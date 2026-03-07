English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • India vs New Zealand: टेन्शन तर येणारच! या तीन बाबतीत कीवी टीम इंडियावर भारी, फायनलपूर्वी धक्कादायक आकडे समोर

India vs New Zealand: टेन्शन तर येणारच! 'या' तीन बाबतीत कीवी टीम इंडियावर भारी, फायनलपूर्वी धक्कादायक आकडे समोर

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand : टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय संघ 2007 आणि 2024 मध्ये विजेता ठरला होता, तर न्यूझीलंड 2021 नंतर पुन्हा एकदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे आणि पहिल्या विजेतेपदाच्या शोधात आहे. मात्र फायनलपूर्वी काही असे आकडे समोर आले आहेत ज्यामुळे भारतीय चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.    

Tejashree Gaikwad | Mar 07, 2026, 08:35 AM IST
1/8

India vs New Zealand

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यासाठी रंगमंच सज्ज झाला आहे. 8 मार्च रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादच्या ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर किताबासाठी लढत होणार आहे. टीम इंडिया गतविजेत्या म्हणून मैदानात उतरणार असली तरी काही आकडे न्यूझीलंडचा पलडा जड असल्याचे दर्शवत आहेत.  

2/8

इतिहासापासून ते सध्याची स्पर्धा

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

इतिहासापासून ते सध्याच्या स्पर्धेतील फलंदाजी आणि गोलंदाजीपर्यंत काही महत्त्वाच्या बाबतीत कीवी संघ आघाडीवर असल्याचे दिसते. त्यांच्या फिरकी गोलंदाजांची किफायतशीर गोलंदाजी आणि फलंदाजांची सातत्यपूर्ण कामगिरी भारताच्या सलग दुसऱ्या विजेतेपदाच्या मार्गात अडथळा ठरू शकते.  

3/8

टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात न्यूझीलंडचा वरचष्मा

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

या स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत 8 सामने खेळले असून त्यापैकी 7 जिंकले आणि 1 सामना गमावला आहे. दुसरीकडे न्यूझीलंडने 8 पैकी 5 सामने जिंकले, 2 सामने गमावले तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला.

4/8

भारत न्यूझीलंडपेक्षा 16-11 ने आघाडीवर

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

एकूण टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारत न्यूझीलंडपेक्षा 16-11 ने आघाडीवर आहे. मात्र टी-20 विश्वचषकाचा इतिहास पाहिला तर चित्र वेगळे दिसते. या स्पर्धेत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आतापर्यंत 3 वेळा सामना झाला असून तिन्ही वेळा विजय न्यूझीलंडलाच मिळाला आहे.

5/8

फिरकी गोलंदाजीत न्यूझीलंड पुढे

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये न्यूझीलंडच्या फिरकी गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली आहे. मिचेल सॅन्टनर, रचिन रवींद्र, ईश सोढी, कोल मॅककॉन्ची आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी मिळून 7 डावांत 41 विकेट्स घेण्यात योगदान दिले असून त्यापैकी 18 विकेट्स फिरकी गोलंदाजांच्या खात्यात आहेत.

6/8

23 विकेट्स फिरकी गोलंदाजांच्या नावावर

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

भारतीय संघाने 8 डावांत 59 विकेट्स घेतल्या असल्या तरी त्यापैकी 23 विकेट्स फिरकी गोलंदाजांच्या नावावर आहेत. मात्र इकॉनॉमी रेटच्या बाबतीत न्यूझीलंडचे फिरकी गोलंदाज अधिक प्रभावी ठरले आहेत. त्यांनी 7.5 च्या इकॉनॉमीने धावा दिल्या, तर भारताच्या फिरकी गोलंदाजांची इकॉनॉमी 8.3 इतकी आहे.

7/8

स्ट्राइक रेटमध्येही न्यूझीलंड आघाडीवर

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

या स्पर्धेत न्यूझीलंडने श्रीलंका आणि भारत दोन्ही ठिकाणी सामने खेळले. श्रीलंकेत धावा करणे तुलनेने कठीण मानले जाते, तरीही कीवी फलंदाजांनी भारतापेक्षा चांगल्या रनरेट आणि स्ट्राइक रेटने धावा केल्या आहेत.

8/8

भारतीय संघासाठी चिंता

Head to head record in T20 WC India vs New Zealand

या स्पर्धेत न्यूझीलंडचा फलंदाजी सरासरी 41.68 आहे, तर भारताचा 27.31 आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या 8 सामन्यांत न्यूझीलंडच्या फक्त 2 फलंदाजांना खाते उघडता आले नाही, तर भारताच्या फलंदाजांना 11 वेळा शून्यावर बाद व्हावे लागले आहे. त्यामुळे ही बाब भारतीय संघासाठी चिंतेची ठरू शकते.  

