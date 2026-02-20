English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल का असतात? कितीही कट्टर क्रिकेट चाहते असाल तरी नाही येणार उत्तर

एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल का असतात? कितीही कट्टर क्रिकेट चाहते असाल तरी नाही येणार उत्तर

Did You Know Why One Over Has 6 Balls: तुम्हाला क्रिकेट खूप आवडतं का? तुम्ही क्रिकेटची एकही मॅच पाहायची सोडत नाही एवढे मोठे क्रिकेट चाहते आहात का? चला तसं असेल असं म्हटलं तरी तुम्हाला एका सोप्या शब्दाचं उत्तर नसेल ठाऊक याची आम्हाला खात्री आहे. हा प्रश्न म्हणजे एका ओव्हरमध्ये 6 बॉलच का असतात? ओव्हरमध्ये 5 किंवा 4 किंवा अगदी 8 अथवा 10 बॉल का नसतात? याचबद्दल सध्या सुरु असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Feb 20, 2026, 03:20 PM IST
twitter
1/11

एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल का असतात?

6ballover

तुम्हाला क्रिकेट कितीही आवडत असलं तरी एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल का असतात? याचं उत्तर तुम्हाला देत येणार नाही. एवढ्या सोप्या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे जाणून घेतल्यावर तुम्हाला सुद्धा नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. चला जाणून घेऊयात यामागील खरं कारण काय आहे याबद्दल...

twitter
2/11

टी-20 क्रिकेटचा फिव्हर

6ballover

सध्या सगळीकडे टी-20 क्रिकेटचा फिव्हर असून याचं कारण आहे भारत आणि श्रीलंकेत सध्या सुरु असलेला टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेचा थरार. अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात झटपट क्रिकेट अशी ओळख असलेल्या टी-20 प्रकारातील हा वर्ल्डकप दर दोन वर्षांनी खेळवला जातो. यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच एकूण 20 देश सहभागी झाले आहेत. मागील वर्षापेक्षा यंदा अधिक संघ सहभागी झाले आहेत.   

twitter
3/11

एक ओव्हर सहा बॉलचीच का असते?

6ballover

सहभागी संघांची संख्या बदलत असली तरी नवखे संघ असो किंवा जुने दिग्गज संघ असो सर्वांना सामन संधी आणि नियम आहेत. नियमांबद्दल बोलायचं झालं तर क्रिकेटमधील सर्वात मूलभूत नियमांपैकी एक म्हणजे एका ओव्हरमध्ये किती बॉल टाकावेत हे निश्चित करण्यात आलं आहे. एक ओव्हर म्हटली की ती सहा बॉलची असणार हे सहाजिक आहे. मात्र तुम्ही कधी एक ओव्हर सहा बॉलचीच का असते याचा विचार केला आहे का? याबद्दलचं रंजक कारण जाणून घेऊयात...

twitter
4/11

आधी किती बॉलची ओव्हर हेच ठरलं नव्हतं, तेव्हा काय होती स्थिती?

6ballover

टी-20 असो, एकदिवसीय क्रिकेट असो किंवा पारंपारिक क्रिकेट असो सगळीकडे सामान्यपणे एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल टाकतात. पण हा सहाच चेंडू टाकण्याचा नियम आला कुठून असं विचारला तर याला फारच ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि व्यवहारिक असा इतिहास आहे. क्रिकेटच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच 18 व्या आणि 19 व्या शतकामध्ये एका ओव्हरमध्ये कितीवेळा चेंडू टाकायचे हा निश्चित नव्हतं.

twitter
5/11

8 बॉल प्रति ओव्हर

6ballover

सुरुवातीला इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये चार बॉल प्रति ओव्हर टाकायचे. नंतर नंतर काही ठिकाणी पाच बॉल असलेल्या ओव्हर प्रचिलित होत्या.  ऑस्ट्रेलियात काही काळ सहा बॉल आणि काही ठिकाणी अगदी 8 बॉल प्रति ओव्हर टाकले जायचे.

twitter
6/11

...म्हणून चार आणि पाच बॉलचा नियम बदलला

6ballover

पूर्वी कसोटी क्रिकेट प्रामुख्याने खेललं जायचं. पण कमी चेंडू एका ओव्हरमध्ये असतील तर दिवसभरात खूप जास्त ओव्हर आणि पर्यायाने गोलंदाजांमध्ये बदल होत होत असे.  गोलंदाजाला रिदम तयार करण्यासाठी आणि प्लॅनिंगसाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता, हीच अडचण समोर ठेवून 1889 आणि 90 च्या पर्वात इंग्लंडमध्ये 6 बॉल प्रति ओव्हरचा प्रयोग करण्यात आला आणि तो हळूहळू लोकप्रिय झाला.

twitter
7/11

नवे प्रयोग होऊ लागले

6ballover

याच काळात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये काही ठिकाणी 8 बॉलचीच ओव्हर प्रचिलित होती. 1970 च्या दशकामध्ये क्रिकेटचं व्यवसायिकरण झालं. केरी पॅकरच्या वर्ल्ड सिरीज क्रिकेटमुळे क्रिकेटला लोकप्रियता मिळाली आणि नवे प्रयोग होऊ लागले. याच बदलांमध्ये जाहिराती, टीव्ही, प्रसारणाचे हक्क आणि खेळाचा वेग या साऱ्याचा विचार करुन सहा बॉल प्रति ओव्हर योग्य ठरेल असं निश्चित करण्यात आलं. 

twitter
8/11

1970 च्या दशकात ठरलं 6 बॉलच्या ओव्हरचं समीकरण

6ballover

म्हणून 1989-90 साली इंग्लंडमध्ये 6 बॉल प्रति ओव्हरचा प्रयोग सुरू झाला आणि हळूहळू तो लोकप्रिय झाला.8 बॉल ओव्हर (ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड काही काळ) काही ठिकाणी वापरात होते, पण 1970 च्या दशकात क्रिकेट केरी पॅकरच्या वर्ल्ड सिरीजच्या माध्यमातून जास्त व्यावसायिक झाले. त्यानंतर जाहिराती, टीव्ही प्रसारणासाठी तसेच खेळाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी 6 बॉल हा योग्य पर्याय मानला गेला आणि सहा बॉलच्या ओव्हरची पद्धत सर्वमान्य झाली.

twitter
9/11

अंतरराष्ट्रीय नियम

6ballover

1980 पासून तर क्रिकेटचे अंतरराष्ट्रीय नियम तयार करण्यात आले आणि हे नियम सगळीकडे लागू करण्यात आल्याने एका ओव्हरमधील बॉलची संख्या अधिकृतपणे निश्चित झाली. आंतरराष्ट्रीय नियमांमध्ये (Laws of Cricket) स्पष्टपणे एक ओव्हरमध्ये सहा बॉल असतील, असं लिहिलेलं आहे.

twitter
10/11

नियम जगभर एकसमान

6ballover

तेव्हापासून टेस्ट, वन-डे आणि T20 सगळ्या फॉरमॅटमध्ये हे नियम जगभर एकसमान आहे. अगदी स्थानिक पातळीच्या क्रिकेट सामन्यांमध्येही सहा बॉल असलेली ओव्हरच टाकतात.

twitter
11/11

हे तुम्हाला ठाऊक होतं का?

6ballover

ही माहिती तुम्हाला होती का? नसेल आणि आता तुम्हाला कळलं असेल तर ही माहिती तुमच्या लाडक्या क्रिकेटप्रेमी मित्रासोबतही शेअर करा. (प्रातिनिधिक फोटो)

twitter
पुढील
अल्बम

T2O World Cup 2026: 'हे' तीन खेळाडू वाढवू शकतात टीम इंडियाचे टेन्शन, सुपर-8 आधी करावं लागेल संघाचं भक्कम प्लॅनिंग

पुढील अल्बम

T2O World Cup 2026: &#039;हे&#039; तीन खेळाडू वाढवू शकतात टीम इंडियाचे टेन्शन, सुपर-8 आधी करावं लागेल संघाचं भक्कम प्लॅनिंग

T2O World Cup 2026: 'हे' तीन खेळाडू वाढवू शकतात टीम इंडियाचे टेन्शन, सुपर-8 आधी करावं लागेल संघाचं भक्कम प्लॅनिंग

T2O World Cup 2026: 'हे' तीन खेळाडू वाढवू शकतात टीम इंडियाचे टेन्शन, सुपर-8 आधी करावं लागेल संघाचं भक्कम प्लॅनिंग 8
International Mother Language Day Wishes: &#039;मातृभाषा संस्कृतीचं रक्षण करते&#039;, जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

International Mother Language Day Wishes: 'मातृभाषा संस्कृतीचं रक्षण करते', जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

International Mother Language Day Wishes: 'मातृभाषा संस्कृतीचं रक्षण करते', जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा 0
झक्कास! 5.65 लाखांत 7 सीटर कार; टाटा, मारुतिला मागे टाकत तिसऱ्याच कंपनीनं मारली बाजी

झक्कास! 5.65 लाखांत 7 सीटर कार; टाटा, मारुतिला मागे टाकत तिसऱ्याच कंपनीनं मारली बाजी

झक्कास! 5.65 लाखांत 7 सीटर कार; टाटा, मारुतिला मागे टाकत तिसऱ्याच कंपनीनं मारली बाजी 8
Photo: सांताक्रुझमध्ये गॅस सिलेंडरचा भडका; CCTV फुटेज आलं समोर

Photo: सांताक्रुझमध्ये गॅस सिलेंडरचा भडका; CCTV फुटेज आलं समोर

Photo: सांताक्रुझमध्ये गॅस सिलेंडरचा भडका; CCTV फुटेज आलं समोर 8