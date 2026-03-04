English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही?

टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही?

Sanju Samson Be banned From Semifinal: भारत आणि इंग्लंडदरम्यान होणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सेमी-फायनलमध्ये संजू सॅमसनला खेळता येणार नाही? संजूवर आयसीसी बंदी घालणार असल्याची चर्चा का सुरु आहे समजून घ्या

Swapnil Ghangale | Mar 04, 2026, 09:56 AM IST
संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळणार नाही?

sanjusamsonbanned

भारताला टी-20 वर्ल्डकपमधील सुपर 8 चा अत्यंत महत्त्वाचा सामना जिंकून देणाऱ्या संजू सॅमसनवर आयसीसीकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याने तो सेमीफायलनमध्ये खेळणार नाही अशी चर्चा आहे. नेमकं हे प्रकरण काय ते पाहूयात...

संजू सेमीफायनलमधून बाहेर?

sanjusamsonbanned

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात भारताला विजय मिळवून देणारा सलामीवीर संजू सॅमनला मुंबई 5 मार्च रोजी होणारा सेमीफायनलचा सामना खेळता येणार नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. खरं तर त्याला हा सामना खेळू दिला जाणार नाही आणि त्याच्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे अशी चर्चा आहे.  

सॅमसनने केलेल्या सेलिब्रेशनवरून चौकशी

sanjusamsonbanned

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 च्या सामन्यात 1 मार्चला झालेल्या सामन्यात संघासाठी विजयी खेळीनंतर संजू सॅमसनने केलेल्या सेलिब्रेशनवरून आयसीसीकडून चौकशी केली जात असल्याचे वृत्त समोर आलं. आता संजूला सेमीफायनलमध्ये खेळण्यावर बंदी घालण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने चाहत्यांना टेन्शन आलं आहे.  

नेमकं केलं काय संजूने?

sanjusamsonbanned

ज्या कृतीवरुन संजू सॅमसनवर टीका केली जात आहे ती कृती सेलिब्रेशनचा भाग नव्हती हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. सामना जिंकवून देणारा चौकार लगावल्यानंतर लगेचच, संजू सॅमसनने त्याचे हेल्मेट काढून जमिनीवर 'फेकले'. नंतर, तो गुडघ्यावर बसला आणि त्याने आकाशाकडे पाहत देवाचे आभार मानले. सामन्यानंतर बोलताना संजूने विजयाचा तो क्षण 'खूप खास क्षण' होता असं म्हटलं.

संजू सॅमसनवर कोणती कारवाई?

sanjusamsonbannedsanjusamsonbanned

"मी या साऱ्यावर खूप विश्वास ठेवतो आणि मी ते खूप खाजगी ठेवू इच्छितो. हा माझ्यासाठी खूप खास क्षण आहे," असे त्याने 'जिओहॉटस्टार'वर पार्थिव पटेलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. सध्या, आयसीसी संजू सॅमसनवर कोणती कारवाई करण्याचा विचार करत आहे की नाही हे स्पष्ट झालेलं नाही. परंतु, सोशल मीडियावर याबद्दलची बरीच चर्चा सुरू आहे.

संजू सॅमसनला शिक्षा होऊ शकते का?

sanjusamsonbanned

संजूने सामना जिंकल्यानंतर केलेली कृती पाहता जर हेल्मेट 'फेकणे' एवढ्या एकाच गोष्टीचा विचार केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, खेळाडूंनी मैदानावर योग्य वर्तन राखले आवश्यक आहे. कलम 2.2 अंतर्गत, खेळाडूंना 'क्रिकेट साहित्याचा गैरवापर' केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये हेल्मेट, बॅट किंवा स्टंपसारख्या वस्तू फेकणे किंवा मारणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. हा असा प्रकार जाणूनबुजून झालेला असो किंवा चुकून, खेळाडू शिक्षेस पात्र ठरतो.

आचारसंहितेचे उल्लंघन

sanjusamsonbanned

"जाणूनबुजून, बेपर्वाईने किंवा निष्काळजीपणे जाहिरात बोर्ड, बाँण्ड्री लाइन, ड्रेसिंग रूमचे दरवाजे, आरसे, खिडक्या आणि इतर गोष्टींना नुकसान पोहोचवणे आयसीसीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते," असं नियम सांगतो. 

जॉर्ज मुन्सेला झालेली शिक्षा

sanjusamsonbanned

अलीकडेच, 18 फेब्रुवारी रोजी, जॉर्ज मुन्सेला एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला. टी-20 विश्वचषक 2026 च्या सामन्यामध्ये बाद झाल्यानंतर मैदानातून ड्रेसिंग रुममध्ये जाताना स्कॉटिश क्रिकेटपटूने त्याचे हेल्मेट फेकलं होतं. त्याची शिक्षा त्याला सुनावण्यात आलेली. 

संजू सॅमसनवर बंदी घालता येईल का?

sanjusamsonbanned

सामान्यपणे, क्रिकेट उपकरणांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतरही क्रिकेटपटूंवर अगदी सामन्यांची बंदी घालण्यात येत नाही. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, अशा कृतींना सामान्यतः लेव्हल एकचा गुन्हा मानले जाते. जेव्हा खेळाडू राग किंवा निषेध करण्याऐवजी उत्साहित होऊन एखादी कृती करतात तेव्हा सामनाधिकारी सामान्यपणे अधिक सौम्य असतात.

लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 मध्ये काय शिक्षा?

sanjusamsonbanned

लेव्हल 1 मध्ये कमाल शिक्षा म्हणजे मॅच फीच्या 50% पर्यंत दंड आणि 2 डिमेरिट पॉइंट्स. या चुकीसाठी कोणत्याही खेळाडूवर सामन्याची बंदी घालता येत नाही. जर गुन्हा लेव्हल 2 वर हे प्रकरण अपग्रेड करण्यात आलं तर खेळाडूवर बंदी घातली जाऊ शकते. जर एखाद्या खेळाडूने 24 महिन्यांच्या आत 4 डिमेरिट पॉइंट्स जमा केले तरी देखील त्याच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते.

हरमनप्रीत कौरवर का घातलेली बंदी?

sanjusamsonbanned

भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरवर 2 सामन्यांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. कारण त्या प्रकरणांमध्ये क्रिकेटच्या उपकरणांचा गैरवापर आणि पंचांविरुद्ध सार्वजनिक मतभेद यासाख्या गोष्टींचा समावेश होता. म्हणूनच हा लेव्हल 2 चा गुन्हा ठरवत तिला दोन सामने बाहेर बसावं लागलं होतं. (सर्व फोटो सोशल मीडिया, जीओहॉटस्टार आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

