रोहित काय गेलही मागे पडला... कोणालाच न जमलेल्या 5 गोष्टी एलनने 33 बॉलमध्ये केल्या; रेकॉर्ड्सची यादी पहाच
Records Broken by Finn Allen: न्यूझीलंडचा सलामीवीर फिन एलनने बुधवारी टी-20 वर्ल्डकपमधील अनेक विक्रम मोडीत काढले असून त्याने ख्रिस गेल आणि रोहित शर्मासारख्या दिग्गजांनाही मागे टाकलं आहे. फिन एलनने नेमके कोणते विक्रम मोडीत काढलेत जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Mar 05, 2026, 08:47 AM IST
1/13
क्रिकेटच्या मैदानात कोणालाच जमलं नाही ते करुन दाखवल; रोहितही पडला फिका
2/13
दमदार धुलाई
न्यूझीलंडचे सलामीवर फिन एलन आणि टिम सेफर्ट या दोघांनी दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाची दमदार धुलाई केली. पॉवर प्लेमध्येच संघाची धावसंख्या 80 हून अधिक होती. 14 च्या सरासरीने या दोघांनी पहिल्या सहा ओव्हरमध्ये धावा जमवल्या. या विजयासहीत न्यूझीलंडचा संघ अंतिम सामन्यात पोहचला असून हा सामना 8 एप्रिल रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे.
3/13
दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची पिसं काढली
ईडन गार्डन्सच्या मैदानावरील या सामन्यात 170 धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची पिसं काढली. फिन एलन अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये नाबाद 100 धावा केल्या. 90 धावांवर असताना विजयासाठी सात धावा हव्या होत्या तेव्हा एलनने पहिल्या 12 व्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर षटकार लगावला.
4/13
96 धावांवर फलंदाजी करत असताना...
5/13
170 धावांचा पाठलाग करताना 117 धावांवर पहिली विकेट
6/13
समोरचा कर्णधारही झाला इम्प्रेस
7/13
क्रिस गेलपेक्षाही उत्तम खेळी
8/13
रोहितपेक्षा सरस कामगिरी
9/13
दोन पूर्ण वेळ राष्ट्रांमधील सर्वात वेगवान शतक
10/13
पहिलाच खेळाडू ज्याने...
11/13
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात वेगवान शतक
12/13