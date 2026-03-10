संजूला 'मॅन ऑफ द टुर्नामेंट' म्हणून बक्षीसाचा एक पैसाही मिळणार नाही; एवढं भारी खेळून खिसा खालीच; कारण काय?
Sanju Samson Will Get Zero Rs As Price Know Why: मालिकावीर झाल्यानंतरही संजूला बक्षीस म्हणून एक पैसाही देण्यात आलेला नाही. यामागील नेमकं कारण काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...
Swapnil Ghangale | Mar 10, 2026, 03:37 PM IST
1/11
संजूला एका पैशाचीही कॅश बक्षीस म्हणून मिळणार नाही, कारण...
2/11
मालिकावीर पुरस्कार भारताचा सलामीवर संजू सॅमसनला
3/11
चमकदार कामगिरी
4/11
सलग तीन अर्धशतकं
5/11
आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही
6/11
केवळ ट्रॉफी आणि संघातील खेळाडू म्हणून केवळ मेडल
7/11
का देण्यात आले नाहीत पैसे?
8/11
केवळ ट्रॉफी दिली जाते
9/11
तरीही संजूला पैसे कसे मिळणार?
10/11