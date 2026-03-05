Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर?
Sanju Samson: टीम इंडियाविरुद्ध इंग्लंड या सेमी फायनलच्या सामन्यात संजू सॅमसनने मोठी खेळी केली. त्याने 42 बॉलमध्ये 89 रन्सची तडाखेबाज खेळी केली.
Pravin Dabholkar | Mar 05, 2026, 08:15 PM IST
संजू सॅमसनला राजस्थान रॉयल्सने आयपीएलमध्ये संधी दिली. तेव्हाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड म्हणाले, "संजू हा टीम इंडियाचा भविष्य आहे." आयपीएलमधील चांगल्या कामगिरीमुळे २०१५ मध्ये त्याला झिम्बाब्वे दौऱ्यात भारतीय संघात स्थान मिळाले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पणात त्याने १९ धावा केल्या. पण त्यानंतर २०१९ पर्यंत त्याला संघात परतण्याची संधी मिळाली नाही.
जेव्हा शुभमन अपयशी ठरला, तेव्हा संजूला पुन्हा ओपनिंगची संधी मिळाली, पण फॉर्म गेला. या विश्वचषकात ईशान किशनने कमबॅक करून संजूची जागा घेतली. दोन सामन्यांपूर्वी अभिषेक शर्माच्या अपयशावर कॅप्टन सूर्यकुमार यादवला संजूबद्दल विचारले असता, त्याने हसून उत्तर दिले. पण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराजयाने संजूला परतण्याची संधी मिळाली.
