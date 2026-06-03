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सुष्मिता सेन - ललित मोदी लग्न करणार होते? अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली..., तर ललित मोदींनी सांगितलं नातं तुटण्यामागील कारण

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 03, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:39 PM IST

Sushmita Sen : त्या एका फोटोमुळे ललित मोदी आणि सुष्मिता सेन यांच्या नातं जगजाहीर झालं होतं. त्यानंतर सोशल मीडियासोबत बॉलिवूडमध्ये मोठी खळबळ माजली होती. त्यानंतर सुष्मिता आणि ललित मोदी हे लग्न करणार का असा प्रश्न उपस्थितीत झाला. तेव्हा अभिनेत्रीने या नात्यावर सांगितलं. 

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ललित मोदी आणि सुष्मिता सेन यांच्या नात्याची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. नुकतीच 'ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे'ला दिलेल्या मुलाखतीत सुष्मिता सेनने त्या नात्याबद्दल  उघडपणे भाष्य केलंय. 

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माजी आयपीएल चेअरमन ललित मोदी आणि बॉलिवूड अभिनेत्री सुष्मिता सेन यांचं नातं त्या एका फोटोमुळे समोर आलं. त्यानंतर सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्यात.  

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काही वर्षांपूर्वी, सुष्मिता सेनचं रोहमन शॉलसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर उद्योगपती ललित मोदी यांच्यासोबतच नातं समोर आलं. कारण ठरलं सुष्मिता आणि ललित यांनी मालदीव आणि सार्डिनिया येथील सुट्टीचे फोटो शेअर करून सोशल मीडियावर खळबळ माजली. आपल्या पोस्टमध्ये ललित मोदी यांनी सुष्मिताला आपली 'बेस्ट हाफ' असं संबोधलं होतं. हे एका नवीन आयुष्याची सुरुवात असल्याचे लिहिलं होतं. 

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त्यावेळी आता हे दोघे लवकरच लग्न करणार अशी चर्चा रंगली होती. पण काही नेटकऱ्यांनी अभिनेत्रीला या नात्यावरून ट्रोलही केलं. काहींना तिला 'गोल्ड डिगर' म्हणून संबोधलं होतं. त्यावेळी सुष्मिताने एका खास शैलीत उत्तर दिलं होतं. त्यावेळी सुष्मिता सेनने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत टीकेकरांना उत्तर दिलं होतं. 

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सुष्मिताने मिड डेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं की, लोक अनेकदा शांततेला कमजोरी किंवा भीती समजतात, म्हणूनच मी प्रतिक्रिया दिली. मला या संपूर्ण प्रकरणाची पर्वा नव्हती, उलट सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या मीम्सचा तिने त्यावेळी आनंद लुटला होता. या मुलाखतीत तिने 'गोल्ड डिगर' यावर अभिनेत्रीने गंमतीदार उत्तर दिलं. मला सोन्याऐवजी हिरे अधिक आवडतात आणि लोकांना तथ्य तपासून बोललं पाहिजे असा सल्लाही तिने नेटकऱ्यांना दिला.

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यावेळी ललित मोदींसोबत लग्न करणार आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा अभिनेत्री स्पष्टपणे म्हणाली की, मला कोणाशीही लग्न करायचं असतं तर मी त्याच्याशी लग्न केलं असतं. मी प्रयत्न करणाऱ्यांमधील नाही. एकतर मी करते किंवा नाही करत. त्यावेळी लग्नाचा कोणताही विचार नव्हता. 

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ललित मोदी यांनीही या नात्याबद्दल एका मुलाखतीत स्पष्ट सांगितलं. ते म्हणाले की, सुष्मितासोबतचं त्यांचं नातं पूर्णपणे खरं होतं. आम्ही एकमेकांबद्दल गंभीर होतो. मात्र लॉन्ग डिस्टेंसमुळे हे नातं पुढे जाऊ शकलं नाही. यावेळी त्यांनी सुष्मिताचं कौतुकही केलं आहे. ती एक अतिशय अद्वितीय आणि स्वतंत्र स्त्री आहे. ते पुढे म्हणाले की, त्यांच्या नात्याबद्दल लोकांची धारणा वास्तवापेक्षा खूप वेगळी होती.

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जरी सुष्मिता आणि ललित मोदी हे आपापल्या आयुष्यात पुढे गेले असले तरी, त्यांचं नातं आणि त्याभोवतीच्या चर्चा आजही वेळोवेळी चर्चेत राहत असतात. 

TAGS:
sushmita sen
lalit modi

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