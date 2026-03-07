India vs New Zealand: टेन्शन तर येणारच! 'या' तीन बाबतीत कीवी टीम इंडियावर भारी, फायनलपूर्वी धक्कादायक आकडे समोर
Head to head record in T20 WC India vs New Zealand : टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय संघ 2007 आणि 2024 मध्ये विजेता ठरला होता, तर न्यूझीलंड 2021 नंतर पुन्हा एकदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे आणि पहिल्या विजेतेपदाच्या शोधात आहे. मात्र फायनलपूर्वी काही असे आकडे समोर आले आहेत ज्यामुळे भारतीय चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.
Tejashree Gaikwad | Mar 07, 2026, 08:35 AM IST
India vs New Zealand
इतिहासापासून ते सध्याची स्पर्धा
टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात न्यूझीलंडचा वरचष्मा
भारत न्यूझीलंडपेक्षा 16-11 ने आघाडीवर
फिरकी गोलंदाजीत न्यूझीलंड पुढे
23 विकेट्स फिरकी गोलंदाजांच्या नावावर
स्ट्राइक रेटमध्येही न्यूझीलंड आघाडीवर
