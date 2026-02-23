English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • T20 World Cup 2026: पराभवानंतर या योगायोगामुळे टीम इंडिया पुन्हा जिंकणार? जुळलेला ‘महासंयोग नक्की काय?

T20 World Cup 2026: पराभवानंतर 'या' योगायोगामुळे टीम इंडिया पुन्हा जिंकणार? जुळलेला ‘महासंयोग' नक्की काय?

T20 World Cup 2026: 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना हरला असला तरी त्यांचा प्रवास अजून संपलेला नाही. या पराभवामुळे टीम इंडियाने जेतेपद जिंकल्याचे संकेत देणारा योगायोग निर्माण झाला आहे. चला याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

Tejashree Gaikwad | Feb 23, 2026, 11:56 AM IST
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: टी20 विश्वचषक 2026 च्या सुपर-8 फेरीत भारताची सुरुवात निराशाजनक झाली असली, तरी स्पर्धेतील त्यांचा प्रवास अजून संपलेला नाही. 22 फेब्रुवारीला झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभव पत्करावा लागला आणि चाहत्यांचा हिरमोड झाला. मात्र या पराभवानंतर एक रोचक योगायोग समोर आला आहे, जो भारताच्या संभाव्य पुनरागमनाची आठवण करून देतो. तब्बल 15 वर्षांपूर्वी घडलेली एक घटना पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करेल का, असा प्रश्न क्रिकेटप्रेमींना पडला आहे.

2011 ची आठवण आणि सध्याचा संदर्भ

2011 च्या एकदिवसीय विश्वचषकात MS Dhoni यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जेतेपद पटकावले होते. त्या स्पर्धेत भारताला एकमेव पराभव दक्षिण आफ्रिकेकडूनच पत्करावा लागला होता. मात्र त्यानंतर संघाने दमदार पुनरागमन करत अखेर ट्रॉफी उंचावली.

भारताला ही पहिली ठेच बसली

आता 2026 च्या टी20 विश्वचषकातही सुपर-8 टप्प्यात भारताला पहिला पराभव दक्षिण आफ्रिकेकडूनच मिळाला आहे. गट टप्प्यातील चारही सामने जिंकून आलेल्या भारताला ही पहिली ठेच बसली. त्यामुळे अनेकांना 2011 मधील प्रसंगाची आठवण झाली आहे. फरक इतकाच की, तेव्हा स्पर्धा 50 षटकांची होती, तर आता 20 षटकांचा फॉरमॅट आहे.  

2016 आणि 2023 मधील चित्र

2016 च्या टी20 विश्वचषकात भारताने घरच्या मैदानावर स्पर्धा खेळली होती; त्या वेळी दक्षिण आफ्रिकेशी निर्णायक टक्कर झाली नव्हती. 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषकात मात्र भारताने दक्षिण आफ्रिकेला मोठ्या फरकाने हरवत अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली, पण जेतेपद हुकले.

2026 मध्ये समीकरण उलटे

आता 2026 मध्ये समीकरण उलटे झाले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने सुपर-8 मध्ये भारतावर मात करत स्पर्धेला वेगळे वळण दिले आहे. त्यामुळे 2011 प्रमाणे यावेळीही भारत कमबॅक करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुपर-8 मधील पराभव आणि पुढील आव्हान

दक्षिण आफ्रिकेने 187 धावांचा डाव उभारत भारतासमोर 188 धावांचे आव्हान ठेवले. प्रत्युत्तरात भारतीय संघ 111 धावांवर गारद झाला. या निकालामुळे केवळ दोन गुण गमावले नाहीत, तर नेट रनरेटवरही मोठा परिणाम झाला.

भारताचे पुढील सामने

आता उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणे अत्यावश्यक आहे. हे सामने: झिम्बाब्वे विरुद्ध भारत – २६ फेब्रुवारी, एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारत  – 1 मार्च, ईडन गार्डन्स

नेट रनरेट सुधारावा

दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकून नेट रनरेट सुधारावा लागेल. त्याचबरोबर दक्षिण आफ्रिकेच्या निकालांवरही नजर ठेवावी लागेल. जर दक्षिण आफ्रिकेला एका सामन्यात पराभव पत्करावा लागला आणि भारताने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर उपांत्य फेरीचे दार उघडू शकते.

सूर्या ब्रिगेड इतिहास घडवेल का?

2011 मध्ये MS Dhoni यांच्या नेतृत्वाखाली जसे भारताने एका पराभवानंतर विजेतेपद पटकावले, तशीच कामगिरी यावेळी सूर्या ब्रिगेड करेल का, हा खरा प्रश्न आहे. पराभवाने धक्का बसला असला, तरी स्पर्धा अजून शिल्लक आहे. भारताला त्याच्या पारंपरिक आक्रमक आणि निर्भय खेळाची झलक दाखवावी लागेल.

क्रिकेटमध्ये योगायोगांना विशेष महत्त्व

क्रिकेटमध्ये योगायोगांना विशेष महत्त्व दिले जाते, पण शेवटी निकाल ठरवते ती मैदानावरील कामगिरी. आता सर्वांचे लक्ष भारताच्या पुढील दोन सामन्यांवर लागले आहे  कारण तिथेच ठरणार आहे, हा ‘महासंयोग’ वास्तवात उतरतो की केवळ चर्चेपुरताच राहतो.

