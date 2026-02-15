भारताच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, 'हा' संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर, सुपर 8 साठी चुरस वाढली
Group A Updated Points Table : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात रविवारी ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवला असून यासह सलग तीन सामन्यात विजय मिळवल्याने ते सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय झालेत. तर भारताच्या या दमदार विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ झालीये.
Pooja Pawar | Feb 15, 2026, 11:20 PM IST
