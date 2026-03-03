भारत टी-20 वर्ल्डकपमधून Out होण्याची भीती, इंग्लंडला थेट Final मध्ये प्रवेश; ICC चा नियम चर्चेत
What happens if rain spoil IND vs ENG Semi Final: भारताचा सेमीफायनलमधील सामना इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. सलग तिसऱ्या वर्ल्डकपमध्ये भारत आणि इंग्लंडचा संघ एकमेकांविरुद्ध लढणार आहे. 2022 मध्ये इंग्लंडने भारताला पराभूत केलेलं तर 2024 मध्ये भारताने त्याचा वचपा काढलेला. मात्र यंदा सेमीफायन रद्द झाली तर कोणता संघ फायनलमध्ये जाणार?
Swapnil Ghangale | Mar 03, 2026, 09:37 AM IST
भारत Out आणि इंग्लंडचा संघ थेट फायनलमध्ये
भारताचा सेमीफायनलचा समाना कधी?
सेमीफायनलच्या दिवशी पाऊस पडला तर काय?
पावसामुळे दिवस वाया गेला तर...
आयसीसीने 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सेमीफायनलच्या सामन्यासाठी 'राखीव दिवस' ठेवला आहे. याचा अर्थ असा की जर 5 मार्च रोजी सततच्या पावसामुळे भारत-इंग्लंडदरम्यानचा सेमीफायनलचा सामना सुरू होऊ शकला नाही, तर सामना 6 मार्च रोजी खेळवला जाईल. शिवाय, जर 5 मार्च रोजी पावसामुळे सामना अपूर्ण राहिला तर तो दुसऱ्या दिवशी (6 मार्च) पूर्ण केला जाईल.
जर सामना रद्द झाला तर अंतिम फेरीसाठी कोण पात्र ठरेल?
सुपर 8 मध्ये कामगिरी कशी?
...तर इंग्लंड फायनलमध्ये आणि भारत स्पर्धेबाहेर
इंग्लंडसमोर भारतच सरस
