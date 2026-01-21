श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज
Travel Switzerland davos : सध्या 'दावोस' हा शब्द सर्वत्र ऐकायला मिळत आहे. जागतिक अर्थकारण, राजकारणामध्ये चर्चेत असणारा हा शब्द किंबहुना हे ठिकाण इतकं चर्चेत का? माहितीये?
Sayali Patil | Jan 21, 2026, 10:59 AM IST
खर्च
श्रीमंत मंडळी
श्रीमंत मंडळी मात्र इथं अपवाद ठरतात. कारण, हे ठिकाण त्यांच्यासाठी जणू माथेरान, महाबळेश्वरच आहे. इथं दरवर्षी स्थानिकांपेक्षा अधिक आकडा हा पर्यटकांचा असतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारं हे ठिकाण आहे दावोस. सध्या या ठिकाणाची चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे WMF म्हणजे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममुळं.
दावोस
स्वित्झर्लंडमधील दावोस हे लँड वॉसर नदीकिनारी वसलेलं एक सुरेख शहर असून, इथं हिवाळ्याच नजर जाईल तिथं फक्त आणि फक्त बर्फाच्छादित भूभागच दिसतो. दावोसचं तापमान अनेकदा शून्याहून कमीच असतं. भौगोलिकदृष्ट्या पाहायचं झाल्यास हे ठिकाण स्विस आप्ल्समधील प्लेसूर आणि अल्बूला शृंखलेच्या मधोमध जणू कोंदरणाप्रमाणं वसलं आहे.
युरोपातील सर्वाधिक उंचीवरील ठिकाण
समुद्रसपाटीपासून 1560 मीटर इतक्या उंचीवर असणारं हे शहर युरोपातील सर्वाधिक उंचीवरील ठिकाण असून, येथील सृष्टीसौंदर्य भारावून सोडणारं आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे दावोसमध्ये लोकसंख्या 11 ते 15 हजारांमध्ये असली तरीही इथं 28 हजारांहून अधिक गेस्ट बेड आहेत. दावोसमधील 34.6 टक्के जनसंख्या ख्रिस्ती असून, इथं इतरधर्मीय लोकसंख्याही आहे.
खिशाला परवडणारा प्रवास
राहिला प्रश्न खर्चाचा, तर इथं पोहोचण्यासाठीचा खर्च हा लाखोंमध्ये असतो. 2026 मधील चलन दर पाहता खिशाला परवडणारा प्रवास करायचा असल्यास प्रतिव्यक्ती ₹1.3 ते ₹1.8 लाख इतका खर्च येतो. खर्च थोडा वाढवून सहलीचा आनंद घ्यायचा झाल्यास ₹2 ते अडीच लाखांहून अधिक रक्कम लागते. तर, अतिशय आलिशान अंदाजात खर्च केला असता माणसी ₹3 लाख इतकीही रक्कम खर्च होते.
विमान तिकीट
या खर्चामध्ये भारतापासून झ्यूरिकपर्यंतचं विमान तिकीट 35000 ते 90000 रुपयांपर्यंत उपलब्ध असू शकतं. सर्वात स्वस्त तिकीटं फेब्रुवारी महिन्यात मिळतात असं अनेकांचं मत. दावोसमध्ये स्वस्तातील राहण्यासाठीचा खर्च 4 ते 7 हजारांदरम्यान असतो. तर काही हॉटेलांचे दर 35 हजारांच्या घरात असतात. आलिशान हॉटेलांसाठी एका रात्रीचे 35 हजार रुपये किंवा त्याहून जास्त किंमतही मोजावी लागते.
खाण्याचा खर्च
