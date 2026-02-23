English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं?

IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं?

IND VS SA : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुपर ८ चा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियावर 76 धावांनी विजय मिळवला असून यासह त्यांनी सुपर ८ फेरीतील पहिला सामना जिंकलाय. 2023 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध याच ठिकाणी झालेल्या पराभवानंतर आयसीसीच्या विविध स्पर्धांमध्ये भारताचा 18 सामन्यांमधील हा पहिला पराभव आहे. सामन्यानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितलं की दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात नेमकं त्यांचं कुठे चुकलं?  

Pooja Pawar | Feb 23, 2026, 01:50 AM IST
twitter
1/9

दक्षिण आफ्रिकेने भारताला विजयासाठी 188 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान टीम इंडिया पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली. यावेळी टीम इंडियाच्या फलंदाजांकडून मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा होती, मात्र कोणीही भारतासाठी मोठी कामगिरी करू शकलं नाही.   

twitter
2/9

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 187 धावा केल्या होत्या.  

twitter
3/9

टीम इंडियाकडून हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी ईशान किशन आणि अभिषेक शर्माची जोडी उतरली, मात्र ईशान किशन पहिल्याच ओव्हरमध्ये डक आउट झाला. त्यानंतर पुढच्याच ओव्हरला तिलक वर्माची विकेट गेली. मग पाचव्या ओव्हरला अभिषेक शर्मा 15 धावा करून बाद झाला, अशी हळूहळू सर्व भारतीय फलंदाज बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतू लागले.  

twitter
4/9

 2019 मध्ये वेलिंग्टनमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या 80 धावांच्या पराभवानंतर, सर्व टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये धावांच्या फरकाने भारताचा हा दुसरा सर्वात मोठा पराभव आहे.   

twitter
5/9

2023 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध याच ठिकाणी झालेल्या पराभवानंतर आयसीसीच्या विविध स्पर्धांमध्ये भारताचा 18 सामन्यांमधील हा पहिला पराभव आहे.  

twitter
6/9

सूर्यकुमार यादवने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात पराभूत झाल्यावर म्हटलं की, 'एकंदरीत, जर आपण पाहिले तर, आम्ही खूप चांगली गोलंदाजी केली, परंतु आम्हाला थोडी चांगली फलंदाजी करता आली असती. माझा मुद्दा असा आहे की कधीकधी तुम्हाला असा विचार करावा लागतो की, जर तुम्ही १८०-१८५ धावांचा पाठलाग करत असाल तर तुम्ही पॉवरप्लेमध्ये सामना जिंकू शकत नाही, परंतु पॉवरप्लेमध्ये तुम्ही सामना गमावू शकता'.   

twitter
7/9

पुढे सूर्यकुमार म्हणाला की, 'पॉवरप्लेमध्ये आम्ही खूप विकेट्स गमावल्या आणि त्यानंतर आम्हाला १८०-१८५ धावांचा पाठलाग करायचा होता त्या छोट्या पार्टनरशिप करता आल्या नाहीत, पण तो खेळाचा भाग आहे'.  

twitter
8/9

कर्णधार सूर्यकुमार यादव पुढे म्हणाला की, 'आम्ही यातून शिकू, आम्ही थोडा ब्रेक घेऊ आणि पुन्हा मजबुतीने पुनरागमन करू. मला वाटते सर्वांना माहित आहे की त्यांची (बुमराह-अर्शदीप) जोडी खूप धोकादायक होती. त्यांनी एकत्र खूप खेळले आहे'.   

twitter
9/9

सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'आजही त्यांनी आठ ओव्हर्स टाकली, सुमारे पाच विकेट्स घेतल्या आणि सुमारे 45-50 धावा दिल्या. जर मी चुकलो नाही तर, मला आकडे चांगले येत नाहीत, पण त्यांनी पार्टनरशिप खूप चांगली गोलंदाजी केली आणि आम्हाला त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा आहे'.  

twitter
पुढील
अल्बम

कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला?

पुढील अल्बम

कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला?

कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला?

कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला? 8
तान्या मित्तलच्या लग्नाची तयारी सुरु? ; लेहेंग्याचा फोटो व्हायरल

तान्या मित्तलच्या लग्नाची तयारी सुरु? ; लेहेंग्याचा फोटो व्हायरल

तान्या मित्तलच्या लग्नाची तयारी सुरु? ; लेहेंग्याचा फोटो व्हायरल 9
सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला 9
मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा! महाराष्ट्रासह भारतात कुठे आहेत रात्री चमकणारे समुद्र किनारे

मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा! महाराष्ट्रासह भारतात कुठे आहेत रात्री चमकणारे समुद्र किनारे

मुंबई आणि वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाटा! महाराष्ट्रासह भारतात कुठे आहेत रात्री चमकणारे समुद्र किनारे 9