोलंदाजांविरुद्ध निर्भीड खेळ करण्याची वृत्ती यामुळे त्याला ‘Mr. 360’ म्हणून ओळख मिळाली.  

आजपर्यंत आयपीएलमध्ये त्याने 4,311 धावा 148.66 च्या स्ट्राइक रेटने झळकावल्या आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय T20I मध्ये त्याच्या खात्यावर 2,500 हून अधिक धावा 167.07 च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटने जमा आहेत.  

त्याच्या या धडाकेबाज फलंदाजीमुळेच तो भारतीय T20 क्रिकेटचा नवा चेहरा मानला जातो आणि आजच्या घडीला जगातील सर्वात धोकादायक फलंदाजांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो.  

