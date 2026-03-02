Sanju Samson चा धर्म कोणता? सुपर 8 च्या मॅचनंतर भारतीयांना पडला प्रश्न; Google वरही ट्रेंण्डींग
Sanju Samson Religion Google Search After Viral Celebration: भारताच्या सुपर 8 मधील शेवटच्या सामन्यानंतर भारतीयांना अचानक संजू सॅमसनचा धर्म कोणता? हे जाणून घेण्याबद्दल रस का निर्माण झाला आहे? नेमकं हे कनेक्शन काय? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 03:40 PM IST
भारताचा स्टार फलंदाज संजू सॅमसनने भारताला टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये पोहचवल्यानंतर मैदानात केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे तो नेमका कोणत्या धर्माचा आहे याबद्दलची माहिती जाणून घेण्याची उत्सुकता भारतीयांमध्ये दिसत आहे. गुगलवरही हा विषय चर्चेत आहे. याच पार्शवभूमीवर जाणून घेऊयात सर्वांनाच पडलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर...
संजू मैदानात तळ ठोकून होता
194 धावांचा पाठलाग करताना भारताच्या एकामागून एक विकेट पडत होत्या. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे संजू मैदानात तळ ठोकून होता. त्यामुळेच या सामन्यात नाबाद राहिलेल्या संजूच्या खेळीचं महत्त्व, निर्माण झालेली परिस्थिती, त्यातून त्याने खेचून आणलेला विजयश्री या साऱ्या पार्श्वभूमीवर संजूच्या या सेलिब्रेशनची बरीच चर्चा झाली.
संजूने भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिल्यानंतर त्याच्यासंदर्भात अनेक गोष्टी सर्च केल्या जात आहेत. सामन्यातील त्याच्या खेळीबरोबरच सामन्यानंतर दिलेली मुलाखत, त्याच्या पत्नीसंदर्भातील माहिती यासोबतच संजूचा धर्म कोणता आहे हे ही सर्च केलं जात आहे. गुगलवर नुसतं संजू सॅमसन असं नाव सर्च केलं तरी रेकमेंडेट टॉपिकमध्ये हे टॉपिक दिसतात.
