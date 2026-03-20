English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • फोटो
Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं?

Sushma Andhare on Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy : सप्टेंबर महिन्यातील कोणत्या दिवसांचा संदर्भ देत सुषमा अंधारेंनी केला गौप्यस्फोट? अनामिका का कापली जाते? तंत्रमंत्रविद्येतील रहस्यही सांगितली...   

Sayali Patil | Mar 20, 2026, 12:35 PM IST
twitter
1/8

रुपाली चाकणकर

Sushma Andhare on Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचं नाव सध्या कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणामध्ये समोर येत असून त्यांच्यासोबतचे त्यांचे काही फोटोसुद्धा व्हायरल होत असल्यानं चाकणकर आणि खरातांचा संपर्क पाहता आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी शिवसेना उबाठा पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली. 20 मार्च 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना अंधारेंनी काही फोटो आणि माहिती उघडकीस आणली ज्यामध्ये तंत्रमंत्र आणि अघोरी विद्येचाही संबंध त्यांनी अधोरेखित तेला. पीडितेच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार रुपाली चाकणकरही तंत्रमंत्र करत होत्या अशी खळबळजनक माहितीसुद्धा त्यांनी मांडली. 

twitter
2/8

अनामिका कशासाठी कापतात?

अनामिका कशासाठी कापतात? असा प्रश्न चाकणकरांचे काही अनामिका कापलेले फोटो दाखवत अंधांरेंनी उपस्थित करत त्याचंही उत्तर दिलं. याबाबतची माहिती घेतली असता,   'तंत्रमंत्र विद्येमध्ये हाताची अनामिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण ती सुरी आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित असून, उर्जावहनाचे मुख्य केंद्र आहे. या बोटाचा वापर मुख्यत्वे मंत्राचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, विशिष्ट मुद्रा करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीला वशीभूत करण्यासाठी केला जातो', असा खळबळजनक खुलासा अंधारेंनी केला. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
3/8

तंत्रमंत्र विद्येमध्ये...

'तंत्रमंत्र विद्येमध्ये हाताची अनामिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण ती सुरी आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित असून, उर्जावहनाचे मुख्य केंद्र आहे. या बोटाचा वापर मुख्यत्वे मंत्राचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, विशिष्ट मुद्रा करण्यासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीला वशीभूत करण्यासाठी केला जातो', अशी माहिती त्यांनी वाचून दाखवली. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
4/8

उर्जा शरीरात प्रवाहित

पुढे याबाबत मिळालेल्या आणखी एका माहितीचा हवाला देत त्या म्हणाल्या, 'या बोटाद्वारे उर्जा शरीरात प्रवाहित किंवा शोषित केली जाऊ शकते....'. पुन्हा 'तंत्रमंत्र विद्येच्याच लोकांनी सांगितल्यानुसार हे बोट सूर्य म्हणजे यश आणि शुक्र म्हणजे आकर्षण याच्याशी जोडलेले आहे. ज्यामुळे मंत्रोच्चाराद्वारे एखाद्याला आकर्षित करणे आणि यश प्राप्त करणे  हा या विद्येचा अर्थ आहे' असंही अंधारेंनी वाचून दाखवलं. (सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद)  

twitter
5/8

'ताई हे विशिष्ट वेळेला करतात'

'ताई हे विशिष्ट वेळेला करतात', असं पीडितेनं सांगत ते सोमवती अमावस्येला करतात असं सांगितलं असं म्हणताना अंधारेंनी आणखी एक फोटो दाखवला. 12 सप्टेंबर 2024 चा तो फोटो असून, यामध्ये चाकणकरांच्या अनामिकेला मोठं बँडेज दिसत असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
6/8

हा सप्टेंबरचा दिवस कसा आहे?

तत्पूर्वी त्या एका कार्यक्रमात बोलताना दिसतात जिथंही बँडेज दिसतं, असं सांगताना. हा सप्टेंबरचा दिवस कसा आहे? आणि मग हे सगळं शोधल्यावर लक्षात आलं की 2 सप्टेंबर 2024 ला सोमवती अमावस्या होती, ही बाब अंधारेंनी उजेडात आणली. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
7/8

सोमवती अमावस्येच्या दिवशी...

'ज्या बाईंना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसवलं आहे त्या बाई 2 सप्टेंबर 2024 ला सोमवती अमावस्येच्या दिवशी स्वत:ची अनामिका कापून अशा प्रकारची तंत्रमंत्र करतात असं पीडित महिलेला सांगतात, ही जखम किती मोठी असू शकते याचा अंदाज तारखांचे फोटो पाहता लक्षात येतं' अशा शब्दांत अधारेंनी धक्कादायक खुलासा केला.  (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
8/8

चाकणकरांच्या हाताला जखम

सप्टेंबर ते जानेवारीला चाकणकरांच्या हाताला जखम होती असं सांगत, अशीच जखम आणखी एका व्यक्तिला होती, पण त्याचे फोटो आलेले नाहीत असंही सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं. हे गंभीर प्रकरण असल्याचा मुद्दा अंधांरेंनी उलचून धरत राज्यात 'कॅप्टन फाईल' सुरू झाली आहे असा घणाघात केला. (छाया सौजन्य - रुपाली चाकणकर/ इन्स्टाग्राम)

twitter
पुढील
अल्बम

सोन्याच्या भावात एका दिवसात तब्बल 7 हजारांची घसरण, चांदीचा भावही गडगडला, पाहा आजचे सोन्या चांदीचा भाव

पुढील अल्बम

रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती? कसा कमवतात इतका पैसा? शिक्षण किती झालंय?

CSK चा हुकमी एक्का IPL 2026 मधून बाहेर, रिप्लेसमेंटसाठी चेन्नई 'या' 5 खेळाडूंचा विचार करणार

महाराष्ट्राची खरी 'मर्दानी' करतेय खरातची चौकशी! 58 अश्लील Videos बद्दल पहिल्याच दिवशी विचारणारी अधिकारी कोण?

