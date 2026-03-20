Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं?
Sushma Andhare on Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy : सप्टेंबर महिन्यातील कोणत्या दिवसांचा संदर्भ देत सुषमा अंधारेंनी केला गौप्यस्फोट? अनामिका का कापली जाते? तंत्रमंत्रविद्येतील रहस्यही सांगितली...
Sayali Patil | Mar 20, 2026, 12:35 PM IST
Sushma Andhare on Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचं नाव सध्या कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणामध्ये समोर येत असून त्यांच्यासोबतचे त्यांचे काही फोटोसुद्धा व्हायरल होत असल्यानं चाकणकर आणि खरातांचा संपर्क पाहता आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी शिवसेना उबाठा पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली. 20 मार्च 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना अंधारेंनी काही फोटो आणि माहिती उघडकीस आणली ज्यामध्ये तंत्रमंत्र आणि अघोरी विद्येचाही संबंध त्यांनी अधोरेखित तेला. पीडितेच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार रुपाली चाकणकरही तंत्रमंत्र करत होत्या अशी खळबळजनक माहितीसुद्धा त्यांनी मांडली.
अनामिका कशासाठी कापतात?
अनामिका कशासाठी कापतात? असा प्रश्न चाकणकरांचे काही अनामिका कापलेले फोटो दाखवत अंधांरेंनी उपस्थित करत त्याचंही उत्तर दिलं. याबाबतची माहिती घेतली असता, 'तंत्रमंत्र विद्येमध्ये हाताची अनामिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण ती सुरी आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित असून, उर्जावहनाचे मुख्य केंद्र आहे. या बोटाचा वापर मुख्यत्वे मंत्राचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, विशिष्ट मुद्रा करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीला वशीभूत करण्यासाठी केला जातो', असा खळबळजनक खुलासा अंधारेंनी केला. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)
तंत्रमंत्र विद्येमध्ये...
उर्जा शरीरात प्रवाहित
पुढे याबाबत मिळालेल्या आणखी एका माहितीचा हवाला देत त्या म्हणाल्या, 'या बोटाद्वारे उर्जा शरीरात प्रवाहित किंवा शोषित केली जाऊ शकते....'. पुन्हा 'तंत्रमंत्र विद्येच्याच लोकांनी सांगितल्यानुसार हे बोट सूर्य म्हणजे यश आणि शुक्र म्हणजे आकर्षण याच्याशी जोडलेले आहे. ज्यामुळे मंत्रोच्चाराद्वारे एखाद्याला आकर्षित करणे आणि यश प्राप्त करणे हा या विद्येचा अर्थ आहे' असंही अंधारेंनी वाचून दाखवलं. (सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद)
'ताई हे विशिष्ट वेळेला करतात'
हा सप्टेंबरचा दिवस कसा आहे?
सोमवती अमावस्येच्या दिवशी...
'ज्या बाईंना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसवलं आहे त्या बाई 2 सप्टेंबर 2024 ला सोमवती अमावस्येच्या दिवशी स्वत:ची अनामिका कापून अशा प्रकारची तंत्रमंत्र करतात असं पीडित महिलेला सांगतात, ही जखम किती मोठी असू शकते याचा अंदाज तारखांचे फोटो पाहता लक्षात येतं' अशा शब्दांत अधारेंनी धक्कादायक खुलासा केला. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)
