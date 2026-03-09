English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • सर्वांसमोर भारतीय क्रिकेटरच्या ओठांचा Kiss घेण्याची हिंमत करणारी ती कोण? मैदानातील खासगी क्षण Viral

सर्वांसमोर भारतीय क्रिकेटरच्या ओठांचा Kiss घेण्याची हिंमत करणारी ती कोण? मैदानातील खासगी क्षण Viral

Liplock Kissing By Indian Cricketer With Girlfriend After T20 World Cup 2026 Win: अनेक खेळाडू आपआपल्या कुटुंबासोबत सेलिब्रेशन करत असतानाच एका खेळाडूने सर्वांसमोर आपल्या प्रेयसीच्या ओठांचं चुंबन घेतल्याचं कॅमेरामध्ये कैद झालं. हा खेळाडू कोण आणि त्याची ही प्रेयसी कोण ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 09, 2026, 01:55 PM IST
1/12

भारतीय क्रिकेटरला किस करणारी ही तरुणी कोण?

girlfriendishankishankiss

भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मैदानात येऊन भारतीय क्रिकेटरला किस करणारी ही तरुणी कोण? तिने कोणाला किस केलं? मैदानात नेमकं घडलं काय?

2/12

सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर देशाचं नाव कोरलं

girlfriendishankishankiss

भारतीय संघाने अहमदाबादच्या स्टेडियममध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर देशाचं नाव कोरलं. भारतीय संघांने या विक्रमाबरोबरच तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ होण्याचा मान मिळवला.

3/12

न्यूझीलंडला 96 धावांनी धूळ चारली

girlfriendishankishankiss

भारताने अंतीम सामन्यात न्यूझीलंडला 96 धावांनी धूळ चारली. त्यानंतर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारतीय क्रिकेटपटूंनी अगदी मनसोक्त डान्स करत सेलिब्रेशन केलं.

4/12

फलंदाजांनी केली कमाल

girlfriendishankishankiss

भारताच्या या विजयाचे खरे शिल्पकार ठरले भारताचे फलंदाज. सलामीवीर संजू सॅमसनने 89 धावांची खेळी केली. त्याला अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनने उत्तम साथ दिली. या सामन्यामध्ये अभिषेकने 21 बॉल 52 धावा केल्या तर ईशान किशनने 25 बॉलमध्ये 54 धावा केल्या. ईशान आणि त्यापाठोपाठ संजूही बाद झाल्याने भारताच्या धावगतीला वेग लागला. तरीही भारताने 255 धावांचा डोंगर उभारुन पाहुण्यांना पराभूत केलं.

5/12

तीन उत्तम झेल

girlfriendishankishankiss

भारताच्या फलंदाजीबरोबरच क्षेत्ररक्षणही उत्तम राहिले. विशेष करुन ईशान किशनने तीन उत्तम झेल घेत सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजाचं काम अधिक सोपं केलं. ईशानचं त्याच्या फिल्डींगसाठी भरपूर कौतुक होताना दिसत आहे. कॅचेस विन मॅचेस म्हणतात हे ईशानने सिद्ध करुन दाखवलं.

6/12

प्रेयसीसोबत लिपलॉक केल्याचं कॅमेरात कैद

girlfriendishankishankiss

भारताच्या विजयानंतर सर्वच खेळाडूंनी नाचत सेलिब्रेशन केलं. आपल्या कुटुंबियांबरोबर अनेक खेळाडू सेलिब्रेशन करत असतानाच दुसरीकडे एका तरुण खेळाडूने चक्क मैदानात आपल्या प्रेयसीसोबत लिपलॉक केल्याचं कॅमेरात कैद झालं. आता हा फोटो व्हायरल होत असून सगळीकडे याचीच चर्चा आहे.

7/12

हा खेळाडू कोण?

girlfriendishankishankiss

आपण ज्या खेळाडूबद्दल बोलतोय तो खेळाडू आहे, ईशान किशन! ईशान किशनने कोणाला किस केलं असा प्रश्न अनेकांना पडला. ईशानसोबत मैदानात दिसलेली ही तरुणी कोण असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे. 

8/12

तरुणीचं नाव काय?

girlfriendishankishankiss

तर ईशानने ज्या तरुणीसोबत लिपलॉक केलं तिचं नाव आहे अदिती हुंडिया! मागील अनेक वर्षांपासून हे दोघे रिलेशनशीपमध्ये आहेत.

9/12

रोमँटीक अंदाज अन् फोटोची चर्चा

girlfriendishankishankiss

या मालिकेमध्ये तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या आपल्या प्रियकराला पाठिंबा देण्यासाठी अदितीही फायनलच्या सामन्यानिमित्त अहमदाबादच्या मैदानावर हजर होती. भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर हे दोघेही मैदानामध्ये रोमॅंटिक अंदाजात एकमेकांना मिठ्या मारताना दिसून आले. त्याचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.

10/12

बॉर्न आणि ब्रॉट अप इन राजस्थान

girlfriendishankishankiss

राजस्थानमधील जयपूरमध्ये 15 जानेवारी 1997 रोजी अदितीचा जन्म झाला. अदितीने आपलं शिक्षण इंडिया इंटरनॅशनल स्कूल, जयपूरमधून पूर्ण केलं. सेंट झेवियर्स कॉलेज, जयपूर येथून अदितीने बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनची (BBA) पदवी तिने घेतली. 2016 साली ती एलिट मिस राजस्थान स्पर्धेत पहिली उपविजेती ठरली होती.

11/12

अनेक पुरस्कार मिळाले

girlfriendishankishankiss

त्यानंतर 2017 मध्ये अदिती फेमिना मिस इंडिया राजस्थान विजेती आणि फेमिना मिस इंडिया फायनलिस्ट होती. "मिस गेटअवे गॉडेस" आणि "मिस फॅशन आयकॉन" पुरस्कार तिला मिळाले.  नोव्हेंबर 2021 अदितीने लेबल अदिती हुंडिया नावाचा महिलांच्या कपड्यांचा ब्रँड सुरू केला.

12/12

कोट्यवधी रुपयांचा ब्रॅण्ड

girlfriendishankishankiss

केवळ ऑनलाइन माध्यमातून कपडे विकणाऱ्या अदितीच्या या कंपनीची सुरुवातीला फक्त दोन लोकांसोबत केली होती. आज या ब्रँडचा टर्नओव्हर कोट्यवधी रुपयांचा आहे. अदिती या ब्रँडची क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन तसेच जिओहॉटस्टारवरुन साभार) 

