टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही?
Sanju Samson Be banned From Semifinal: भारत आणि इंग्लंडदरम्यान होणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सेमी-फायनलमध्ये संजू सॅमसनला खेळता येणार नाही? संजूवर आयसीसी बंदी घालणार असल्याची चर्चा का सुरु आहे समजून घ्या
Swapnil Ghangale | Mar 04, 2026, 09:56 AM IST
संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळणार नाही?
संजू सेमीफायनलमधून बाहेर?
सॅमसनने केलेल्या सेलिब्रेशनवरून चौकशी
नेमकं केलं काय संजूने?
ज्या कृतीवरुन संजू सॅमसनवर टीका केली जात आहे ती कृती सेलिब्रेशनचा भाग नव्हती हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. सामना जिंकवून देणारा चौकार लगावल्यानंतर लगेचच, संजू सॅमसनने त्याचे हेल्मेट काढून जमिनीवर 'फेकले'. नंतर, तो गुडघ्यावर बसला आणि त्याने आकाशाकडे पाहत देवाचे आभार मानले. सामन्यानंतर बोलताना संजूने विजयाचा तो क्षण 'खूप खास क्षण' होता असं म्हटलं.
संजू सॅमसनवर कोणती कारवाई?
"मी या साऱ्यावर खूप विश्वास ठेवतो आणि मी ते खूप खाजगी ठेवू इच्छितो. हा माझ्यासाठी खूप खास क्षण आहे," असे त्याने 'जिओहॉटस्टार'वर पार्थिव पटेलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. सध्या, आयसीसी संजू सॅमसनवर कोणती कारवाई करण्याचा विचार करत आहे की नाही हे स्पष्ट झालेलं नाही. परंतु, सोशल मीडियावर याबद्दलची बरीच चर्चा सुरू आहे.
संजू सॅमसनला शिक्षा होऊ शकते का?
संजूने सामना जिंकल्यानंतर केलेली कृती पाहता जर हेल्मेट 'फेकणे' एवढ्या एकाच गोष्टीचा विचार केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, खेळाडूंनी मैदानावर योग्य वर्तन राखले आवश्यक आहे. कलम 2.2 अंतर्गत, खेळाडूंना 'क्रिकेट साहित्याचा गैरवापर' केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये हेल्मेट, बॅट किंवा स्टंपसारख्या वस्तू फेकणे किंवा मारणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. हा असा प्रकार जाणूनबुजून झालेला असो किंवा चुकून, खेळाडू शिक्षेस पात्र ठरतो.
आचारसंहितेचे उल्लंघन
जॉर्ज मुन्सेला झालेली शिक्षा
संजू सॅमसनवर बंदी घालता येईल का?
सामान्यपणे, क्रिकेट उपकरणांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतरही क्रिकेटपटूंवर अगदी सामन्यांची बंदी घालण्यात येत नाही. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, अशा कृतींना सामान्यतः लेव्हल एकचा गुन्हा मानले जाते. जेव्हा खेळाडू राग किंवा निषेध करण्याऐवजी उत्साहित होऊन एखादी कृती करतात तेव्हा सामनाधिकारी सामान्यपणे अधिक सौम्य असतात.
लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 मध्ये काय शिक्षा?
लेव्हल 1 मध्ये कमाल शिक्षा म्हणजे मॅच फीच्या 50% पर्यंत दंड आणि 2 डिमेरिट पॉइंट्स. या चुकीसाठी कोणत्याही खेळाडूवर सामन्याची बंदी घालता येत नाही. जर गुन्हा लेव्हल 2 वर हे प्रकरण अपग्रेड करण्यात आलं तर खेळाडूवर बंदी घातली जाऊ शकते. जर एखाद्या खेळाडूने 24 महिन्यांच्या आत 4 डिमेरिट पॉइंट्स जमा केले तरी देखील त्याच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते.
