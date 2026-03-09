English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • World Cup जिंकल्यानंतर मैदानात ईशान किशनच्या मिठीत दिसलेली तरुणी आहे तरी कोण?

World Cup जिंकल्यानंतर मैदानात ईशान किशनच्या मिठीत दिसलेली तरुणी आहे तरी कोण?

T20 World Cup 2026 Team India Mystery Girl With Ishan Kishan: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धचा टी-20 वर्ल्डकप 2026 चा अंतिम सामना जिंकल्यानंतर मैदानामध्ये ईशान किशनसोबत दिसून आलेल्या तरुणीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ही तरुणी कोण ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 09, 2026, 07:21 AM IST
1/11

ईशानच्या मिठीतील ती तरुणी कोण?

भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर आधी ईशान किशनच्या मिठीत दिसलेली आणि नंतर सुर्यकुमार यादवलाही मिठी मारणारी तरुणी आहे तरी कोण? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. या तरुणीबद्दलची ए टू झेड माहिती जाणून घेऊयात या गॅलरीच्या माध्यमातून...

2/11

वर्ल्डकपवर नाव कोरलं

भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरलं आहे. भारतीय संघाने ऐतिहासिक कामगिरी करत अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर तिसऱ्यांदा टी-20 क्रिकेटचा वर्ल्डकप उंचावला.   

3/11

ईशानच नाही सुर्यकुमारलाही मारली मिठी

भारताच्या विजयानंतर सर्वच खेळाडू विजयी जल्लोष करु लागले. अनेक खेळाडू आपआपल्या कुटुंबासोबत दिसून आला. दरम्यान भारताचा स्फोटक फलंदाज ईशान किशन सुद्धा एका तरुणीसोबत दिसून आला. हे दोघे एकमेकांना अलिंगन देऊन उभे होते. या दोघांचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. हीच तरुणी कर्णधार सुर्यकुमार यादवला मिठी मारुन अभिनंदन करतानाही दिसली.  

4/11

ईशानच्या मिठीतील ती तरुणी कोण?

न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात अर्धशतक झळकावणाऱ्या ईशानसोबत असलेली ही तरुणी कोण? असा प्रश्न अनेकांना पडला. तर या तरुणीचं नाव आहे अदिती हुंडिया! मागील अनेक वर्षांपासून हे दोघे रिलेशनशीपमध्ये आहेत.  

5/11

बॉयफ्रेंडसोबत मैदानामध्ये रोमॅंटिक अंदाजात

अंतिम सामन्यामध्ये ईशानला पाठिंबा देण्यासाठी अदितीही मैदानावर हजर होती. त्यामुळेच भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर अदिती तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत मैदानामध्ये रोमॅंटिक अंदाजामध्ये दिसून आली.  

6/11

जयपूरमध्ये जन्म अन् शिक्षण...

अदितीचा जन्म 15 जानेवारी 1997 रोजी राजस्थानमधील जयपूरमध्ये झाला आहे. इंडिया इंटरनॅशनल स्कूल, जयपूर; सेंट झेवियर्स कॉलेज, जयपूर येथून अदितीने बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनची (BBA) पदवी घेतली आहे.   

7/11

फेमिना मिस इंडिया फायनलिस्ट

2016 साली ती एलिट मिस राजस्थान स्पर्धेत पहिली उपविजेती ठरली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये ती फेमिना मिस इंडिया राजस्थान विजेती आणि फेमिना मिस इंडिया फायनलिस्ट होती. "मिस गेटअवे गॉडेस" आणि "मिस फॅशन आयकॉन" पुरस्कार तिला मिळाले.   

8/11

एका ब्रॅण्डची मालकीण

नोव्हेंबर 2021 अदितीने लेबल अदिती हुंडिया नावाचा महिलांच्या कपड्यांचा ब्रँड सुरू केला. केवळ ऑनलाइन माध्यमातून कपडे विकणाऱ्या या कंपनीची सुरुवातीला फक्त दोन लोकांसोबत केली होती. आज या ब्रँडचा टर्नओव्हर कोट्यवधी रुपयांचा आहे. अदिती या ब्रँडची क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहे.   

9/11

वडील बिझनेसमन तर भाऊ पायलट

अदितीच्या आईचं नाव बबिता हुंडिया असून वडील ललित हुंडिया हे व्यवसायिक आहेत. तर भाऊ यश हुंडिया हा व्यवसायिक पायलट आहे. अदिती आणि ईशान या वर्षी लग्न करणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.  

10/11

25 बॉलमध्ये 54 धावा

न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात ईशान किशन खऱ्या अर्थाने हिरो ठरला. त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 25 बॉलमध्ये 54 धावा केल्या. यात त्याने चार चौकार आणि चार षटकार लगावले.   

11/11

तीन उत्तम कॅचही घेतले

ईशानने या सामन्यामध्ये तीन उत्तम कॅचही घेतले. त्यामुळेच भारताचा फायनलमधील विजय अधिक सोपा झाला. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन तसेच जिओहॉटस्टारवरुन साभार)

