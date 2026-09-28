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'त्याचा पाय मोडला होता आणि डोळ्याला दुखापत...' सुशांत सिंह राजपूतच्या बहिणीचा खळबळजनक दावा

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 28, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:49 PM IST

दिवंगत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याचे निधन होऊन अनेक वर्ष होऊन गेली आहेत पण त्याची आठवण अजूनही चाहते काढतात. आता सुशांतच्या बहिणीने धक्कादायक दावा केला आहे. 

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दिवंगत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या निधनाला अनेक वर्षे झाली असली तरी, तो त्याच्या चाहत्यांच्या हृदयात जिवंत आहे. सुशांतची बहीण, श्वेता सिंह कीर्तीने, अभिनेत्याच्या मृत्यूबाबत पुन्हा एकदा अनेक धक्कादायक दावे केले आहेत. 

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श्वेता सिंह कीर्तीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तिने दावा केला आहे की, सुशांतचे शवविच्छेदन करणाऱ्या व्यक्तीकडून तिला समजले की सुशांतवर हल्ला झाला होता. त्याचा पायही मोडला होता. त्याच्या संपूर्ण शरीरावर जखमांच्या खुणा होत्या. 

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श्वेता कीर्ती सिंग यांनी दावा केला, "आम्हाला नुकतेच कळले की, ज्या व्यक्तीने माझ्या भावाचे शवविच्छेदन केले, त्याने सांगितले की त्याच्यावर बंदुकीचा वापर करण्यात आला होता. त्याचा पाय मोडला होता आणि त्याच्यावर खूप जोर लावला गेला होता. त्याच्या डोळ्यांनाही इजा झाली होती. तुम्हा सर्वांना जाणीव आहे की माझ्या भावासोबत जे घडले ते चुकीचे होते. आम्हा सर्वांना माहित आहे की असे व्हायला नको होते." 

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श्वेता पुढे म्हणाली, "मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की मी त्याची बहीण आहे. आपल्या जवळच्या व्यक्तीसोबत असं काही घडण्याचा विचारच प्रचंड वेदनादायी असतो. जर एखाद्याने स्वतः हे अनुभवले असेल, तर तो क्षणभरासाठी माफ करू शकेल. 

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पुढे त्या म्हणाली की,  पण जेव्हा हे आपल्या जवळच्या, आपल्या जीवापाड प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीसोबत घडतं, तेव्हा माफ करणं सोपं नसतं. पण मला द्वेष, सूड किंवा कटुतेमध्ये गुरफटून राहायचे नाही." 

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त्यांनी असेही सांगितले की, मला वाटते की प्रेम, श्रद्धा, चांगुलपणा आणि ईश्वरासाठी उभे राहणे हाच माझ्या जीवनाचा उद्देश आहे.

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श्वेताने लोकांना आवाहन केले, "तुमचा देवावरील किंवा चांगुलपणावरील विश्वास उडू नये, अशी माझी इच्छा आहे. माझा विश्वास आहे की या जगात अन्याय अस्तित्वात आहे. कदाचित चांगल्या लोकांना खूप वेदना सहन कराव्या लागतात, पण त्याच वेदना तुमच्या आयुष्यात मोठ्या बदलाचे स्रोत बनतात." 

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श्वेता पुढे म्हणाली, "तुमच्या मनात नकारात्मकता भरू देऊ नका. मी प्रेमाच्या पाठीशी उभी आहे. मला आशा आहे की तुम्हीसुद्धा प्रेम, देव आणि चांगुलपणासाठी माझ्यासोबत उभे राहाल." आपल्या भावाबद्दल बोलताना श्वेता खूप भावुक झाली. त्याला गमावल्याची वेदना तिच्या डोळ्यांत स्पष्टपणे दिसत होती. 

TAGS:
Sushant Singh
entertainment news

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