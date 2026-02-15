English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारताच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, हा संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर, सुपर 8 साठी चुरस वाढली

भारताच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, 'हा' संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर, सुपर 8 साठी चुरस वाढली

Group A Updated Points Table : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात रविवारी ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवला असून यासह सलग तीन सामन्यात विजय मिळवल्याने ते सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय झालेत. तर भारताच्या या दमदार विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ झालीये.   

Pooja Pawar | Feb 15, 2026, 11:20 PM IST
twitter
1/9

भारतीय संघाने पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. मात्र हे टार्गेट पूर्ण करण्यात पाकिस्तानचा संघ अयशस्वी ठरला. टीम इंडियाने पाकिस्तानला 114 धावांवर गुंडाळलं. त्यामुळे भारताने 61 धावांनी मोठा विजय मिळवला.   

twitter
2/9

ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडिया ग्रुप ए चा भाग आहे. ग्रुप ए मध्ये भारतासह पाकिस्तान, यूएसए, नामिबिया आणि नेदरलँड यांचा समावेश आहे. भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडिया नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2 तर यूएसए नंबर 3 वर होती. मात्र भारताच्या पाकिस्तानवरील मोठ्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल झालाय.   

twitter
3/9

भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर भारताने आतापर्यंत तीनपैकी तीन सामने जिंकल्याने त्यांचे 6 पॉईंट्स झाले. ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारताने त्यांचं अव्वल स्थान अढळ केलं आणि सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय केलं आहे.   

twitter
4/9

मात्र भारताकडून मिळालेल्या पराभवानंतर पाकिस्तानची पॉईंट्स टेबलमध्ये घसरण झालीये. सामन्यापूर्वी दुसऱ्या स्थानावर असलेलं पाकिस्तान आता तिसऱ्या स्थानी घसरलाय. त्यांचा नेट रन रेट हा -0.403 आहे.   

twitter
5/9

पाकिस्तानच्या पराभवामुळे यूएसएला पॉईंट्स टेबलमध्ये फायदा झाला असून ते दुसऱ्या स्थानी पोहोचले आहेत. त्यांचा नेट रन रेट हा 0.788 वर पोहोचला आहे.   

twitter
6/9

ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानी २ पॉईंट्स मिळवलेली नेदरलँड आहे तर पाचव्या स्थानी सलग तीन सामन्यात पराभूत झालेला नामिबिया संघ आहे. यूएसएकडून मिळालेल्या पराभवानंतर नामिबिया वर्ल्ड कप 2026 च्या शर्यतीतून बाहेर पडली आहे.  

twitter
7/9

ग्रुप ए मधील दोन संघ सुपर ८ फेरीसाठी क्वालिफाय होणार आहेत. यातील भारताने आधीच 6 पॉईंट्स मिळवून सुपर 4 मध्ये प्रवेश केलाय. त्यामुळे आता ग्रुप ए मधून फक्त एक संघ सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय करेल. या एका जागेसाठी यूएसए आणि पाकिस्तान संघात चुरस आहे.   

twitter
8/9

यूएसए संघाचे ग्रुप ए मधील चारही सामने झालेत. त्यामुळे यूएसएकडे आता 4 पॉईंट्स आहेत आणि त्यांचा नेट रेन रेट 0.788  आहे. तर पाकिस्तान संघाचा ग्रुप स्टेजमधील एक सामना शिल्लक अजून आहे.   

twitter
9/9

पाकिस्तान येत्या 18 फेब्रुवारी रोजी नामिबिया सोबत त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळणार आहे. अशावेळी त्यांना सुपर 8 फेरीत प्रवेश हवा असेल तर नामिबियाला काहीही करून पराभूत करावं लागेल. एवढंच नाही तर त्यांना मोठ्या मार्जिनने नामिबियाला हरवावं लागेल, तेव्हा कुठे ते सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय करू शकतील. 

twitter
पुढील
अल्बम

अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी

पुढील अल्बम

अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी

अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी

अथांग समुद्राच्या तुफानी लाटा थेट मंदिराच्या पायथ्याशी येतात! कोकणातील 1100 वर्षे जुनं रहस्यमयी मंदिर, दक्षिण कोकणची काशी 9
वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; &#039;आयपीएलमध्ये..&#039;

वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; 'आयपीएलमध्ये..'

वैभव सूर्यवंशी 10 वीची परीक्षा देणार की नाही? मुख्याध्यापकांनी केला खुलासा; 'आयपीएलमध्ये..' 8
दाढी असलेल्या पुरुषांकडे महिला लगेच आकर्षित का होतात? वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल

दाढी असलेल्या पुरुषांकडे महिला लगेच आकर्षित का होतात? वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल

दाढी असलेल्या पुरुषांकडे महिला लगेच आकर्षित का होतात? वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल 8
केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं

केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं

केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं 9