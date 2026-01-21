English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Sushant Singh Rajput Birthday: JEE मध्ये भारतातून सातवा आलेल्या सुशांतने बॉलिवूडमध्ये गाठलेलं यशाचं शिखर; त्या हे Unseen Photos एकदा पाहाच

Priti Ved | Jan 21, 2026, 01:52 PM IST
Sushant Singh Rajput Birthday: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांचा जन्म आजच्याच दिवशी 21 जानेवारी 1986 ला बिहारमधील मालदीहा येथे झाला. तो चार बहिणींचा एकुलता एक भाऊ होता आणि कुटुंबातील सर्वांचा लाडका होता. 

Sushant Singh Rajput Childhood photos

सुशांतचे लहानपण अभ्यास, शिस्त आणि स्वप्नांना साध्य करण्याच्या ध्यासात गेले. सुरुवातीपासूनच त्याच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले. 2002 मध्ये त्याच्या आईचे निधन झाले, ज्यामुळे तो खूप हादरला. यानंतर, कुटुंब दिल्लीला स्थलांतरित झाले, पुन्हा काही काळानंतर ते पटनाला परतले.

Sushant Singh Rajput Birthday Photos

सुशांत अभ्यासात खूपच हुशार होता. देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असलेल्या आयआयटी-जेईईमध्ये त्याने ऑल इंडिया रँक ७ मिळवला. त्यानंतर त्याने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (डीसीई) मध्ये प्रवेश घेतला. 

Sushant Singh Rajput With Ankita Lokhande

इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत असताना, त्याला जाणवले की त्याचे स्वप्न कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये बसण्याचे नाही तर कॅमेऱ्यासमोर स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे आहे. या स्वप्नाचा पाठलाग करत, त्याने तिसऱ्या वर्षात इंजिनिअरिंग सोडले आणि अभिनय करण्याचा निर्णय घेतला.

Sushant Singh Rajput With Ankita Lokhande

सुशांतच्या वैयक्तिक आयुष्याच्याही भरपूर चर्चा होत असत.  तो त्याची सह-कलाकार अंकिता लोखंडेसोबत दीर्घकाळ नातेसंबंधात होता. त्यांच्या लग्नाच्या अफवा पसरल्या होत्या. पण, सहा वर्षांनी त्यांचं नातं संपुष्टात आलं. ब्रेकअपचे कारण आजाही स्पष्ट झालेले नाही. 

Sushant Singh Rajput With Ankita Lokhande

सुशांतने 2013 मध्ये अभिषेक कपूरच्या 'काय पो चे' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने 'शुद्ध देसी रोमान्स', 'पीके', 'डिटेक्टिव्ह ब्योमकेश बक्षी' आणि 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' या चित्रपटांमध्ये आपले अभिनय कौशल्य सिद्ध केले. धोनीच्या बायोपिकमधील त्याचा अभिनय अजूनही प्रक्षकांच्या लक्षात आहे.

Sushant Singh Rajput Friends

सुशांतच्या डेब्यु सिरीयल 'पवित्र रिश्ता'ला चाहत्यांनी अक्षरः डोक्यावर घेतलं होतं. त्याच्या 'मानव' या पात्राने त्याला घराघरात पोहोचवलं. 

Sushant Singh Rajput Birthday

सुशांतचा शेवटचा चित्रपट 'दिल बेचारा' होता, जो त्याच्या मृत्यूनंतर सुमारे दीड महिन्याने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला . 14 जून 2020 रोजी मुंबईत त्याचे निधन झाले, अलीकडेच या हत्येला अधिकृतपणे आत्महत्या म्हणून घोषित केले गेले. सुशांत आता आपल्यात नसला तरी, त्याची प्रतिभा, अभिनेय आजही लोकांच्या मनात घर करुन आहेत. 

