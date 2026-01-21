Sushant Singh Rajput Birthday: JEE मध्ये भारतातून सातवा आलेल्या सुशांतने बॉलिवूडमध्ये गाठलेलं यशाचं शिखर; त्या हे Unseen Photos एकदा पाहाच
Priti Ved | Jan 21, 2026, 01:52 PM IST
Sushant Singh Rajput Childhood photos
Sushant Singh Rajput Birthday Photos
Sushant Singh Rajput With Ankita Lokhande
Sushant Singh Rajput With Ankita Lokhande
Sushant Singh Rajput With Ankita Lokhande
सुशांतने 2013 मध्ये अभिषेक कपूरच्या 'काय पो चे' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने 'शुद्ध देसी रोमान्स', 'पीके', 'डिटेक्टिव्ह ब्योमकेश बक्षी' आणि 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' या चित्रपटांमध्ये आपले अभिनय कौशल्य सिद्ध केले. धोनीच्या बायोपिकमधील त्याचा अभिनय अजूनही प्रक्षकांच्या लक्षात आहे.
Sushant Singh Rajput Friends
