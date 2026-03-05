English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • रोहित काय गेलही मागे पडला... कोणालाच न जमलेल्या 5 गोष्टी एलनने 33 बॉलमध्ये केल्या; रेकॉर्ड्सची यादी पहाच

रोहित काय गेलही मागे पडला... कोणालाच न जमलेल्या 5 गोष्टी एलनने 33 बॉलमध्ये केल्या; रेकॉर्ड्सची यादी पहाच

Records Broken by Finn Allen: न्यूझीलंडचा सलामीवीर फिन एलनने बुधवारी टी-20 वर्ल्डकपमधील अनेक विक्रम मोडीत काढले असून त्याने ख्रिस गेल आणि रोहित शर्मासारख्या दिग्गजांनाही मागे टाकलं आहे. फिन एलनने नेमके कोणते विक्रम मोडीत काढलेत जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 05, 2026, 08:47 AM IST
क्रिकेटच्या मैदानात कोणालाच जमलं नाही ते करुन दाखवल; रोहितही पडला फिका

finnallenrohitrecord

क्रिकेटच्या मैदानात कोणालाच जमलं नाही ते त्याने अवघ्या 33 बॉलमध्ये केलंय... रोहित शर्माच काय तर टी-20 मधील स्फोटक फलंदाज ख्रिस गेललाही मागे टाकलंय. त्याने या खेळीत किती चौकार, षटकार लगावले, कोणते विक्रम स्वत:च्या नावावर केलेत एकदा ही यादी पाहून घ्याच. 

दमदार धुलाई

finnallenrohitrecord

न्यूझीलंडचे सलामीवर फिन एलन आणि टिम सेफर्ट या दोघांनी दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाची दमदार धुलाई केली. पॉवर प्लेमध्येच संघाची धावसंख्या 80 हून अधिक होती. 14 च्या सरासरीने या दोघांनी पहिल्या सहा ओव्हरमध्ये धावा जमवल्या. या विजयासहीत न्यूझीलंडचा संघ अंतिम सामन्यात पोहचला असून हा सामना 8 एप्रिल रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. 

दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची पिसं काढली

finnallenrohitrecord

ईडन गार्डन्सच्या मैदानावरील या सामन्यात 170 धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची पिसं काढली. फिन एलन अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये नाबाद 100 धावा केल्या. 90 धावांवर असताना विजयासाठी सात धावा हव्या होत्या तेव्हा एलनने पहिल्या 12 व्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर षटकार लगावला.  

96 धावांवर फलंदाजी करत असताना...

finnallenrohitrecord

विजयासाठी एका धावेची गरज असताना फिन एलन 96 धावांवर फलंदाजी करत होता. त्याने चौकार लगावत सामना जिंकवून देतानाच शतकही झळकावलं. त्याने टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वात वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रम नोंदवला आहे.  

170 धावांचा पाठलाग करताना 117 धावांवर पहिली विकेट

finnallenrohitrecord

117 धावांवर टिम सेफर्टच्या रुपात न्यूझीलंडने पहिली विकेट गमावली. त्याने 33 बॉलमध्ये 58 धावा केल्या. या खेळीत त्याने 7 चौकार आणि 2 षटकार लगावले. फिन एलनने 303.03 च्या सरासरीने 33 बॉलमध्ये नाबाद शतकी खेळी केली. त्याने 10 चौकार आणि 8 षटकार लगावले.   

समोरचा कर्णधारही झाला इम्प्रेस

finnallenrohitrecord

दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने या विजयाचं संपूर्ण श्रेय फिन एलनच्या खेळीला दिलं. फिन एलनने ख्रिस गेलचा सर्वात जलद टी-20 शतकाचा विक्रम मोडला. फिन एलनने नेमके कोणते विक्रम आपल्या नावावर करुन घेतले ते पाहूयात...  

क्रिस गेलपेक्षाही उत्तम खेळी

finnallenrohitrecord

फिन एलनने टी20 वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक (33 चेंडू) झळकावले. यापूर्वी हा विक्रम क्रिस गेलच्या नावावर होता. त्याने 2016 मध्ये 47 बॉलमध्ये शतक झळकावलं होतं.  

रोहितपेक्षा सरस कामगिरी

finnallenrohitrecord

2017 साली रोहित शर्माने श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात 35 बॉलमध्ये शतक झळकावलं होतं. हा विक्रमही फिन एलनने मोडत काढून रोहितपेक्षा सरस कामगिरी केली आहे.  

दोन पूर्ण वेळ राष्ट्रांमधील सर्वात वेगवान शतक

finnallenrohitrecord

टी20 इंटरनॅशनलमध्ये दोन पूर्ण वेळ राष्ट्रांमधील सर्वात वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रम (33 चेंडू) फिन एलनने आपल्या नावावर केला.  

पहिलाच खेळाडू ज्याने...

finnallenrohitrecord

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये नॉकआऊट स्टेजमध्ये (सेमीफायनल/फायनल) शतक झळकावणारा फिन एलन हा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. अर्थात हे नॉकआऊटमधील सर्वात वेगवान शतकंही ठरलं आहे.  

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात वेगवान शतक

finnallenrohitrecord

न्यूझीलंडसाठी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रम फिन एलनने आपल्या नावावर केला आहे.  

8 षटकार आणि 10 चौकार

finnallenrohitrecord

फिन एलनने 33 बॉल नाबाद 100 या विक्रमी खेळीमध्ये 8 षटकार आणि 10 चौकार लगावले. म्हणजेच त्याने अवघ्या 18 बॉलमध्ये 88 धावा केल्या.  

सामना अवघ्या 12.5 ओव्हरमध्ये संपला

finnallenrohitrecord

धावांचा पाठलाग करताना सेमीफायनलमध्ये सर्वात वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रमही फिन एलनने आपल्या नावावर केला आहे. फिनच्या फलंदाजीच्या जोरावर हा सामना अवघ्या 12.5 ओव्हरमध्ये संपला. (सर्व फोटो सोशल मीडिया आणि जिओहॉटस्टारवरुन साभार)  

