  • भारत टी-20 वर्ल्डकपमधून Out होण्याची भीती, इंग्लंडला थेट Final मध्ये प्रवेश; ICC चा नियम चर्चेत

भारत टी-20 वर्ल्डकपमधून Out होण्याची भीती, इंग्लंडला थेट Final मध्ये प्रवेश; ICC चा नियम चर्चेत

What happens if rain spoil IND vs ENG Semi Final: भारताचा सेमीफायनलमधील सामना इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. सलग तिसऱ्या वर्ल्डकपमध्ये भारत आणि इंग्लंडचा संघ एकमेकांविरुद्ध लढणार आहे. 2022 मध्ये इंग्लंडने भारताला पराभूत केलेलं तर 2024 मध्ये भारताने त्याचा वचपा काढलेला. मात्र यंदा सेमीफायन रद्द झाली तर कोणता संघ फायनलमध्ये जाणार?

Swapnil Ghangale | Mar 03, 2026, 09:37 AM IST
भारत Out आणि इंग्लंडचा संघ थेट फायनलमध्ये

भारतीय संघ थेट वर्ल्डकपमधून बाहेर पडून इंग्लंडचा संघ फायनलमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. नेमकं हे समिकरण काय आणि याबद्दल आयसीसीचा नियम काय सांगतो जाणून घ्या सविस्तरपणे...

भारताचा सेमीफायनलचा समाना कधी?

2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ 5 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे क्रिकेट स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध मैदानात उतरेल.

सेमीफायनलच्या दिवशी पाऊस पडला तर काय?

टी-20 विश्वचषकात सलग तिसऱ्यांदा भारत आणि इंग्लंडचे संघ सेमीफायनलमध्ये आमनेसामने येतील. मात्र, पावसामुळे सेमीफायनलचा हा सामना रद्द झाला तर काय होईल? कोणता संघ फायनलमध्ये पोहोचेल? आयसीसीचे याबद्दल काय नियम आहेत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेणार आहोत...

पावसामुळे दिवस वाया गेला तर...

आयसीसीने 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सेमीफायनलच्या सामन्यासाठी 'राखीव दिवस' ठेवला आहे. याचा अर्थ असा की जर 5 मार्च रोजी सततच्या पावसामुळे भारत-इंग्लंडदरम्यानचा सेमीफायनलचा सामना सुरू होऊ शकला नाही, तर सामना 6 मार्च रोजी खेळवला जाईल. शिवाय, जर 5 मार्च रोजी पावसामुळे सामना अपूर्ण राहिला तर तो दुसऱ्या दिवशी (6 मार्च) पूर्ण केला जाईल.

जर सामना रद्द झाला तर अंतिम फेरीसाठी कोण पात्र ठरेल?

पण, जर 5 आणि 6 मार्च या दोन्ही दिवशी पाऊस पडला अथवा खराब हवामानामुळे खेळच झाला नाही आणि सेमीफायनलचा सामना रद्द करावा लागला तर निकाल कसा लागणार? असं झालं तर सुपर 8 फेरीत सर्वोत्तम कामगिरी करणारा संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल. 

सुपर 8 मध्ये कामगिरी कशी?

इंग्लंडने सुपर 8 फेरीत त्यांचे तिन्ही सामने जिंकले आहेत. तर दुसरीकडे सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजचा पराभव केला, परंतु दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला.

...तर इंग्लंड फायनलमध्ये आणि भारत स्पर्धेबाहेर

इंग्लंडने सुपर 8 मध्ये त्यांचे सर्व सामने जिंकत अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले आहे. याचाच अर्थ एकही बॉल खेळवण्यात आला नाही किंवा हवामानामुळे सामन्याचा मैदानात निकाल लागला नाही तर इंग्लंडचा संघ थेट फायनलमध्ये प्रवेश करेल.

इंग्लंडसमोर भारतच सरस

टी-20 क्रिकेटमध्ये इंग्लंडविरुद्ध भारतीय संघाचा रेकॉर्ड उत्तम आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण 29 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी टीम इंडियाने 17 जिंकले आहेत, तर इंग्लंडने 12 जिंकले आहेत. 2024 च्या टी-20 विश्वचषकातील सेमीफायनलमध्ये भारतीय संघाने इंग्लंडचा 68 धावांनी धुव्वा उडवला होता.

सूड उगवण्यासाठी इंग्लंड मैदानात उतरणार

दरम्यान, 2022 च्या टी-20 विश्वचषकात इंग्लंडने भारतीय संघाचा 10 विकेट्सने पराभव केलेला. टीम इंडियासमोर आपला रेकॉर्ड अधिक दमदार करुन इंग्लंडला धूळ चारत फायलनमध्ये पोहचण्याच्या इच्छेनेच मैदानात उतरेल, तर इंग्लंड 2024 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमधील पराभवाचा बदला घेण्याचे लक्ष्य ठेवेल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्था (एपी, एफफी आणि रॉयटर्स))

