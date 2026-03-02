English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • गुडघ्यावर बसला, आकाशाकडे पहिलं अन् हात जोडले... संजूनेच सांगितला त्याच्या स्पेशल सेलिब्रेशनचा खरा अर्थ

गुडघ्यावर बसला, आकाशाकडे पहिलं अन् हात जोडले... संजूनेच सांगितला त्याच्या स्पेशल सेलिब्रेशनचा खरा अर्थ

Sanju Samson Knee Down Celebration Meaning:  टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या 'करो या मरो'च्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 मधील शेवटच्या सामन्यात भारतासाठी संकटमोचक ठरलेल्या संजू सॅमसनचं विजयी फटका मारल्यानंतरच सेलिब्रेशन चर्चेत असताना त्याने या सेलिब्रेशनचा खरा अर्थ सांगितला आहे. तो नक्की काय म्हणालाय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 02:13 PM IST
twitter
1/9

संजू सॅमसनच्या सेलिब्रेशनची चर्चा, पण त्याचा अर्थ काय? संजूनेच सांगितला

sanjusamson

पहिल्यांदाच अनेकांनी संजू सॅमसनला असं सेलिब्रेशन करताना पाहिलं. मात्र संजूचं हे सेलिब्रेशन पाहून अनेकांना वेगवेगळे प्रश्न पडलेले असतानाच संजूने स्वत: सेलिब्रेशनसंदर्भातील खुलासा केला आहे.

twitter
2/9

अनोखं सेलिब्रेशन अन् त्याचा अर्थ काय?

sanjusamson

टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सुपर 8 मधील 'करो या मरो'च्या समन्यात भारताला महत्त्वपूर्ण विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनने अनोखं सेलिब्रेशन केलं. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडून विजयानंतर शब्बासकी मिळवण्याआधी विजयी फटका लगावल्यानंतर केलेल्या या सेलिब्रेशनमागील खरं कारण संजूने सांगितलं नसलं तरी हे सेलिब्रेशन खासगी म्हणजेच वैयक्तिक दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचं असल्याचंही त्याने नमूद केलं.  

twitter
3/9

गुडघ्यावर बसून प्रार्थना

sanjusamson

195 धावांचा पाठलाग करताना 20 व्या ओव्हरच्या 2 च्या चेंडूवर विजयी धाव घेतल्यानंतर संजूने डोक्यावरील हेल्मेट काढून बाजूला टाकलं आणि गुडघ्यावर बसून आकाशाकडे पाहिले आणि प्रार्थना केली. नंतर त्याने ड्रेसिंग रुममध्येही अशीच प्रार्थना केली.  

twitter
4/9

संजू मैदानात तंबू ठोकून होता

sanjusamson

एकीकडे भारताच्या विकेट पडत असतानाच दुसरीकडे संजू मैदानात तंबू ठोकून होता. त्यामुळेच या सामन्यातील संजूच्या खेळीचं महत्त्व, निर्माण झालेली परिस्थिती, त्यातून त्याने खेचून आणलेला विजयश्री या साऱ्या पार्श्वभूमीवर संजूच्या या सेलिब्रेशनची बरीच चर्चा झाली.   

twitter
5/9

केवळ आक्रमक खेळून चालणार नव्हतं तर...

sanjusamson

या सामन्यामध्ये केवळ आक्रमक खेळून चालणार नव्हतं तर चिकाटी, स्पष्टता आणि अधिक जबाबदारीनं खेळण्याचं आव्हान होतं आणि मला ते पेलता आलं याचं समाधान असल्याचं संजू सामन्यानंतर सेलिब्रेशनचा संदर्भ देत म्हणाला.  

twitter
6/9

पाठलाग कठीण होता

sanjusamson

"मला वाटतं हे (धावांचा पाठलाग करणं) थोडं कठीण होतं. आमच्या फलंदाजीकडे पाहता, मला वाटतं की ईडन गार्डन्समध्ये 190 धावांचा पाठलाग करणे शक्य आहे. माझ्या मते जेव्हा दवं पडतं तेव्हा धावा काढणे थोडे सोपे होते. पण वेळोवेळी विकेट्स गमावल्याने धावांचा पाठलाग करणं थोडं आव्हानात्मक झालं," असं संजूने प्रांजळपणे मान्य केलं.

twitter
7/9

एकीकडे विकेट्स पडत असताना मी....

sanjusamson

"अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर, मला वाटते की माझ्यासारखा अनुभवी खेळाडूची गरज अशा ठिकाणी असते. मला चांगली सुरुवात करता आली. पण अशी सुरुवात मिळाल्यानंतर सामान्यपणे मी फक्त वर्चस्व गाजवायचा प्रयत्न करतो आणि नंतर काही षटकांतच बाद होऊन तंबूत परततो. पण काल जेव्हा विकेट पडत राहिल्या, तेव्हा मला वाटले की, ठीक आहे! मला हा खेळ संपवायचा आहे. मला शेवटच्या क्षणापर्यंत खेळायचं आहे आणि तेच घडले," असं संजू नाबाद राहण्यासंदर्भात म्हणाला.

twitter
8/9

विजयी क्षणांसंदर्भात काय म्हणाला?

sanjusamson

विजयी क्षणांबद्दल बोलताना संजूने, "तो माझ्यासाठी खूप खास क्षण आहे. मी (विशेष शक्तीवर/देवावर) खूप विश्वास ठेवतो आणि मी तो खूप खाजगी ठेवू इच्छितो. हा माझ्यासाठी खूप खास क्षण आहे," 'जिओहॉटस्टार'वर पार्थिव पटेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं.  

twitter
9/9

मी ते स्वप्न पाहण्याचं धाडस केलं

sanjusamson

"ही खेळी शतकी खेळीपेक्षाही खास आहे. भारतातील कोणताही क्रिकेटपटू अशाच एखाद्या दिवसाचं स्वप्न पाहत असतो. केरळचा एक तरुण... अशा महत्त्वाच्या सामन्यात देशासाठी सामना जिंकवून देण्याचं स्वप्न पाहतो. मी तसं स्वप्न पाहण्याचं धाडस केलं आणि आज जे घडलं त्याचा मला खूप आनंद आहे," असं म्हणत संजूने याच भावनेतून आपण ते खास सेलीब्रेशन केल्याचं सांगितलं.  (सर्व फोटो सोशल मीडिया आणि 'जिओहॉटस्टार'वरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

T20 World Cup: 'तुम्हाला खरंच हे मनोरंजन हवं आहे का?', भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर सुनील गावसकर संतापले

पुढील अल्बम

T20 World Cup: &#039;तुम्हाला खरंच हे मनोरंजन हवं आहे का?&#039;, भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर सुनील गावसकर संतापले

T20 World Cup: 'तुम्हाला खरंच हे मनोरंजन हवं आहे का?', भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर सुनील गावसकर संतापले

T20 World Cup: 'तुम्हाला खरंच हे मनोरंजन हवं आहे का?', भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर सुनील गावसकर संतापले 9
आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज

आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज

आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज 8
शिल्पा शेट्टीपासून शाहरुख, सलमानपर्यंत 8 सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं; पाहा Photo

शिल्पा शेट्टीपासून शाहरुख, सलमानपर्यंत 8 सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं; पाहा Photo

शिल्पा शेट्टीपासून शाहरुख, सलमानपर्यंत 8 सेलिब्रटींची दुबईतील रॉयल घरं; पाहा Photo 8
एका FB मेसेजने बदललं Sanju Samson चं आयुष्य; फिल्मी लव्हस्टोरीला लाजवेल अशी खरीखुरी प्रेमकथा

एका FB मेसेजने बदललं Sanju Samson चं आयुष्य; फिल्मी लव्हस्टोरीला लाजवेल अशी खरीखुरी प्रेमकथा

एका FB मेसेजने बदललं Sanju Samson चं आयुष्य; फिल्मी लव्हस्टोरीला लाजवेल अशी खरीखुरी प्रेमकथा 12