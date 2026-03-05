English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • T20 वर्ल्डकपच्या Semi Final आधीच संजूसाठी Good News! ईशान, अभिषेक, तिलक, सूर्यालाही दिलासा

T20 वर्ल्डकपच्या Semi Final आधीच संजूसाठी Good News! ईशान, अभिषेक, तिलक, सूर्यालाही दिलासा

T20 World Cup 2026 Good News For Sanju Samson Ahead Of England vs India Semi Final: भारत आणि इंग्लंडदरम्यान होत असलेल्या सेमीफायनलआधीच संजू सॅमसनसाठी एक गोड बातमी समोर आली आहे. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 05, 2026, 01:59 PM IST
twitter
1/12

T20 वर्ल्डकपच्या Semi Final आधीच संजूसाठी Good News! अभिषेकला पाकिस्तान्याचं आव्हान

iccranking

टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनल सुरु होण्याच्या काही तास आधीच संजू सॅमसनसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे अनेक भारतीय खेळाडूंनाही फायदा झाला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...

twitter
2/12

वैयक्तिक पातळीवर अप्रतिम कामगिरी

iccranking

टी-20 विश्वचषक निर्णायक टप्प्यात आला आहे. या स्पर्धेत अनेक खेळाडूंनी वैयक्तिक पातळीवर अप्रतिम कामगिरी केली आहे.

twitter
3/12

कामगिरीची सकारात्मक परिणाम

iccranking

खेळाडूंच्या वैयक्तिक कामगिरीची सकारात्मक परिणाम आयसीसी टी-20 क्रमवारीवर झाल्याचं दिसत आहे.  

twitter
4/12

संजू सॅमसनने मोठी झेप घेतल्याचं दिसत

iccranking

बुधवारी जाहीर झालेल्या ताज्या क्रमवारीत वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद 97 धावा करणाऱ्या 31 वर्षांच्या संजू सॅमसनने मोठी झेप घेतल्याचं दिसत आहे.

twitter
5/12

25 स्थानांची झेप

iccranking

भारताला सेमीफायनलला घेऊन जाणाऱ्या संजूने आयसीसीच्या क्रमवारीमध्ये तब्बल 25 स्थानांची झेप घेतली आहे.  

twitter
6/12

संजू कितव्या स्थानी?

iccranking

विश्व क्रमवारीत संजूने 65 व्या स्थानावरून 40 व्या स्थानापर्यंत मजल मारली आहे.  

twitter
7/12

चार वेळा शून्यावर बाद होऊनही

iccranking

दरम्यान, सलग चार वेळा शून्यावर बाद होत अपयशी ठरूनही सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने 874 गुणांसह अव्वल स्थान कायम राखले, हे विशेष आहे.

twitter
8/12

साहिबजादा फरहानचं अभिषेकला आव्हान

iccranking

पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहान क्रमवारीमध्ये अभिषेकला आव्हान देत आहे.   

twitter
9/12

साहिबजादा फरहान कितव्या क्रमांकावर

iccranking

पाकिस्तानचा सलामीवीर साहिबजादा फरहान दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.  

twitter
10/12

चौथ्या स्थानावर

iccranking

आयसीसी टी-20 क्रमवारीमध्ये ईशान किशन चौथ्या स्थानावर आहे.  

twitter
11/12

सहाव्या स्थानावर तिलक

iccranking

तिलक वर्मा आयसीसी टी-20 क्रमवारीमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे.

twitter
12/12

सातव्या स्थानावर कोण?

iccranking

सूर्यकुमार यादव आयसीसी टी-20 क्रमवारीमध्ये सातव्या स्थानावर आहेत. (सर्व फोटो Facebook/IndianCricketTeam पेजवरुन साभार)

twitter
