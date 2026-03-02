गुडघ्यावर बसला, आकाशाकडे पहिलं अन् हात जोडले... संजूनेच सांगितला त्याच्या स्पेशल सेलिब्रेशनचा खरा अर्थ
Sanju Samson Knee Down Celebration Meaning: टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या 'करो या मरो'च्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 मधील शेवटच्या सामन्यात भारतासाठी संकटमोचक ठरलेल्या संजू सॅमसनचं विजयी फटका मारल्यानंतरच सेलिब्रेशन चर्चेत असताना त्याने या सेलिब्रेशनचा खरा अर्थ सांगितला आहे. तो नक्की काय म्हणालाय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 02:13 PM IST
संजू सॅमसनच्या सेलिब्रेशनची चर्चा, पण त्याचा अर्थ काय? संजूनेच सांगितला
अनोखं सेलिब्रेशन अन् त्याचा अर्थ काय?
टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सुपर 8 मधील 'करो या मरो'च्या समन्यात भारताला महत्त्वपूर्ण विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनने अनोखं सेलिब्रेशन केलं. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडून विजयानंतर शब्बासकी मिळवण्याआधी विजयी फटका लगावल्यानंतर केलेल्या या सेलिब्रेशनमागील खरं कारण संजूने सांगितलं नसलं तरी हे सेलिब्रेशन खासगी म्हणजेच वैयक्तिक दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचं असल्याचंही त्याने नमूद केलं.
गुडघ्यावर बसून प्रार्थना
संजू मैदानात तंबू ठोकून होता
केवळ आक्रमक खेळून चालणार नव्हतं तर...
पाठलाग कठीण होता
"मला वाटतं हे (धावांचा पाठलाग करणं) थोडं कठीण होतं. आमच्या फलंदाजीकडे पाहता, मला वाटतं की ईडन गार्डन्समध्ये 190 धावांचा पाठलाग करणे शक्य आहे. माझ्या मते जेव्हा दवं पडतं तेव्हा धावा काढणे थोडे सोपे होते. पण वेळोवेळी विकेट्स गमावल्याने धावांचा पाठलाग करणं थोडं आव्हानात्मक झालं," असं संजूने प्रांजळपणे मान्य केलं.
एकीकडे विकेट्स पडत असताना मी....
"अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर, मला वाटते की माझ्यासारखा अनुभवी खेळाडूची गरज अशा ठिकाणी असते. मला चांगली सुरुवात करता आली. पण अशी सुरुवात मिळाल्यानंतर सामान्यपणे मी फक्त वर्चस्व गाजवायचा प्रयत्न करतो आणि नंतर काही षटकांतच बाद होऊन तंबूत परततो. पण काल जेव्हा विकेट पडत राहिल्या, तेव्हा मला वाटले की, ठीक आहे! मला हा खेळ संपवायचा आहे. मला शेवटच्या क्षणापर्यंत खेळायचं आहे आणि तेच घडले," असं संजू नाबाद राहण्यासंदर्भात म्हणाला.
विजयी क्षणांसंदर्भात काय म्हणाला?
