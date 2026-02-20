नो हॅन्डशेक फक्त दिखावा? बंद दाराआड काही वेगळंच घडतंय? IND VS PAK वादावर दिग्गजाने केला मोठा दावा
IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ ग्रुप स्टेजच्या सामन्यात आमने सामने आले होते. या सामन्यात टीम इंडियाने एकतर्फी विजय मिळवला आणि पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवला. मात्र यादरम्यान दोन्ही संघांमध्ये तणाव पाहिला मिळाला. आशिया कप 2025 प्रमाणे भारतीय संघाने यावेळी सुद्धा पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक करणं टाळलं. मात्र भारताच्या याच नो हॅन्डशेक पॉलिसीबाबत एका दिग्गज क्रिकेटरने मोठा दावा केलाय. त्याचं म्हणणं असं आहे की बंद दाराआड काही वेगळंच घडतंय आणि नो हॅन्डशेक फक्त दिखावा आहे.