Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप

टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026 : भारताने 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून वर्ल्ड कप  जिंकला. चॅम्पियन टीम इंडियावर बीसीसीआयने बक्षीस म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा वर्षाव केलाय. बीसीसीआयने दिलेलं हे बक्षीस फक्त भारतीय खेळाडूंनाच नाही तर एका श्रीलंकेच्या नागरिकाला सुद्धा मिळणार  आहे. जो कधीकाळी स्कूल बस चालवायचा. तसेच भारताला चॅम्पियन बनवण्यात त्याची महत्वाची भूमिका होती.     

Pooja Pawar | Mar 11, 2026, 01:52 AM IST
भारतीय क्रिकेट संघाला त्यातील 15 खेळाडूंनी जबरदस्त परफॉर्मन्स करून विजय मिळवून दिला असेल, पण पडद्यामागे भारतीय खेळाडूंसाठी मेहनत घेणाऱ्या खेळाडूंचा देखील यात मोठा सहभाग आहे.   

टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये एक असा व्यक्ती आहे ज्याने लागोपाठ दुसऱ्यांदा भारतीय संघाला वर्ल्ड कप चॅम्पियन बनवण्यात मोलाचे योगदान दिले.   

टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमधील या व्यक्तीचं नाव आहे नुवान सेनेविरत्ने. संघात याला 'बव्वा' या टोपण नावाने सुद्धा ओळखले  जाते.  

नुवान हा श्रीलंकेचा माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू आहे आणि सध्या तो टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये डावखुरा थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट म्हणून काम करतो.  

टीम इंडियाच्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर नुवान सेनेविरत्नेने एक फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला.यात तो भारताच्या निळ्या जर्सीत हातात वर्ल्ड कपची ट्रॉफी घेऊन दिसला होता.  

नुवान सेनेविरत्ने यांनी लिहिले, '2023 - या जागेने मला अनेक आठवणी दिल्या. 2026 - या जागेने माझ्यासाठी नवीन आठवणी निर्माण केल्या. 2024 आणि 2026 - सलग दोन टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी. टीम इंडिया. कायमचे'.  

नुवान सेनेविरत्ने हा टीम इंडियाच्या फलंदाजांना डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध तयार करतो. नुवान त्यांना वेगवेगळ्या अँगल आणि व्हेरिएशनचा सराव करायला लावतो. त्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारतीय फलंदाजी लाइनअप मजबूत झाली आहे.  

नुवान सेनेविरत्ने याचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1979 रोजी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथे झाला. 2004 मध्ये नुवानने दोन फस्ट क्लास सामने खेळले, परंतु त्याची कारकीर्द फार लांब नव्हती.   

कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी नुवानला कोलंबोमध्ये स्कूल बस ड्रायव्हर म्हणून काम करावे लागले. तो एनसीसी ग्राउंडवर फलंदाजांना प्रशिक्षणही द्यायचा. 2017 मध्ये भारताच्या श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान विराट कोहलीने नुवानला पाहिले होते आणि त्यानंतर त्याला टीम इंडियामध्ये काम मिळाले.  

