ट्रॉफी मिरवणारा हार्दिक T20 वर्ल्डचा सर्वात वाईट गोलंदाज; एकट्याने किती Six खाल्ले पाहिलं का?
T20 World Cup 2026 Hardik Pandya In Unwanted List: भारताच्या टी-20 वर्ल्डकप विजयानंतरच्या सेलिब्रेशनमुळे सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला हार्दिक एका नकोश्या यादीत झळकलाय. जाणून घ्या ही यादी कोणती आणि त्याच्यासोबत भारताचा अन्य एक कोणता खेळाडू या यादीत झळकलाय...
Swapnil Ghangale | Mar 11, 2026, 02:03 PM IST
हार्दिक नकोश्या यादीत! त्याच्यासोबत अन्य एक भारतीयाचाही समावेश
हार्दिक पांड्या एका नकोश्या यादीत झळकला
टी-20 वर्ल्डकप 2026 जिंकल्यानंतर मैदानामध्ये तसेच मैदानाबाहेर अगदी बसमध्येही सर्वाधिक वेळ स्वत:कडे ट्रॉफी ठेवणारा भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या एका नकोश्या यादीत झळकला आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. पण आकडेवारी ही हार्दिकच्या विरोधात जात असल्याचं या प्रकरणात दिसत आहे. नेमकं घडलंय काय ते पाहूयात...
लाजिरवाणा विक्रम
हार्दिकने नेमके किती षटकार खाल्ले?
पाचव्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज
सर्वाधिक षटकार खाणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये पाचव्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज मार्को यॉन्सेनच्या गोलंदाजीवर एकूण 16 षटकार लगावण्यात आले आहेत. म्हणजेच त्याच्या प्रत्येक 10 व्या चेंडूवर षटकार लगावण्यात आला आहे. मार्कोने टाकलेले एकूण चेंडू आणि षटकार यांचं गणित केलं तर दर 9.71 चेंडूंनंतर एक षटकार त्याने खाल्ला आहे.
यादीतील दुसरा भारतीय गोलंदाज कोण?
या यादीमध्ये भारताचा विश्वासू गोलंदाज आणि फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीचाही समावेश आहे. वरुणाच्या प्रत्येक 11 व्या चेंडूवर षटकार लगावण्यात आला आहे. त्याने 9 सामन्यांमध्ये 17 असे चेंडू टाकले ज्यावर फलंदाजांनी षटकार लगावला आहे. तो या यादीत चौथ्या स्थानी आहे. वरुणच्या दर 10.94 चेंडूंनंतर एक षटकार लगावण्यात आला आहे.
तिसऱ्या स्थानावर इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज
दुसऱ्या क्रमांकावर कोण?
प्रत्येक दहाव्या चेंडूवर षटकार
