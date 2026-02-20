English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • नो हॅन्डशेक फक्त दिखावा? बंद दाराआड काही वेगळंच घडतंय? IND VS PAK वादावर दिग्गजाने केला मोठा दावा

नो हॅन्डशेक फक्त दिखावा? बंद दाराआड काही वेगळंच घडतंय? IND VS PAK वादावर दिग्गजाने केला मोठा दावा

IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ ग्रुप स्टेजच्या सामन्यात आमने सामने आले होते. या सामन्यात टीम इंडियाने एकतर्फी विजय मिळवला आणि पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवला. मात्र यादरम्यान दोन्ही संघांमध्ये तणाव पाहिला मिळाला. आशिया कप 2025 प्रमाणे भारतीय संघाने यावेळी सुद्धा पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक करणं टाळलं. मात्र भारताच्या याच नो हॅन्डशेक पॉलिसीबाबत एका दिग्गज क्रिकेटरने मोठा दावा केलाय. त्याचं म्हणणं असं आहे की बंद दाराआड काही वेगळंच घडतंय आणि नो हॅन्डशेक फक्त दिखावा आहे.   

Pooja Pawar | Feb 20, 2026, 06:35 PM IST
1/8

15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना खेळवला गेला. यासामन्यापूर्वी टॉस पार पडला यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा हे दोघे उपस्थित होते.   

2/8

यावेळी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हात मिळवला नाही. एवढंच काय तर सूर्याने सलमानकडे पाहणं देखील टाळलं.   

3/8

टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या इनिंगमध्ये पाकिस्तानच्या संघाला 114 धावांवर ऑलआउट केलं आणि 61 धावांनी विजय मिळवला. त्यानंतर सुद्धा भारताच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक करणं टाळलं.   

4/8

यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये भारत - पाकिस्तान संघ तीनवेळा आमनेसामने आले होते, मात्र यावेळी सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानशी हॅन्डशेक करणं टाळलं होतं. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाने नो हॅन्डशेक संदर्भातील निर्णय घेतला होता.   

5/8

दरम्यान या सगळ्यात इंग्लंडचे माजी क्रिकेटर एलिस्टर कुकने भारत - पाकिस्तान यांच्यात सुपर असलेल्या नो हॅन्डशेक पॉलिसीवर मोठं वक्तव्य केलंय.   

6/8

माजी क्रिकेटर एलिस्टर कुकने एका पॉडकास्टमध्ये म्हटलं की, मैदानावर हात न मिळवणं हा फक्त एक दिखावा आहे. कारण खेळाडू हे बंद दाराआड एकमेकांशी बोलत असतात.   

7/8

एलिस्टर कुकने माइकल वॉनच्या पॉडकास्टमध्ये माइकल वॉन, डेविड लॉयड आणि फिल टफनेल यांच्याशी चर्चा करताना याबाबत दावा केला. एलिस्टर कुकने  म्हटलं की, 'खेळाडू बंद दरवाजाच्या आड एकमेकांशी बोलत नाहीयेत? मी कुठेतरी वाचलं होतं की प्रत्येकजण एकमेकांशी बोलत. मग असं वाटतं की हा फक्त दिखावा आहे. हो ना?' ते प्रत्यक्ष मैदानावर हॅन्डशेक करत नाहीत, तर बंद दाराआड ते सर्व गोष्टींबद्दल बोलत आहेत आणि सर्व काही ठीक आहे'.  

8/8

दरम्यान माइकल वॉनने या घटनेबाबत दुःख व्यक्त केलं आणि सांगितलं की मैदानावर एकमेकांशी हात न मिळवणं दुःखद आहे. कुकने याला हलक्यात घेतलं आणि म्हटलं की, खरंतर खेळाडूंमध्ये कोणतीही दुश्मनी नाही.  एलिस्टर कुकचं हे वक्तव्य भारत - पाकिस्तान सामन्यानंतर चर्चेत आलं आहे.   

