  • एका FB मेसेजने बदललं Sanju Samson चं आयुष्य; फिल्मी लव्हस्टोरीला लाजवेल अशी खरीखुरी प्रेमकथा

एका FB मेसेजने बदललं Sanju Samson चं आयुष्य; फिल्मी लव्हस्टोरीला लाजवेल अशी खरीखुरी प्रेमकथा

Sanju Samson Filmy Lovestory: भारताला टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये पोहचवणाऱ्या संजू सॅमसनची लव्हस्टोरी फारच फिल्मी आहे. संजूच्या लव्हस्टोरीची सुरुवात फेसबुकवरील एका Hi ने झाली. एका मेसेजपासून सुरु झालेली ही लव्हस्टोरी कशी खुलत गेली जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 10:47 AM IST
twitter
1/12

एका मेसेजने बदललं आयुष्य

sanjucharulathasamson

एका मेसेजेमुळे भारतासाठी टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सुपर 8 च्या फेरीमधील शेवटच्या सामन्यात संकटमोचक ठरलेल्या संजू सॅमसनचं आयुष्य एका फेसबुक मेसेजमुळे कसं बदललं जाणून घ्या....

twitter
2/12

फिल्मी प्रेमकथा

sanjucharulathasamson

भारताला टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायलनचं तिकीट निश्चित करुन देणारा संजू सॅमसन सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. मात्र मैदानातील कामगिरीबरोबरच खासगी आयुष्यातही संजू हिरोच आहे. त्याची प्रेमकथा ही एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही.   

twitter
3/12

संजूची विकेट घेतली

sanjucharulathasamson

चारुलतासोबत पहिल्यांदा सोशल मीडियावरुन संवाद साधल्यानंतर या तरुणीने संजूची कशी विकेट घेतली हे संजूलाच समजलं नाही. सोशल मीडियावरील हाय पासून सुरु झालेली ही प्रेमकथा कशी खुलत गेली हे पाहूयात...  

twitter
4/12

चर्चेचं रुपांतर मैत्रीमध्ये आणि नंतर प्रेमात

sanjucharulathasamson

सोशल मीडियावरील संजू आणि चारुलताच्या चर्चेचं रुपांतर मैत्रीमध्ये आणि नंतर प्रेमात झालं. संजून आणि चारुसलता यांनी आपआपल्या कुटुंबाला समजावून सांगितलं आणि त्यानंतर लग्नगाठ बांधली.  

twitter
5/12

कॉलेजमधून सुरु झाली लव्हस्टोरी

sanjucharulathasamson

अगदी अनेपेक्षित ठिकाणी झालेल्या भेटींमधून अनेक प्रेमकथांना सुरुवात होते. संजू सॅमसनचा त्याची पत्नी चारुलता रमेशची लव्हस्टोरीही अशीच आहे. तिरुअनंतपुरममधील मार इव्हानिओस कॉलेजमध्ये चुकून झालेल्या भेटीचं रुपांतर संवादामध्ये आणि पुढे लव्हस्टोरीमध्ये झालं.  

twitter
6/12

मैत्री दिवसोंदिवस अधिक बळकट झाली

sanjucharulathasamson

फेसबुक मेसेजने सुरू झालेली संजू आणि चारुलता यांची मैत्री दिवसोंदिवस अधिक बळकट झाली. दोघांचीही धार्मिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी असली तरी एकमेकांना समजून घेणं, चर्चा करणं यामधून ते अधिक जवळ आले आणि प्रेमात पडले.   

twitter
7/12

एचआर आहे संजूची पत्नी

sanjucharulathasamson

एकीकडे संजू क्रिकेटचं मैदान गाजवत असताना दुसरीकडे चारुलता कॉर्परेटमध्ये काम करते. चारुलता एचआर आहे. ती संजूची सर्वात मोठी समर्थक असून मैदानाबाहेरील संजूच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती आहे.  

twitter
8/12

फेसबुकवर मेसेज केला

sanjucharulathasamson

तिरुअनंतपुरममधील मार इव्हानिओस कॉलेजमध्ये संजू आणि चारुलता यांची पहिली भेट झाली. संजूने चारुलताला फेसबुकवर मेसेज केला. या मेसेजपासूनच दोघांमध्ये सवाद सुरु झाला. मग ते प्रत्यक्षात भेटले आणि मैत्रिच्या वाटेने प्रवास करता करता दोघांनी एकमेकांना आयुष्यभराचा जोडीदार करण्याचा निर्णय घेतला.    

twitter
9/12

कठीण काळात पाठीशी

sanjucharulathasamson

चारुलताचा संजूवरील अढळ विश्वास नेहमीच त्याची ताकद म्हणून सोबत राहिला. आयपीएल सामन्यांदरम्यान अगदी मैदानामध्ये उपस्थित राहून संजूला पाठिंबा देणं असो किंवा कठीण काळात त्याच्या पाठीशी उभं राहणं असो चारुलता कायम संजूसोबत राहिली. चारुलता ही संजूची सर्वात मोठी चाहती असूनच हेच त्यांच्या लव्हस्टोरीच्या यशाचं सिक्रेट आहे.

twitter
10/12

संजूची सर्वात मोठी चाहती

sanjucharulathasamson

चारुलताचा संजूवरील अढळ विश्वास नेहमीच त्याच्यासाठी बळाचा स्रोत राहिला आहे, मग तो आयपीएल सामन्यांदरम्यान स्टँडमध्ये त्याला प्रोत्साहन देत असो किंवा पडद्यामागे शांतपणे त्याला पाठिंबा देत असो. ती संजूची सर्वात मोठी चाहती आहे आणि हेच त्यांच्या प्रेमकथेच्या ताकदीचे रहस्य आहे.  

twitter
11/12

धार्मिक गोष्टींचा नात्यांवर परिणाम नाही

sanjucharulathasamson

संजू आणि चारुलता हे दोघेही वेगवेगळ्या धार्मिक पार्श्वभूमीतून आलेले असूनही, त्यांनी कधीही धार्मिक गोष्टींचा त्यांच्या नात्यावर परिणाम होऊ दिला नाही.संजू आणि चारुलता या दोघांनीही प्रेम, आदर आणि समजुतदारीने आपलं नातं अधिक घट्ट केलं. दोघेही डिसेंबर 2018 मध्ये विवाहबंधनात अडकले.  

twitter
12/12

कपल गोल्स

sanjucharulathasamson

संजू आणि चारुलताच्या प्रेमकथेवरुन हे सिद्ध होते की प्रत्येक यशस्वी नात्याचा पाया हा एकमेकांना समजून घेण्यातच आहे. संजू आणि चारुलता हे दोघे खरोखरच सर्वांसाठी कपल गोल्स म्हणता येईल असे म्हणजेच आदर्श जोडपं आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

twitter
