T20 वर्ल्डकपच्या Semi Final आधीच संजूसाठी Good News! ईशान, अभिषेक, तिलक, सूर्यालाही दिलासा
T20 World Cup 2026 Good News For Sanju Samson Ahead Of England vs India Semi Final: भारत आणि इंग्लंडदरम्यान होत असलेल्या सेमीफायनलआधीच संजू सॅमसनसाठी एक गोड बातमी समोर आली आहे. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Mar 05, 2026, 01:59 PM IST
1/12
T20 वर्ल्डकपच्या Semi Final आधीच संजूसाठी Good News! अभिषेकला पाकिस्तान्याचं आव्हान
2/12
वैयक्तिक पातळीवर अप्रतिम कामगिरी
3/12
कामगिरीची सकारात्मक परिणाम
4/12
संजू सॅमसनने मोठी झेप घेतल्याचं दिसत
5/12
25 स्थानांची झेप
6/12
संजू कितव्या स्थानी?
7/12
चार वेळा शून्यावर बाद होऊनही
8/12
साहिबजादा फरहानचं अभिषेकला आव्हान
9/12
साहिबजादा फरहान कितव्या क्रमांकावर
12/12