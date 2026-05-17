म्हणून स्वानंदी सरदेसाईसाठी खास आहे विक्रांत, लग्नातला 'तो' क्षण सर्व काही सांगून जातो

Swanandi Sardesai And Vikrant Ramdas : पार्श्वगायिका आणि युट्यूबर असलेली स्वानंदी सरदेसाई हिने अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर लग्न केलं. या लग्नानंतर स्वानंदी आणि तिचा नवरा विक्रांत यांचीच सगळीकडे चर्चा आहे.
1/8
स्वानंदी सरदेसाई आणि विक्रांत रामदास यांनी 19 मे रोजी लग्न केलं. हे लग्न कोकणात अतिशय साधेपणाने झालं.
2/8
स्वानंदी कोकणातील असून विक्रांत हा विदर्भातील लातूरचा आहे. या दोघांची ओळख पुण्यात झाली होती.
3/8
स्वानंदीच्या लग्नानंतर अशी चर्चा आहे की, आता कोकणातील व्हिडीओ पाहायला मिळणार नाही. पण स्वानंदीने सांगितलं की, आता कोकणासोबतच विदर्भातील व्हिडीओ देखील पाहायला मिळणार आहेत.
4/8
स्वानंदीने लग्नाचा एक व्हिडीओ शेअर केला ज्यामध्ये विदर्भातील देवदर्शन दाखवण्यात आलं. यानंतर कोकणात दोघं आंबे उतरवताना देखील दिसले.
5/8
नुकत्याच शेअर केलेल्या व्हिडीओत स्वानंदीने विक्रांतने लग्नात घेतलेला उखाणा दाखवला आहे. स्वानंदी लग्नानंतरच्या ब्लॉगमधून विक्रांतची आणि तिची खास स्टोरी मांडत असते.
6/8
स्वानंदीने अतिशय पारंपरिक पद्धतीने कोकणात लग्न केलं. विक्रांतने स्वानंदीसाठी लग्नात एक खास उखाणा घेतला होता.
7/8
संसाराचा गाढा नेटाने सावरीन, आणि स्वानंदीने केला पसारा तर मी स्वतः आवरीन...
8/8
स्वानंदीने सांगितलं की, जेव्हा ती व्हिडीओ बनवत असते तेव्हा तिच्या कॅमेऱ्यामागे हा विक्रांतच असतो.