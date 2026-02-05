'या' कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!
Sweet Potato Benefits For Skin And Health: हिवळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात रताळे उपलब्ध असतात. हे रताळे फक्त उपवासाच्या वेळीच खाल्ले जातात. पण तुम्हाला माहित आहे का की, रताळे खाल्ल्याने आरोग्याला विशेषतः त्वचेला अनेक फायदे मिळतात. यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते. तुम्ही रताळ्याचा चटपटीत चाट बनवू शकता. यासाठी सोपी रेसिपी आणि फायदे जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 05, 2026, 04:09 PM IST
हिवाळ्यातील त्वचेचे आरोग्य
चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येतो
त्वचेतील कोलेजनची गुणवत्ता सुधारते
शरीराला ऊर्जा मिळते
संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय
रताळे भाजून घ्या
