Marathi News
  • संजूला मॅन ऑफ द टुर्नामेंट म्हणून बक्षीसाचा एक पैसाही मिळणार नाही; एवढं भारी खेळून खिसा खालीच; कारण काय?

संजूला 'मॅन ऑफ द टुर्नामेंट' म्हणून बक्षीसाचा एक पैसाही मिळणार नाही; एवढं भारी खेळून खिसा खालीच; कारण काय?

Sanju Samson Will Get Zero Rs As Price Know Why: मालिकावीर झाल्यानंतरही संजूला बक्षीस म्हणून एक पैसाही देण्यात आलेला नाही. यामागील नेमकं कारण काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

Swapnil Ghangale | Mar 10, 2026, 03:37 PM IST
1/11

संजूला एका पैशाचीही कॅश बक्षीस म्हणून मिळणार नाही, कारण...

sanjupricemoney

संजू सॅमसनला आयसीसीने एका रुपयाचंही बक्षीस दिलेलं नाही. त्याला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून एका रुपयाचीही रक्कम मिळणार नाही. यामागील कारण फारच रंजक आहे. नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या 

2/11

मालिकावीर पुरस्कार भारताचा सलामीवर संजू सॅमसनला

sanjupricemoney

भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकपवर सलग दुसऱ्यांदा नाव कोरलं असून अशी कामगिरी करणारा भारत हा एकमेव संघ ठरला असून या मालिकेसाठी मालिकावीर पुरस्कार भारताचा सलामीवर संजू सॅमसनला देण्यात आला आहे.

3/11

चमकदार कामगिरी

sanjupricemoney

संजूला वर्ल्डकपच्या काही सामन्यांमध्ये अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये जागा मिळाली नाही. मात्र त्याला ज्या पाच सामन्यांमध्ये संधी मिळाली त्यात चमकदार कामगिरी केली. त्याने 5 डावांमध्ये 80.25 च्या सरासरीने 321 धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल 199.37 इतका होता.

4/11

सलग तीन अर्धशतकं

sanjupricemoney

यामध्ये सलग तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. सुपर 8 च्या शेवटच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध केलेल्या नाबाद 97 धावांबरोबरच सेमीफायनलमधील इंग्लंविरुद्धच्या 87 धावांचाही समावेश आहे. याचबरोबर त्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात 87 धावांची विक्रमी खेळी केली. 

5/11

आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

sanjupricemoney

मात्र संजू सॅमसनला मॅन ऑफ द टुर्मानामेंट (Player of the Tournament) म्हणून एकही पैसा का मिळाला हे जाणून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.   

6/11

केवळ ट्रॉफी आणि संघातील खेळाडू म्हणून केवळ मेडल

sanjupricemoney

संजूला मॅन ऑफ द टुर्मानामेंट म्हणून केवळ ट्रॉफी आणि संघातील खेळाडू म्हणून मेडल दिलं आहे. एमार्को प्लेअर ऑफ द टुर्मानेंट नावाने हा पुरस्कार प्रदार करण्यात आला असला तरी इतर सामन्यांमध्ये देतात तसा मोठ्या आकाराचा कोणताही चेक संजूला देण्यात आला नाही.

7/11

का देण्यात आले नाहीत पैसे?

sanjupricemoney

टी-20 वर्ल्डकप हा आयसीसी म्हणजेच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या माध्यमातून खेळवली जाणारी स्पर्धा आहे. आयसीसीच्या धोरणानुसार मालिकावीर, सामनावीर म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जात नाही. या धोरणाला आयसीसीने क्लिन ब्रॅण्डींग पॉलिसी असं नाव दिलं आहे. याच धोरणानुसार संजूला पुरस्कार देण्यात आला आहे.

8/11

केवळ ट्रॉफी दिली जाते

sanjupricemoney

मालिकावीर, सामनावीर म्हणून खेळाडूंना केवळ ट्रॉफी दिली जाते. तशीच ट्रॉफी संजूला टी-20 वर्ल्डकप 2026 मधील कामगिरीसाठी देण्यात आली आहे. वैयक्तिक पुरस्कारांसाठी आयसीसी कोणतेही पैसे देत नाही.   

9/11

तरीही संजूला पैसे कसे मिळणार?

sanjupricemoney

टीम इंडियाला आयसीसीकडून विजेता संघ म्हणून 27 कोटी 48 लाख रुपयांचं बक्षीस दिलं गेलं आहे. यातून सर्व खेळाडू, कोचिंग स्टाफला हिस्सा मिळेल. ज्यामध्ये संजूचाही समावेश आहे.

10/11

131 कोटी रुपयांमधून मिळणार वाटा

sanjupricemoney

बीसीसीआयने विजेत्या संघासाठी अतिरिक्त बक्षीस म्हणून 131 कोटी रुपयांच्या बक्षीसाची घोषणा केली आहे. यामधूनही संजूला मोठा वाटा मिळणार आहे.  

11/11

या समुहाने दिले पाच लाख रुपये

sanjupricemoney

संजू हा केरळचा असून केरळच्या 'मातृभूमी' समुहाने संजूला सन्मान म्हणून पाच लाखांचं बक्षीस जारी केलं आहे.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

