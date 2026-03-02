एका FB मेसेजने बदललं Sanju Samson चं आयुष्य; फिल्मी लव्हस्टोरीला लाजवेल अशी खरीखुरी प्रेमकथा
Sanju Samson Filmy Lovestory: भारताला टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये पोहचवणाऱ्या संजू सॅमसनची लव्हस्टोरी फारच फिल्मी आहे. संजूच्या लव्हस्टोरीची सुरुवात फेसबुकवरील एका Hi ने झाली. एका मेसेजपासून सुरु झालेली ही लव्हस्टोरी कशी खुलत गेली जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 10:47 AM IST
एका मेसेजने बदललं आयुष्य
फिल्मी प्रेमकथा
संजूची विकेट घेतली
चर्चेचं रुपांतर मैत्रीमध्ये आणि नंतर प्रेमात
कॉलेजमधून सुरु झाली लव्हस्टोरी
मैत्री दिवसोंदिवस अधिक बळकट झाली
एचआर आहे संजूची पत्नी
फेसबुकवर मेसेज केला
कठीण काळात पाठीशी
चारुलताचा संजूवरील अढळ विश्वास नेहमीच त्याची ताकद म्हणून सोबत राहिला. आयपीएल सामन्यांदरम्यान अगदी मैदानामध्ये उपस्थित राहून संजूला पाठिंबा देणं असो किंवा कठीण काळात त्याच्या पाठीशी उभं राहणं असो चारुलता कायम संजूसोबत राहिली. चारुलता ही संजूची सर्वात मोठी चाहती असूनच हेच त्यांच्या लव्हस्टोरीच्या यशाचं सिक्रेट आहे.
संजूची सर्वात मोठी चाहती
धार्मिक गोष्टींचा नात्यांवर परिणाम नाही
