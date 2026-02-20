एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल का असतात? कितीही कट्टर क्रिकेट चाहते असाल तरी नाही येणार उत्तर
Did You Know Why One Over Has 6 Balls: तुम्हाला क्रिकेट खूप आवडतं का? तुम्ही क्रिकेटची एकही मॅच पाहायची सोडत नाही एवढे मोठे क्रिकेट चाहते आहात का? चला तसं असेल असं म्हटलं तरी तुम्हाला एका सोप्या शब्दाचं उत्तर नसेल ठाऊक याची आम्हाला खात्री आहे. हा प्रश्न म्हणजे एका ओव्हरमध्ये 6 बॉलच का असतात? ओव्हरमध्ये 5 किंवा 4 किंवा अगदी 8 अथवा 10 बॉल का नसतात? याचबद्दल सध्या सुरु असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Feb 20, 2026, 03:20 PM IST
एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल का असतात?
टी-20 क्रिकेटचा फिव्हर
सध्या सगळीकडे टी-20 क्रिकेटचा फिव्हर असून याचं कारण आहे भारत आणि श्रीलंकेत सध्या सुरु असलेला टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेचा थरार. अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात झटपट क्रिकेट अशी ओळख असलेल्या टी-20 प्रकारातील हा वर्ल्डकप दर दोन वर्षांनी खेळवला जातो. यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच एकूण 20 देश सहभागी झाले आहेत. मागील वर्षापेक्षा यंदा अधिक संघ सहभागी झाले आहेत.
एक ओव्हर सहा बॉलचीच का असते?
सहभागी संघांची संख्या बदलत असली तरी नवखे संघ असो किंवा जुने दिग्गज संघ असो सर्वांना सामन संधी आणि नियम आहेत. नियमांबद्दल बोलायचं झालं तर क्रिकेटमधील सर्वात मूलभूत नियमांपैकी एक म्हणजे एका ओव्हरमध्ये किती बॉल टाकावेत हे निश्चित करण्यात आलं आहे. एक ओव्हर म्हटली की ती सहा बॉलची असणार हे सहाजिक आहे. मात्र तुम्ही कधी एक ओव्हर सहा बॉलचीच का असते याचा विचार केला आहे का? याबद्दलचं रंजक कारण जाणून घेऊयात...
आधी किती बॉलची ओव्हर हेच ठरलं नव्हतं, तेव्हा काय होती स्थिती?
टी-20 असो, एकदिवसीय क्रिकेट असो किंवा पारंपारिक क्रिकेट असो सगळीकडे सामान्यपणे एका ओव्हरमध्ये सहाच बॉल टाकतात. पण हा सहाच चेंडू टाकण्याचा नियम आला कुठून असं विचारला तर याला फारच ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि व्यवहारिक असा इतिहास आहे. क्रिकेटच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच 18 व्या आणि 19 व्या शतकामध्ये एका ओव्हरमध्ये कितीवेळा चेंडू टाकायचे हा निश्चित नव्हतं.
8 बॉल प्रति ओव्हर
...म्हणून चार आणि पाच बॉलचा नियम बदलला
पूर्वी कसोटी क्रिकेट प्रामुख्याने खेललं जायचं. पण कमी चेंडू एका ओव्हरमध्ये असतील तर दिवसभरात खूप जास्त ओव्हर आणि पर्यायाने गोलंदाजांमध्ये बदल होत होत असे. गोलंदाजाला रिदम तयार करण्यासाठी आणि प्लॅनिंगसाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता, हीच अडचण समोर ठेवून 1889 आणि 90 च्या पर्वात इंग्लंडमध्ये 6 बॉल प्रति ओव्हरचा प्रयोग करण्यात आला आणि तो हळूहळू लोकप्रिय झाला.
नवे प्रयोग होऊ लागले
याच काळात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये काही ठिकाणी 8 बॉलचीच ओव्हर प्रचिलित होती. 1970 च्या दशकामध्ये क्रिकेटचं व्यवसायिकरण झालं. केरी पॅकरच्या वर्ल्ड सिरीज क्रिकेटमुळे क्रिकेटला लोकप्रियता मिळाली आणि नवे प्रयोग होऊ लागले. याच बदलांमध्ये जाहिराती, टीव्ही, प्रसारणाचे हक्क आणि खेळाचा वेग या साऱ्याचा विचार करुन सहा बॉल प्रति ओव्हर योग्य ठरेल असं निश्चित करण्यात आलं.
1970 च्या दशकात ठरलं 6 बॉलच्या ओव्हरचं समीकरण
म्हणून 1989-90 साली इंग्लंडमध्ये 6 बॉल प्रति ओव्हरचा प्रयोग सुरू झाला आणि हळूहळू तो लोकप्रिय झाला.8 बॉल ओव्हर (ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड काही काळ) काही ठिकाणी वापरात होते, पण 1970 च्या दशकात क्रिकेट केरी पॅकरच्या वर्ल्ड सिरीजच्या माध्यमातून जास्त व्यावसायिक झाले. त्यानंतर जाहिराती, टीव्ही प्रसारणासाठी तसेच खेळाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी 6 बॉल हा योग्य पर्याय मानला गेला आणि सहा बॉलच्या ओव्हरची पद्धत सर्वमान्य झाली.
अंतरराष्ट्रीय नियम
