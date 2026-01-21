English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज

श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज

Travel Switzerland davos : सध्या 'दावोस' हा शब्द सर्वत्र ऐकायला मिळत आहे. जागतिक अर्थकारण, राजकारणामध्ये चर्चेत असणारा हा शब्द किंबहुना हे ठिकाण इतकं चर्चेत का? माहितीये?   

Sayali Patil | Jan 21, 2026, 10:59 AM IST
Travel Switzerland davos : फिरस्त्यांच्या यादीवर काही ठिकाणं अगदी हमखास असतात जिथं भेट द्यायची त्यांची अनेकांचीच इच्छा असते. असंच एक ठिकाण भटकंतीची आवड असणाऱ्या अनेकांच्याच यादीवर आहे. मात्र, तिथं जाणं सर्वांनाच शक्य होतं असं नाही. कारण, तिथं जाण्याचा खर्च अनेकांनाच परवडतो असं नाही. 

श्रीमंत मंडळी मात्र इथं अपवाद ठरतात. कारण, हे ठिकाण त्यांच्यासाठी जणू माथेरान, महाबळेश्वरच आहे. इथं दरवर्षी स्थानिकांपेक्षा अधिक आकडा हा पर्यटकांचा असतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारं हे ठिकाण आहे दावोस. सध्या या ठिकाणाची चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे WMF म्हणजे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममुळं.   

स्वित्झर्लंडमधील दावोस हे लँड वॉसर नदीकिनारी वसलेलं एक सुरेख शहर असून, इथं हिवाळ्याच नजर जाईल तिथं फक्त आणि फक्त बर्फाच्छादित भूभागच दिसतो. दावोसचं तापमान अनेकदा शून्याहून कमीच असतं. भौगोलिकदृष्ट्या पाहायचं झाल्यास हे ठिकाण स्विस आप्ल्समधील प्लेसूर आणि अल्बूला शृंखलेच्या मधोमध जणू कोंदरणाप्रमाणं वसलं आहे.   

समुद्रसपाटीपासून 1560 मीटर इतक्या उंचीवर असणारं हे शहर युरोपातील सर्वाधिक उंचीवरील ठिकाण असून, येथील सृष्टीसौंदर्य भारावून सोडणारं आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे दावोसमध्ये लोकसंख्या 11 ते 15 हजारांमध्ये असली तरीही इथं 28 हजारांहून अधिक गेस्ट बेड आहेत. दावोसमधील 34.6 टक्के जनसंख्या ख्रिस्ती असून, इथं इतरधर्मीय लोकसंख्याही आहे.   

राहिला प्रश्न खर्चाचा, तर इथं पोहोचण्यासाठीचा खर्च हा लाखोंमध्ये असतो. 2026 मधील चलन दर पाहता खिशाला परवडणारा प्रवास करायचा असल्यास प्रतिव्यक्ती ₹1.3 ते ₹1.8 लाख इतका खर्च येतो. खर्च थोडा वाढवून सहलीचा आनंद घ्यायचा झाल्यास ₹2 ते अडीच लाखांहून अधिक रक्कम लागते. तर, अतिशय आलिशान अंदाजात खर्च केला असता माणसी ₹3 लाख इतकीही रक्कम खर्च होते. 

या खर्चामध्ये भारतापासून झ्यूरिकपर्यंतचं विमान तिकीट 35000 ते 90000 रुपयांपर्यंत उपलब्ध असू शकतं. सर्वात स्वस्त तिकीटं फेब्रुवारी महिन्यात मिळतात असं अनेकांचं मत. दावोसमध्ये स्वस्तातील राहण्यासाठीचा खर्च 4 ते 7 हजारांदरम्यान असतो. तर काही हॉटेलांचे दर 35 हजारांच्या घरात असतात. आलिशान हॉटेलांसाठी एका रात्रीचे 35 हजार रुपये किंवा त्याहून जास्त किंमतही मोजावी लागते.   

माणसी एका वेळच्या खाण्याचा खर्च पाहावं तर दावोसमध्ये साधारण गोष्टींसाठी 800 ते 1500 रुपये आणि चांगल्या ठिकाणी खाण्यापिण्यासाठी 1500 ते 3000 रुपये इतका खर्च येतो. याशिवाय दावोसमध्ये प्रवासासाठी 'स्विस ट्रॅव्हल पास'ची किंमत आहे साधारण 20000 ते 35 हजार रुपये. 

दावोसमध्ये जाणं हाच भटकंतीतील एक वेगळा अनुभव असून, इथं आलं असता, लेक दावोस, पार्सेन, जाकोबशॉर्न, शॅट्झल्प या ठिकाणांना भेट देता येते. याशिवाय येथील बर्निना एक्सप्रेस (Bernina Express) नं प्रवास करत स्विस आल्प्स पर्वतांचं विहंगम दृश्य पाहचता येतं. मोनस्टीन ब्रुअरी इथं जाऊन युरोपातील सर्वाधिक उंचीवर असणारं मद्यनिर्मिती केंद्रही इथं पाहता येतं. दावोसची भटकंती तुलनेनं महाग असली तरीही ती एकदा अनुभव घेण्याइतकी कमाल आहे यात दुमत नाहीच!  

