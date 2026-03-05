English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर?

Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर?

Sanju Samson: टीम इंडियाविरुद्ध इंग्लंड या सेमी फायनलच्या सामन्यात संजू सॅमसनने मोठी खेळी केली. त्याने 42 बॉलमध्ये 89 रन्सची तडाखेबाज खेळी केली. 

Pravin Dabholkar | Mar 05, 2026, 08:15 PM IST
Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर?

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

Sanju Samson: टीम इंडियाविरुद्ध इंग्लंड या सेमी फायनलच्या सामन्यात संजू सॅमसनने मोठी खेळी केली. त्याने अवघ्या बॉलमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. या खेळीनंतर संजू संजू असा आवाज स्टेडियममधून घुमू लागला. यानंतर 42 बॉलमध्ये 89 रन्सची तडाखेबाज खेळी करुन तो बाद झाला.

संजूचे व्यक्तिमत्त्व

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

संजू सॅमसन असा खेळाडू आहे जो भावना उघडपणे व्यक्त करत नाही, पण वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या विजयानंतर त्याने मन मोकळे केले. "मी ज्या दिवसापासून खेळायला सुरुवात केली, तेव्हापासून याची वाट बघत होतो," असे तो म्हणतो. पण वर्ल्ड कपमधील खेळीने संजूचे व्यक्तिमत्त्व बदलले आणि तो आता अधिक आत्मविश्वासपूर्ण दिसतो. 

सुरुवातीची कारकीर्द

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

संजू सॅमसनला गेल्या दोन दशकांत रोहित शर्मानंतरचा सर्वात प्रतिभावान खेळाडू मानले जाते. तो नैसर्गिक पुलर आहे आणि वेळेवर चेंडू मारून लांब सिक्सर मारण्यात पटाईत आहे. 17 वर्षांच्या वयात त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. 

खेळण्याच्या शैलीत सहजता

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

पहिल्या हंगामात तो फारसे यश मिळवू शकला नाही, पण दुसऱ्या हंगामात पाच डावांत दोन शतके आणि एक अर्धशतक काढले. लहान वयातच त्याला भविष्यातील तारा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. राहुल द्रविडसारख्या दिग्गजांनी त्याच्या प्रतिभेची प्रशंसा केली. संजूच्या खेळण्याच्या शैलीत सहजता आहे, ज्यामुळे तो चाहत्यांचा आवडता आहे.

आंतरराष्ट्रीय पदार्पण

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

संजू सॅमसनला राजस्थान रॉयल्सने आयपीएलमध्ये संधी दिली. तेव्हाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड म्हणाले, "संजू हा टीम इंडियाचा भविष्य आहे." आयपीएलमधील चांगल्या कामगिरीमुळे २०१५ मध्ये त्याला झिम्बाब्वे दौऱ्यात भारतीय संघात स्थान मिळाले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पणात त्याने १९ धावा केल्या. पण त्यानंतर २०१९ पर्यंत त्याला संघात परतण्याची संधी मिळाली नाही. 

आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करूनही तो २०२४ पर्यंत संघात स्थिर होऊ शकला नाही. २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात त्याला संघात घेण्यात आले, पण तो बेंचवरच राहिला. या काळात त्याचा संघर्ष सुरूच राहिला. 

वारंवार होणारे कमबॅक

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

विश्वचषकात बेंचवर बसण्याचा राग असावा की, त्यानंतर संजूने पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत तीन शतके काढली. तरीही संघात त्याची जागा पक्की झाली नाही. तो प्रयोगांचा भाग बनला. गेल्या वर्षी शुभमन गिलला वरच्या क्रमांकावर बसवण्यासाठी संजूला मधल्या क्रमांकावर पाठवले. 

संजूला मिळाली संधी

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

जेव्हा शुभमन अपयशी ठरला, तेव्हा संजूला पुन्हा ओपनिंगची संधी मिळाली, पण फॉर्म गेला. या विश्वचषकात ईशान किशनने कमबॅक करून संजूची जागा घेतली. दोन सामन्यांपूर्वी अभिषेक शर्माच्या अपयशावर कॅप्टन सूर्यकुमार यादवला संजूबद्दल विचारले असता, त्याने हसून उत्तर दिले. पण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराजयाने संजूला परतण्याची संधी मिळाली.

वर्ल्डकपमध्ये गवसला सूर

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

या विश्वचषकाच्या सुरुवातीला संजू संघात नव्हता, पण ईशान किशनच्या जागी त्याला संधी मिळाली. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ९७ धावा काढल्या आणि भारताला सेमीफायनल गाठता आले. या पारीपूर्वी १२ डावांत त्याने अर्धशतकही काढले नव्हते. तरीही दबावात त्याने कमाल केली. 

टर्निंग पॉइंट

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

२०२४ विश्वचषकात तो डगआउटमध्ये राहिला, पण त्यानंतरच्या सामन्यांत शतके काढली. संजूची ही कामगिरी दाखवते की, प्रतिभा असूनही संधी मिळणे किती महत्त्वाचे आहे. या सामन्यात त्याने फलंदाजी सावरली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. ही पारी त्याच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पॉइंट ठरली. 

कॅप्टनची भूमिका

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

सामन्यानंतर कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने संजूची प्रशंसा केली. "चांगले लोक जे धीर धरतात, त्यांच्याशी चांगले घडते," असे सूर्यकुमार म्हणाला. मैदानावर येताना त्याने कॅप काढून संजूच्या क्षमतेचा आदर दाखवला. संजूच्या या पारीने त्याचे भविष्य उज्ज्वल दिसते. वारंवार ड्रॉप होऊनही त्याने हार मानली नाही. 

गेम चेंजर

T20 World Cup How did Sanju Samson become a game changer for India

आता संजू सॅमसन गेम चेंजर म्हणून ओळखला जातो. भारतीय क्रिकेटसाठी संजू सारखा खेळाडू महत्त्वाचा आहे. भविष्यातील सामन्यांत त्याला अधिक संधी मिळाल्या तर तो आणखी यश मिळवेल. ही कहाणी धैर्य आणि प्रतिभेची आहे, जी इतर खेळाडूंना प्रेरणा देईल.

