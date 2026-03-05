English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  IND vs ENG: टीम इंडियासाठी डोकेदुखी ठरु शकतात इंग्लंडचे 5 खेळाडू, कोट्यवधी भारतीयांचं स्वप्न भंग करण्याची ताकद!

IND vs ENG: टीम इंडियासाठी डोकेदुखी ठरु शकतात इंग्लंडचे 5 खेळाडू, कोट्यवधी भारतीयांचं स्वप्न भंग करण्याची ताकद!

India vs England: टी-20 विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि इंग्लंड यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर लढत सुरु झालीय.

Pravin Dabholkar | Mar 05, 2026, 07:04 PM IST
IND vs ENG: टीम इंडियासाठी डोकेदुखी ठरु शकतात इंग्लंडचे 5 खेळाडू, कोट्यवधी भारतीयांचं स्वप्न भंग करण्याची ताकद!

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

India vs England: टी-20 विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि इंग्लंड यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर लढत सुरु झालीय. इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम फिल्डिंग स्वीकारलीय. हा सामना अतिशय रोमांचक असेल

काही खेळाडू भारतासाठी मोठा धोका

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

इंग्लंडचे काही खेळाडू भारतासाठी मोठा धोका ठरू शकतात. भारतीय गोलंदाजांना या खेळाडूंना लवकर बाद करावे लागेल, अन्यथा अंतिम फेरीत जाण्याचे स्वप्न भंगू शकते. या सामन्यात इंग्लंडचे पाच प्रमुख खेळाडू भारतासाठी आव्हानात्मक असतील.

हॅरी ब्रूक

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

इंग्लंडचा युवा फलंदाज हॅरी ब्रूक या विश्वचषकात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. तो कठीण परिस्थितीत शांत राहून धावा काढण्यात पटाईत आहे. वेगवान आणि बुद्धिमान फलंदाजी ही त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. भारतीय गोलंदाजांना त्याच्याविरुद्ध विशेष रणनीती आखावी लागेल, नाहीतर तो सामन्याचे चित्र बदलू शकतो.

जोफ्रा आर्चर

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर कोणत्याही संघासाठी धोकादायक आहे. या विश्वचषकात त्याने वेगवान आणि अचूक गोलंदाजीने फलंदाजांना त्रास दिला आहे. नव्या चेंडूने स्विंग मिळवणे आणि डेथ ओव्हर्समध्ये यॉर्कर टाकणे ही त्याची खासियत आहे. भारताच्या अव्वल फलंदाजांना तो आव्हान देऊ शकतो. 

विल जॅक्स

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

इंग्लंडचा विल जॅक्स हा सर्वात आक्रमक खेळाडूपैकी एक आहे. बॅटने मोठे फटके मारण्यात तो माहिर आहे, तसेच त्याची ऑफ-स्पिन गोलंदाजी संघासाठी उपयुक्त आहे. भारताच्या मधल्या क्रमवारीत डावखुरे फलंदाज असल्याने जॅक्सची गोलंदाजी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

अदिल रशीद

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

इंग्लंडचा अनुभवी लेग-स्पिनर अदिल रशीद भारताविरुद्ध नेहमीच प्रभावी राहिला आहे. मधल्या ओव्हर्समध्ये धावा रोखणे आणि विकेट्स घेणे ही त्याची क्षमता आहे. या स्पर्धेत त्याने उत्तम गोलंदाजी केली असून, भारतीय फलंदाजांसाठी तो मोठा आव्हान आहे. 

फिल सॉल्ट

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

इंग्लंडचा सलामीवीर फिल सॉल्ट सुरुवातीला स्थिरावला तर सामन्याचे चित्र बदलू शकतो. उच्च स्ट्राइक रेटने फलंदाजी करणे आणि पॉवरप्लेमध्ये मोठे फटके मारणे ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. वानखेडेसारख्या फलंदाजी अनुकूल मैदानावर सॉल्टची बॅट चालली तर भारतीय गोलंदाजांसाठी अडचण निर्माण होईल.

करोडो चाहत्यांचे लक्ष

T20 World Cup 5 England players can become a threat to Team India

हा उपांत्य सामना अतिशय रोमांचक असेल. इंग्लंडचे हे पाच खेळाडू भारतासाठी मोठा धोका आहेत, त्यामुळे भारतीय संघाला त्यांना लवकर बाद करणे आवश्यक आहे. जर हे खेळाडू रोखले गेले तर भारत अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो आणि करोडो चाहत्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकतो.

