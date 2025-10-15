English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फक्त काही मिनिटात काळा पडलेला स्विच बोर्ड करा स्वच्छ; 'या' गोष्टींचा वापर तुमचं काम करेल सोपे

Switch Board Cleaning Tips : दिवाळीची घरोघरी तयारी सुरु असून घरात स्वच्छा मोहीम हाती घेतली आहे. अशात घरातील घाणेरडे आणि काळा पडलेला स्विचबोर्ड मिनिटांमध्ये लखलखीत कसा करायचा याबद्दल आम्ही खास टीप देणार आहोत.   

Neha Choudhary | Oct 15, 2025, 05:03 PM IST
दिवाळीत घराची स्वच्छता केल्यामुळे लक्ष्मी प्रसन्न होते, अशी मान्यता आहे. त्यासोबत घरात एक सकारात्मक ऊर्जेचा वास असतो. त्यामुळे दिवाळीसाठी घरोघरी महिलांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे.

जर तुम्हाला ते काळे आणि घाणेरडे इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड नवीनसारखे चमकवायचे असतील तर तुम्ही नेल पेंट रिमूव्हर वापरावे. ते वापरण्यास अगदी सोपे आहे. फक्त नेल पेंट रिमूव्हरमध्ये कापसाचा गोळा किंवा कापड भिजवा आणि ते इलेक्ट्रिक स्विचबोर्डवर घासून घ्या. काही मिनिटे घासल्यानंतर, तुम्हाला बोर्ड साफ होण्यास सुरुवात झालेली दिसेल.

टूथपेस्टचा वापर केवळ दात उजळवण्यासाठीच नाही तर ते काळे आणि घाणेरडे इलेक्ट्रिकल स्विचबोर्ड स्वच्छ करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. हे करण्यासाठी, एका सुती कापडावर थोडेसे टूथपेस्ट लावा आणि ते स्विचबोर्डवर घासून घ्या. थोडा वेळ घासल्यानंतर, दुसरे सुती कापड घ्या आणि स्विचबोर्ड पूर्णपणे पुसून टाका.

जर इलेक्ट्रिक स्विचबोर्डवरील डाग खूप जुने आणि खोल असतील तर ते साफ करण्यासाठी तुम्ही बेकिंग सोडा आणि लिंबाचा रस वापरावा. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही लिंबाच्या रसाऐवजी पांढरा व्हिनेगर देखील वापरू शकता. 

हे दोन्ही घटक पूर्णपणे मिसळून जाड पेस्ट बनवा. इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड पूर्णपणे घासण्यासाठी टूथब्रश वापरा. ​​ते 10 ते 15 मिनिटे तसेच राहू द्या आणि नंतर तुमच्या हातांनी चांगले घासून घ्या. यानंतर, एक कोरडे, ताजे सुती कापड घ्या आणि इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड पूर्णपणे घासून घ्या.

हँड सॅनिटायझरमध्ये अल्कोहोल असते, ज्यामुळे ते इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेसवरील हट्टी डाग काढून टाकण्याचा एक उत्तम मार्ग बनतो. कापसाच्या बॉलवर किंवा मऊ कापडावर थोडेसे हँड सॅनिटायझर लावा आणि स्विचबोर्ड पूर्णपणे घासण्यास सुरुवात करा. काही मिनिटे घासल्यानंतर, तुम्हाला स्विचबोर्ड स्वच्छ झालेला दिसेल.

शेव्हिंग क्रीमने तुमचा घाणेरडा स्विच देखील साफ करू शकता. तुम्ही एका भांड्यात शेव्हिंग क्रीम घ्या आणि ते स्विच बोर्डवर लावा. काही वेळाने टूथब्रश घेऊन घासून घ्या. नंतर कोरड्या कापडाने पुसून टाका. लक्षात ठेवा की, तुम्हाला वर शेव्हिंग क्रीम लावावे लागेल. ते स्विच बोर्डच्या आत जाणार नाही याची काळजी घ्या. 

आता तुमच्यासाठी स्विच बोर्ड साफ करणे खूप सोपे होईल. त्यांची साफसफाई करताना नेहमी चामड्याच्या चप्पल घालाव्यात आणि हे काम काही कापडावर किंवा गालिच्यांवर उभे असतानाच करा. मीटर बंद केल्यानंतरच स्विच बोर्ड साफ करावा. या पद्धतीची काळजी घेऊन स्विच बोर्ड साफ केले तर कोणतीच जीवितहानी पोहोचणार नाही.   

