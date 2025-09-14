Suryakumar Yadav Birthday: सूर्यकुमार यादवला 'मिस्टर 360' का म्हणतात? पाकिस्तानविरुद्धचा सामन्यात वाढदिवशी सूर्याची बॅट तापणार?
Suryakumar Yadav Birthday: आज भारतीय टी-20संघाचा कर्णधार सूर्यकुमारचा 35 वा वाढदिवस आहे. या दिवशी तो आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल आणि या निमित्ताने त्याच्याकडून विजयाची परतफेड अपेक्षित आहे.
Tejashree Gaikwad | Sep 14, 2025, 02:38 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
मुंबई इंडियन्सकडून सातत्याने धडाकेबाज खेळी करूनही सूर्यकुमारला 30 वर्षांपर्यंत भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. कोलकाता नाईट रायडर्सकडून 2017 पर्यंत अधूनमधून चांगल्या खेळी करूनही तो ठसा उमटवू शकला नव्हता. मात्र, 2018 च्या आयपीएलपासून मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना त्याने आपल्या कारकिर्दीला नवी दिशा दिली.
5/8
6/8
वयाबाबत शंका उपस्थित होत्या, पण सूर्यकुमारने त्या सर्व दूर केल्या. मैदानाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून चौकार-षटकार खेचण्याच्या त्याच्या कौशल्याने तो इतर भारतीय फलंदाजांपासून वेगळा ठरला. सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ, जलदगतीने धावा काढणे आणि विविध प्रकारच्या गोलंदाजांविरुद्ध निर्भीड खेळ करण्याची वृत्ती यामुळे त्याला ‘Mr. 360’ म्हणून ओळख मिळाली.
7/8