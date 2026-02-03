English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  2 तासांचा जबरदस्त सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपट! शेवटपर्यंत कळणार नाही ट्विस्ट; क्लायमॅक्स चुकवेल तुमचे सर्व अंदाज, 'दृश्यम' ही ठरेल फेल

2 तासांचा जबरदस्त सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपट! शेवटपर्यंत कळणार नाही ट्विस्ट; क्लायमॅक्स चुकवेल तुमचे सर्व अंदाज, ‘दृश्यम’ ही ठरेल फेल

Best Suspense Thriller Film: दक्षिण भारतीय सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून खूप पसंती मिळते. जर तुम्ही दक्षिण भारतीय थ्रिलर चित्रपट पाहिले नसतील तर चांगल्या चित्रपटांना मुकत आहात. हे चित्रपट पाहताना तुम्ही कितीही विचार केला तरी शेवटपर्यंत तुम्हाला कोडं उलगडत नाही. आज आपण ज्या चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत त्याला IMDb वरही चांगले रेटिंग मिळालं आहे.  

Shivraj Yadav | Feb 03, 2026, 09:57 PM IST
Best Suspense Thriller Film: ओटीटी वर काय पाहायचं याचा विचार करतच अनेकदा तासनतास निघून जातात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका जबरदस्त सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर तुम्हालाही या प्रकारचे चित्रपट आवडू लागतील. या चित्रपटाच्या कथेसमोर 'दृश्यम' आणि 'पुष्पा 2' देखील फेल आहेत.   

आपण ज्या दक्षिण भारतीय सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत त्याचे नाव आहे "तत्सम तद्भव". जर तुम्हाला दक्षिण भारतीय चित्रपट पाहण्याची आवड असेल तर तुम्हाला हा चित्रपट नक्कीच आवडेल.   

मूळ कन्नड भाषेतील हा चित्रपट 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि प्रदर्शित होताच त्याची बरीच चर्चा निर्माण झाली.   

दक्षिण भारतीय सस्पेन्स थ्रिलर "तत्सम तद्भव" मध्ये मेघना राज आणि प्रज्वल देवराज यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. विशाल अत्रेय यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित आणि लिहिलेला आहे.   

चित्रपटाच्या कथेत अनेक ट्विस्ट आणि टर्न्स आहेत. हा चित्रपट अंदाजे 2 तास आणि 2 मिनिटं लांबीचा आहे आणि त्याला U/A प्रमाणपत्र मिळाले आहे.  

"तत्सम तद्भव" या चित्रपटाला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. कन्नड चित्रपटसृष्टीत त्या वर्षीच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप १० चित्रपटांमध्ये हा चित्रपट होता. प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनीही या चित्रपटाचं भरभरून कौतुक केलं. IMDb वर त्याला 7.5 रेटिंग देखील आहे.  

चित्रपटाची कथा एका बेपत्ता व्यक्तीच्या प्रकरणापासून सुरू होते आणि नंतर ती एका खुनाच्या प्रकरणात बदलते. घराच्या आत एका बंद पेटीत मृतदेह सापडल्यावर तुम्हाला धक्का बसेल.   

शेवटी, खुनी कोण आहे कळल्यानंतर तुम्ही थक्क व्हाल. जर तुम्हाला हा चित्रपट पाहायचा असेल तर तर तुम्ही Amazon Prime Video किंवा YouTube वर मोफत पाहू शकता.  

