Marathi News
  • फोटो
  • या कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!

'या' कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!

Sweet Potato Benefits For Skin And Health: हिवळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात रताळे उपलब्ध असतात. हे रताळे फक्त उपवासाच्या वेळीच खाल्ले जातात. पण तुम्हाला माहित आहे का की, रताळे खाल्ल्याने आरोग्याला विशेषतः त्वचेला अनेक फायदे मिळतात. यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते. तुम्ही रताळ्याचा चटपटीत चाट बनवू शकता. यासाठी सोपी रेसिपी आणि फायदे जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 05, 2026, 04:09 PM IST
हिवाळ्यातील त्वचेचे आरोग्य

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

कोणताही ऋतु असूदे प्रत्येक स्त्रीला त्वेचेची सर्वाधिक काळजी असते. विशेषतः हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडणे, काळी पडणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. पण तुम्हाला माहित आहे का? हिवाळ्यात मिळणाऱ्या एका कंदमुळ्याचे चाट खाल्ल्याने त्वचेसाठी अधिक फायदेशीर ठरते. ते कंदमुळं म्हणजे रताळे.   

चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येतो

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

रताळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन सी असते. जे त्वचेला नैसर्गिकरित्या हायड्रेशन देते आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येतो.   

त्वचेतील कोलेजनची गुणवत्ता सुधारते

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

तसेच रताळ्यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेवरील सुरकुत्या कमी होतात. त्वचेतील कोलेजनची गुणवत्ता सुधारते आणि त्वचा तरुण ठेवण्यास मदत होते.   

शरीराला ऊर्जा मिळते

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

एवढेच काय तर, रताळ्यामध्ये असे काही पोषक तत्त्व असतात जे शारीरिक आरोग्यासही फायदेशीर ठरतात. यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि थकवा दूर होतो. डोळ्यांखालील काळी वर्तुळेही कमी होतात.   

संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

रताळे नेहमी सारखे नुस्ते भाजून आणि उकडवून खाण्यापेक्षा रताळ्याचा चाट बनवू शकता. तेही एक थेंबही तेल न वापरता, कमी मसाल्यात बनवू शकता. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.   

रताळे भाजून घ्या

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

रताळ्याचे चाट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम रताळे कोळशावर किंवा तव्यावर मंद आचेवर भाजून घ्या. यामुळे त्याची चवही वाढेल.   

भाजलेल्या रताळ्यापासून बनलेला चटपटीत चाट

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

आता भाजलेल्या रताळ्याचे लहान काप करा. त्यावर लिंबाचा रस, चवीनुसार काळे मीठ, चाट मसाला आणि थोडी जिरे पूड घाला. एकत्र करा. अशा प्रकारे रताळे खाल्ल्याने त्यातील पोषक तत्त्व टिकून राहतात.   

रताळे खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे

Sweet Potato Benefits For Skin And Health

रताळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर असते. जे पचनसंस्था सुधारण्यास मदत करते, अतिरिक्त भूक लागत नाही ज्यामुळे वजनही नियंत्रणात राहते. तसेच त्यात नैसर्गिक साखर असल्याने शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते.   

