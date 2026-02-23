IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं?
IND VS SA : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुपर ८ चा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियावर 76 धावांनी विजय मिळवला असून यासह त्यांनी सुपर ८ फेरीतील पहिला सामना जिंकलाय. 2023 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध याच ठिकाणी झालेल्या पराभवानंतर आयसीसीच्या विविध स्पर्धांमध्ये भारताचा 18 सामन्यांमधील हा पहिला पराभव आहे. सामन्यानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितलं की दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात नेमकं त्यांचं कुठे चुकलं?