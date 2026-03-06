English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Tickets: भारत आणि न्यूझीलंडमधील अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबादमध्ये खेळला जाणार आहे. या सामन्याचं तिकीट, बुकिंग आणि स्टेडिअमसंदर्भात चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 06, 2026, 05:01 PM IST
T20 World Cup 2026 Final Ticket: आयसीसी टी-20 वर्ल्डकप आता आपल्या अखरेच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. भारताने सेमी-फायनलमध्ये इंग्लंडचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा फायनल गाठली आहे. अंतिम सामन्यात भारत न्यूझीलंडशी भिडणार आहे. हा सामना 8 मार्चला अहमदाबादला नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये खेळवला जाणार आहे. यामुळे  या सामन्याचं तिकीट, बुकिंग आणि स्टेडिअमसंदर्भात चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.   

तिकीट कसं बूक करायचं?

अंतिम सामन्याची तिकिटे अधिकृतपणे BookMyShow आणि ICC पोर्टलद्वारे विकली जात आहेत. जास्त मागणी असल्या कारणाने, बहुतेक कॅटेगरी सध्या 'सोल्ड आऊट' आहेत. मात्र क्रिकेट चाहत्यांना नाराज होण्याचं कारण नाही. 

सामान्यपणे मोठ्या सामन्यांची तिकीटं 24 ते 48 तास आधी पुन्हा जारी केली जातात. मुंबईत झालेल्या सेमी फायनलवेळीही असंच घडलं होतं. म्हणून, ज्या चाहत्यांना तिकिटे मिळवता आली नाहीत त्यांनी अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर लक्ष ठेवावं,  

तिकीटाची किंमत काय?

तिकीटाच्या किंमतीबद्दल बोलायचं गेल्यास स्टेडिअमच्या वरील स्टँडच्या तिकीटाची किंमत 3 हजारांपासून सुरु होते. प्रिमिअम हॉस्पिटॅलिटी आणि क्लब लाऊंज सीट्सची किंमत जवळपास 50 ते 75 हजारांदरम्यान आहे.   

स्टेडियममध्ये प्रवेशाचे कडक नियम

अंतिम सामन्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्टेडियमचे दरवाजे दुपारी 4 वाजता उघडतील, सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे. सुरक्षा तपासणीत वेळ वाया घालवायचा नसेल तर तुम्ही 2 ते 3 तास आधी पोहोचला. 

काही वस्तू स्टेडियममध्ये आत नेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. पॉवर बँक, बॅग, पाण्याच्या बाटल्या आणि छत्री यासारख्या वस्तूंना सक्त मनाई असेल. चाहत्यांना फक्त त्यांचे मोबाईल फोन आणि पाकीट आत घेऊन जाण्याची परवानगी असेल.  

अहमदाबादच्या मोटेरा परिसरात असलेले हे स्टेडियम जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमपैकी एक आहे आणि त्याची बसण्याची क्षमता अंदाजे 1.3 लाख प्रेक्षकांची आहे.   

मोठ्या गर्दीमुळे मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीवर देखील परिणाम होऊ शकतो, म्हणून डिजिटल तिकिटे आगाऊ डाउनलोड करा आणि ऑफलाइन सेव्ह करुन ठेवा.   

