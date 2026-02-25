English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • झिम्बाब्वेने भारताला किती वेळा हरवलं? आकडे पाहाच; शेवटच्या मॅचमध्ये तर भारत 102 वर All Out

झिम्बाब्वेने भारताला किती वेळा हरवलं? आकडे पाहाच; शेवटच्या मॅचमध्ये तर भारत 102 वर All Out

T20 World Cup 2026 Ind Vs Zim Head To Head Record Will Shock You: झिम्बाब्वेच्या संघाला भारत सहज हरवू शकतो असं तुम्हाला वाटत असेल तर जरा इतिहासात डोकावून पाहिलं तर तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. नेमकी आकडेवारी काय सांगते एकदा सुपर 8 च्या महत्त्वाच्या सामन्याआधी पाहून घ्याच...

Swapnil Ghangale | Feb 25, 2026, 03:00 PM IST
झिम्बाब्वेचा संघ लिंबू-टिंबू असं समजत असाल तर थांबा आणि...

झिम्बाब्वेचा संघ लिंबू-टिंबू आहे त्याला आपण सहज पराभूत करु असा तुमचा भारतीय क्रिकेट चाहते म्हणून समज असेल तर आधी ही गॅलरी आणि त्यामधील आकडेवारी एकदा पाहून घ्याच म्हणजे तुमचा भ्रमाचा भोपळा आपोआप फुटेल आणि सत्य परिस्थिती तुमच्या समोर येईल. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

भारताला उरलेले दोन सामने जिंकावेच लागणार

भारताला टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेकडून सुपर 8 मध्ये पराभूत झाल्याने सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धचे सामने जिंकावेच लागणार आहे. भारत आणि झिम्बाब्वेदरम्यानचा सामना 26 तारखेला पार पडत आहे. खरंतर भारत झिम्बाब्वेला सहज पराभूत करेल असं मानलं जात आहे. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

एक चूक भारताला थेट टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर फेकू शकते

मात्र भारताने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात गाफिल राहणं महागात पडू शकतं. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यातील एक चूक भारताला थेट टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर फेकू शकते. झिम्बाब्वेने यापूर्वीही भारताला एकदा दोनदा नाही 10 हून अधिक वेळ पराभवाचा धक्का दिला आहे. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

भारत किती धावांवर ऑल आऊट झालेला पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

भारताला झिम्बाब्वेने किती वेळा आणि कोणकोणत्या फॉरमॅटमध्ये पराभूत केलं आहे हे पाहूयात. विशेष म्हणजे भारताने नुकताच झिम्बाब्वेविरुद्ध टी-20 चा एक सामना गमावला होता. या सामन्यात भारत किती धावांवर ऑल आऊट झालेला पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

हेड-टू-हेड रेकॉर्डसचा विचार केल्यास...

खरं तर झिम्बाब्वेने भारताला क्रिकेटच्या मैदानात अनेकदा पराभूत केले आहे. मात्र भारत आणि झिम्बाब्वेमधील सामन्यांचा आमने-सामने हिशोब लावला तर विजयी सामन्यांच्या संख्येत भारत वरचढ दिसतो. एकूण हेड-टू-हेड रेकॉर्डसचा विचार केल्यास झिम्बाब्वेने अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईतील इतकेच विजय मिळवले आहेत. मात्र यातील काही विजय हे भारतासाठी धक्कादायक ठरले आहेत. फॉरमॅटनुसार झिम्बाब्वेने किती विजय मिळवलेत हे पाहूयात... (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

झिम्बाब्वेने दोन कसोटी समान्यांमध्ये भारताला पराभूत केले

झिम्बाब्वेने दोन कसोटी समान्यांमध्ये भारताला पराभूत केले आहे. यापैकी पहिला विजय हा 1998/99 मध्ये मिळवला होता. भारत झिम्बाब्वे दौऱ्यावर होता तेव्हा यजमान संघाने हरारेमध्ये भारताला धूळ चारलेली. तर झिम्बाब्वेने कसोटीमधील भारताविरूद्धचा दुसरा विजय हा 2001 मध्ये मिळवला होता. हा सामनाही झिम्बाब्वेमध्ये झालेला. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

वर्ल्डकपमध्ये झिम्बाब्वेने भारताला पराभूत केले

झिम्बाब्वेने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध एकूण 10 विजय मिळवले आहेत. भारत आणि झिम्बाब्वेदरम्यान एकूण 66 हून अधिक एकदिवसीय सामने झाले असून त्यापैकी बहुतांश सामने भारताचे जिंकले असून काही अनिर्णित राहिले आहेत. विशेष म्हणजे 1999 च्या वर्ल्डकपमध्ये झिम्बाब्वेने भारताला पराभूत केले होते. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

एकूण 8 सामन्यांमध्ये भारतला पराभूत केलं

त्यानंतर 3 वर्षांनी म्हणजे 2002 डग्लस मिलरच्या तुफान फलंदाजीमुळे झिम्बाब्वेने एकदिवसीय सामन्यामध्ये भारताला धूळ चारली होती. अशाच पद्धतीने या छोट्याश्या संघाने 1990 ते 2000 च्या दरम्यान 50 ओव्हरच्या क्रिकेटमधील एकूण 8 सामन्यांमध्ये भारतला पराभूत केलं होतं. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

भारतीय संघाला झिम्बाब्वेने तीनदा टी-20 सामन्यात पराभूत केलं

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण दोनदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला झिम्बाब्वेने तीनदा टी-20 सामन्यात पराभूत केलं आहे. भारत आणि झिम्बाब्वेदरम्यान एकूण 13 सामने झाले असून त्यापैकी 3 या छोट्याश्या संघाने जिंकलेत. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

भारताला 13 धावांनी पराभूत केले

सर्वात अलीकडे झिम्बाब्वेने 6 जुलै 2024 रोजी हरारेमध्ये भारताला 13 धावांनी पराभूत केले होते. त्यावेळेस झिम्बाब्वेने अवघ्या 115 धावा केलेल्या आणि भारतीय संघ 102 धावा करुन तंबूत परतला होता. यापूर्वी झिम्बाब्वेने भारतला 2016 मध्ये पराभूत केलं होतं. 2015-16 च्या पर्वातही झिम्बाब्वेने भारताला एकदा पराभूत केलेलं. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

15 हून अधिक वेळा हरवले

अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर सर्व फॉरमॅटचा विचार केला तर झिम्बाब्वेने भारताला एकूण 15 हून अधिक वेळा हरवले आहे. त्यामुळे उद्याचा सामना भारताला जपूनच खेळावा लागणार आहे. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था (एपी, एफपीवरुन) साभार)

