T20 World Cup: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं
New Zealand Qualify for Super 8: टी-20 वर्ल्डकप आता सुपर 8 च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. काही संघांनी आधीच आपलं सुपर-8 मधील स्थान निश्चित केलं आहे. यासोबतच अफगाणिस्तानचं सुपर 8 मध्ये जाण्याचं आणि वर्ल्ड चॅम्पिअन बनण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. अफगाणिस्तान स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे.
New Zealand Qualify for Super 8: टी-20 वर्ल्डकप आता सुपर 8 च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. काही संघांनी आधीच आपलं सुपर-8 मधील स्थान निश्चित केलं आहे. यासोबतच अफगाणिस्तानचं सुपर 8 मध्ये जाण्याचं आणि वर्ल्ड चॅम्पिअन बनण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. अफगाणिस्तान स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे.