टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप
T20 World Cup 2026 : भारताने 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून वर्ल्ड कप जिंकला. चॅम्पियन टीम इंडियावर बीसीसीआयने बक्षीस म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा वर्षाव केलाय. बीसीसीआयने दिलेलं हे बक्षीस फक्त भारतीय खेळाडूंनाच नाही तर एका श्रीलंकेच्या नागरिकाला सुद्धा मिळणार आहे. जो कधीकाळी स्कूल बस चालवायचा. तसेच भारताला चॅम्पियन बनवण्यात त्याची महत्वाची भूमिका होती.
Pooja Pawar | Mar 11, 2026, 01:52 AM IST
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9