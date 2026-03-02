English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Sanju Samson चा धर्म कोणता? सुपर 8 च्या मॅचनंतर भारतीयांना पडला प्रश्न; Google वरही ट्रेंण्डींग

Sanju Samson चा धर्म कोणता? सुपर 8 च्या मॅचनंतर भारतीयांना पडला प्रश्न; Google वरही ट्रेंण्डींग

Sanju Samson Religion Google Search After Viral Celebration: भारताच्या सुपर 8 मधील शेवटच्या सामन्यानंतर भारतीयांना अचानक संजू सॅमसनचा धर्म कोणता? हे जाणून घेण्याबद्दल रस का निर्माण झाला आहे? नेमकं हे कनेक्शन काय? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 03:40 PM IST
twitter
1/9

संजूचा धर्म कोणता?

sanjusamsonreligion

भारताचा स्टार फलंदाज संजू सॅमसनने भारताला टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये पोहचवल्यानंतर मैदानात केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे तो नेमका कोणत्या धर्माचा आहे याबद्दलची माहिती जाणून घेण्याची उत्सुकता भारतीयांमध्ये दिसत आहे. गुगलवरही हा विषय चर्चेत आहे. याच पार्शवभूमीवर जाणून घेऊयात सर्वांनाच पडलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर...

twitter
2/9

संजू मैदानात तळ ठोकून होता

sanjusamsonreligion

194 धावांचा पाठलाग करताना भारताच्या एकामागून एक विकेट पडत होत्या. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे संजू मैदानात तळ ठोकून होता. त्यामुळेच या सामन्यात नाबाद राहिलेल्या संजूच्या खेळीचं महत्त्व, निर्माण झालेली परिस्थिती, त्यातून त्याने खेचून आणलेला विजयश्री या साऱ्या पार्श्वभूमीवर संजूच्या या सेलिब्रेशनची बरीच चर्चा झाली.  

twitter
3/9

डोक्यावरील हेल्मेट काढून बाजूला टाकलं आणि...

sanjusamsonreligion

195 धावांचा पाठलाग करताना 20 व्या ओव्हरच्या 2 च्या चेंडूवर विजयी धाव घेतल्यानंतर संजूने डोक्यावरील हेल्मेट काढून बाजूला टाकलं आणि गुडघ्यावर बसून आकाशाकडे पाहिले आणि प्रार्थना केली.

twitter
4/9

सेलिब्रेशनचे फोटो व्हायरल

sanjusamsonreligion

संजू गुडघ्यावर बसला त्याने वर आकाशाकडे पाहिलं आणि त्यानंतर हात जोडले. संजूच्या सेलिब्रेशनचे हे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्याचं दिसून येत आहे.   

twitter
5/9

ड्रेसिंग रुममध्ये असेच सेलिब्रेशन

sanjusamsonreligion

विशेष म्हणजे संजूने सामना जिंकवून दिल्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये गेल्यानंतर अशाप्रकारे गुडघ्यावर बसून वर पाहत प्रार्थना केल्याचे फोटोही समोर आले. या फोटोंमुळे संजूचा नेमका धर्म कोणता असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. 

twitter
6/9

गुगलवरही केलं जातंय सर्च

sanjusamsonreligion

संजूने भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिल्यानंतर त्याच्यासंदर्भात अनेक गोष्टी सर्च केल्या जात आहेत. सामन्यातील त्याच्या खेळीबरोबरच सामन्यानंतर दिलेली मुलाखत, त्याच्या पत्नीसंदर्भातील माहिती यासोबतच संजूचा धर्म कोणता आहे हे ही सर्च केलं जात आहे. गुगलवर नुसतं संजू सॅमसन असं नाव सर्च केलं तरी रेकमेंडेट टॉपिकमध्ये हे टॉपिक दिसतात.   

twitter
7/9

संजूचा धर्म कोणता?

sanjusamsonreligion

तर अनेकांना पडलेल्या याच प्रश्नाचं उत्तर आहे, ख्रिश्चन! होय भारताचा सलामीवीर संजू सॅमसन ख्रिश्चन धर्माचा आहे.  

twitter
8/9

मल्याळी कुटुंबात जन्म

sanjusamsonreligion

संजू सॅमसनचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1994 साली मल्याळी लॅटिन कॅथलिक कुटुंबात झाला. संजू प्रॅक्टिसिंग कॅथलिक आहे.   

twitter
9/9

हिंदू मुलीशी केलं लग्न

sanjusamsonreligion

संजूने 2018 मध्ये हिंदू धर्मीय चारुलता रेमेशशी केलं. चारुलता आणि संजू एकमेकांना अगदी कॉलेजपासून ओळखत होत. एका मेसेजवरुन या दोघांची प्रेमकथा सुरु झाली. दोघांनी कुटुंबियांच्या संमतीने लग्न केलं. (सर्व फोटो सोशल मीडिया आणि 'जिओहॉटस्टार'वरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी

पुढील अल्बम

Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी

Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी

Holi 2026 : पुरणपोळ्या खाऊन गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो? चावून खा 7 बिया; ब्लोटिंगची समस्या काही मिनिटांत होईल बरी 8
IT पेक्षा पाठ खाजवण्यात अधिक पैसा.. Professional Back Scratching म्हणजे काय? यातून किती कमाई करता येते?

IT पेक्षा पाठ खाजवण्यात अधिक पैसा.. Professional Back Scratching म्हणजे काय? यातून किती कमाई करता येते?

IT पेक्षा पाठ खाजवण्यात अधिक पैसा.. Professional Back Scratching म्हणजे काय? यातून किती कमाई करता येते? 9
Dhulivandan Wishes in Marathi: गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया; धुलिवंदननिमित्त खास मराठीतून शुभेच्छा, व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरही ठेवा

Dhulivandan Wishes in Marathi: गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया; धुलिवंदननिमित्त खास मराठीतून शुभेच्छा, व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरही ठेवा

Dhulivandan Wishes in Marathi: गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया; धुलिवंदननिमित्त खास मराठीतून शुभेच्छा, व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरही ठेवा 6
Chandra Grahan 2026 : 102 वर्षांनंतर होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण, गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी; गर्भावर काय परिणाम होणार?

Chandra Grahan 2026 : 102 वर्षांनंतर होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण, गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी; गर्भावर काय परिणाम होणार?

Chandra Grahan 2026 : 102 वर्षांनंतर होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण, गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी; गर्भावर काय परिणाम होणार? 9