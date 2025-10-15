फक्त काही मिनिटात काळा पडलेला स्विच बोर्ड करा स्वच्छ; 'या' गोष्टींचा वापर तुमचं काम करेल सोपे
Switch Board Cleaning Tips : दिवाळीची घरोघरी तयारी सुरु असून घरात स्वच्छा मोहीम हाती घेतली आहे. अशात घरातील घाणेरडे आणि काळा पडलेला स्विचबोर्ड मिनिटांमध्ये लखलखीत कसा करायचा याबद्दल आम्ही खास टीप देणार आहोत.
Neha Choudhary | Oct 15, 2025, 05:03 PM IST
1/8
2/8
जर तुम्हाला ते काळे आणि घाणेरडे इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड नवीनसारखे चमकवायचे असतील तर तुम्ही नेल पेंट रिमूव्हर वापरावे. ते वापरण्यास अगदी सोपे आहे. फक्त नेल पेंट रिमूव्हरमध्ये कापसाचा गोळा किंवा कापड भिजवा आणि ते इलेक्ट्रिक स्विचबोर्डवर घासून घ्या. काही मिनिटे घासल्यानंतर, तुम्हाला बोर्ड साफ होण्यास सुरुवात झालेली दिसेल.
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8