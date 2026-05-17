म्हणून स्वानंदी सरदेसाईसाठी खास आहे विक्रांत, लग्नातला 'तो' क्षण सर्व काही सांगून जातो

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 17, 2026, 04:43 PM IST|Updated: May 17, 2026, 04:43 PM IST

Swanandi Sardesai And Vikrant Ramdas : पार्श्वगायिका आणि युट्यूबर असलेली स्वानंदी सरदेसाई हिने अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर लग्न केलं. या लग्नानंतर स्वानंदी आणि तिचा नवरा विक्रांत यांचीच सगळीकडे चर्चा आहे. 

 

स्वानंदी सरदेसाई आणि विक्रांत रामदास यांनी 19 मे रोजी लग्न केलं. हे लग्न कोकणात अतिशय साधेपणाने झालं. 

 

स्वानंदी कोकणातील असून विक्रांत हा विदर्भातील लातूरचा आहे. या दोघांची ओळख पुण्यात झाली होती. 

 

स्वानंदीच्या लग्नानंतर अशी चर्चा आहे की, आता कोकणातील व्हिडीओ पाहायला मिळणार नाही. पण स्वानंदीने सांगितलं की, आता कोकणासोबतच विदर्भातील व्हिडीओ देखील पाहायला मिळणार आहेत.

 

स्वानंदीने लग्नाचा एक व्हिडीओ शेअर केला ज्यामध्ये विदर्भातील देवदर्शन दाखवण्यात आलं. यानंतर कोकणात दोघं आंबे उतरवताना देखील दिसले. 

नुकत्याच शेअर केलेल्या व्हिडीओत स्वानंदीने विक्रांतने लग्नात घेतलेला उखाणा दाखवला आहे. स्वानंदी लग्नानंतरच्या ब्लॉगमधून विक्रांतची आणि तिची खास स्टोरी मांडत असते. 

स्वानंदीने अतिशय पारंपरिक पद्धतीने कोकणात लग्न केलं. विक्रांतने स्वानंदीसाठी लग्नात एक खास उखाणा घेतला होता.

 

संसाराचा गाढा नेटाने सावरीन, आणि स्वानंदीने केला पसारा तर मी स्वतः आवरीन... 

 

स्वानंदीने सांगितलं की, जेव्हा ती व्हिडीओ बनवत असते तेव्हा तिच्या कॅमेऱ्यामागे हा विक्रांतच असतो. 

 

