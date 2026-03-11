English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ट्रॉफी मिरवणारा हार्दिक T20 वर्ल्डचा सर्वात वाईट गोलंदाज; एकट्याने किती Six खाल्ले पाहिलं का?

ट्रॉफी मिरवणारा हार्दिक T20 वर्ल्डचा सर्वात वाईट गोलंदाज; एकट्याने किती Six खाल्ले पाहिलं का?

T20 World Cup 2026 Hardik Pandya In Unwanted List: भारताच्या टी-20 वर्ल्डकप विजयानंतरच्या सेलिब्रेशनमुळे सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला हार्दिक एका नकोश्या यादीत झळकलाय. जाणून घ्या ही यादी कोणती आणि त्याच्यासोबत भारताचा अन्य एक कोणता खेळाडू या यादीत झळकलाय...

Swapnil Ghangale | Mar 11, 2026, 02:03 PM IST
1/11

हार्दिक नकोश्या यादीत! त्याच्यासोबत अन्य एक भारतीयाचाही समावेश

sixeshardikpandya

हार्दिक पांड्याच्या सेलिब्रेशनची जोरदार चर्चा सुरु असतानाच त्याचा सर्वाधिक षटकार खाल्लेल्या गोलंदाजांच्या यादीत समावेश झाला आहे. त्याच्यासोबत अन्य एका भारतीय क्रिकेटपटूचाही या यादीत समावेश आहे. हार्दिकने किती षटकार खाल्लेत जाणून घ्या...

2/11

हार्दिक पांड्या एका नकोश्या यादीत झळकला

sixeshardikpandya

टी-20 वर्ल्डकप 2026 जिंकल्यानंतर मैदानामध्ये तसेच मैदानाबाहेर अगदी बसमध्येही सर्वाधिक वेळ स्वत:कडे ट्रॉफी ठेवणारा भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या एका नकोश्या यादीत झळकला आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. पण आकडेवारी ही हार्दिकच्या विरोधात जात असल्याचं या प्रकरणात दिसत आहे. नेमकं घडलंय काय ते पाहूयात...

3/11

लाजिरवाणा विक्रम

sixeshardikpandya

टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरल्यानंतरही भारतीय संघातील दोन मोठ्या गोलंदाजाच्या नावावर एक लाजिरवाणा विक्रम नोंदवला गेला आहे. एक महिना चाललेल्या या वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये 20 संघांनी 55 सामने खेळले. या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक षटकार ज्या गोलंदाजाला मारले आहेत त्यातील दोघे भारतीय आहे.

4/11

हार्दिकने नेमके किती षटकार खाल्ले?

sixeshardikpandya

अर्थात दोन भारतीयांपैकी एक जण हार्दिक पंड्या आहे. त्याने नेमके किती षटकार खाल्लेत हे आपण पाहणार आहोतच पण सर्वाधिक षटकार खाणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत दुसरा भारतीय चेहरा आणि इतर कोणते गोलंदाज आहेत ते पाहूयात...

5/11

पाचव्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज

sixeshardikpandya

सर्वाधिक षटकार खाणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये पाचव्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज मार्को यॉन्सेनच्या गोलंदाजीवर एकूण 16 षटकार लगावण्यात आले आहेत. म्हणजेच त्याच्या प्रत्येक 10 व्या चेंडूवर षटकार लगावण्यात आला आहे. मार्कोने टाकलेले एकूण चेंडू आणि षटकार यांचं गणित केलं तर दर 9.71 चेंडूंनंतर एक षटकार त्याने खाल्ला आहे.

6/11

यादीतील दुसरा भारतीय गोलंदाज कोण?

sixeshardikpandya

या यादीमध्ये भारताचा विश्वासू गोलंदाज आणि फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीचाही समावेश आहे. वरुणाच्या प्रत्येक 11 व्या चेंडूवर षटकार लगावण्यात आला आहे. त्याने 9 सामन्यांमध्ये 17 असे चेंडू टाकले ज्यावर फलंदाजांनी षटकार लगावला आहे. तो या यादीत चौथ्या स्थानी आहे. वरुणच्या दर 10.94 चेंडूंनंतर एक षटकार लगावण्यात आला आहे.   

7/11

तिसऱ्या स्थानावर इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज

sixeshardikpandya

इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरही या यादीत आहे. त्याच्या प्रत्येक 11 व्या चेंडूवर फलंदाजांनी षटकार लगावला आहे. त्याने या स्पर्धेत एकूण 17 षटकार खाल्लेत. जोफ्रा आर्चर या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जोफ्राच्या दर 10.59 चेंडूंनंतर एक षटकार गेलाय.

8/11

दुसऱ्या क्रमांकावर कोण?

sixeshardikpandya

यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंडचा फिरकी गोलंदाज आदिल रशीद आहे. आदिल रशीदने या स्पर्धेत सुमार गोलंदाजी केली असून त्याच्या गोलंदाजीवर विरोधकांनी 18 षटकार लगावलेत. म्हणजेच आदिलच्या प्रत्येक 11 व्या चेंडूवर फलंदाजांनी षटकार मारला आहे. रशिदच्या दर 10.22 बॉलनंतर षटकार मारण्यात फलंदाजांना यश आलं.

9/11

प्रत्येक दहाव्या चेंडूवर षटकार

sixeshardikpandya

हार्दिकने यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये 9 सामन्यात गोलंदाजी केली. या सामन्यांमध्ये त्याच्या गोलंदाजीवर विरोधी संघातील फलंदाजांनी एकूण 20 षटकार मारले. म्हणजेच हार्दिकच्या जवळपास प्रत्येक दहाव्या चेंडूवर षटकार गेला आहे. हार्दिकच्या दर 9.90 बॉलनंतर षटकार लगावण्यात आला आहे. 

10/11

हार्दिकने बॅटींग करताना किती षटकार लगावले?

sixeshardikpandya

हार्दिकने फलंदाजी करताना या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 15 षटकार लगावले असून गोलंदाजी करताना 20 षटकार खाल्ले आहेत. यावरुनच हार्दिकने किती सुमार गोलंदाजी केली हे अधोरेखित होत आहे.  

11/11

इंग्लंडविरुद्धच्या सेमी-फायनलमध्ये उत्तम गोलंदाजी

sixeshardikpandya

हार्दिकने या स्पर्धेत इंग्लंडविरुद्धच्या सेमी-फायनलमध्ये 19 व्या ओव्हरला केवळ 9 धावा दिल्याने भारताला 7 धावांनी सामना जिंकता आला. तसेच हार्दिकने या स्पर्धेत एकूण 9 विकेट्सही घेतल्यात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक - सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

