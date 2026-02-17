English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
T20 World Cup: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं

Shivraj Yadav | Feb 17, 2026, 04:33 PM IST
New Zealand Qualify for Super 8: टी-20 वर्ल्डकप आता सुपर 8 च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. काही संघांनी आधीच आपलं सुपर-8 मधील स्थान निश्चित केलं आहे. यासोबतच अफगाणिस्तानचं सुपर 8 मध्ये जाण्याचं आणि वर्ल्ड चॅम्पिअन बनण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. अफगाणिस्तान स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. 

 

New Zealand Qualify for Super 8: टी-20 वर्ल्डकप आता सुपर 8 च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. काही संघांनी आधीच आपलं सुपर-8 मधील स्थान निश्चित केलं आहे. यासोबतच अफगाणिस्तानचं सुपर 8 मध्ये जाण्याचं आणि वर्ल्ड चॅम्पिअन बनण्याचं स्वप्न भंगलं आहे.  

अफगाणिस्तान स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. याचं कारण न्यूझीलंडने कॅनडाचा पराभव करत सुपर-8 फेरी गाठली आहे.   

न्यूझीलंड संघाची पात्रता कॅनडाविरोधातील सामन्यावर आधारित होती. जर न्यूझीलंड संघ हारला असता, तर अफगाणिस्तनला सुपर-8 मध्ये स्थान निश्चित करण्याची संधी होती. आतापर्यंत 5 संघ सुपर-8 मध्ये पोहोचले आहेत.   

न्यूझीलंडकडून कॅनडाचा पराभव

टी-20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये 31 वा सामना न्यूझीलंड आणि कॅनडात झाला होता. कॅनडाने आधी फलंदाजी केली आणि 20 ओव्हर्समध्ये 4 विकेट गमावत 173 धावा केल्या.   

युवराज समराने 65 चेंडूत 110 धावा केल्या. तर कर्णधार दिलप्रीत बाजवाने 36 धावा केल्या. न्यूझीलंड संघासाठी धावांचा पाठलाग करणं फार कठीण जाईल असं वाटत होतं.   

न्यूझीलंडने 30 धावांवर आपले दोन विकेट गमावले होते. कॅनडा संघाने चांगली लय पकडली होती, पण रचिन रवींद्र आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी मिळून स्फोटक खेळी केली.   

रवींद्रने 59 आणि फिलिप्सने 76 धावा ठोकल्या. न्यूझीलंड संघाने 15.1 ओव्हरमध्ये आव्हान पूर्ण केलं आणि 8 विकेटने विजयाची नोंद केली.   

टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 रेसमधून बाहेर झाले तीन संघ

न्यूझीलंडने विजयासह सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला आहे. दक्षिण आफ्रिका संघ आधीच सुपर-8 साठी पात्र झाला आहे. अफगाणिस्तान, युएई आणि कॅनडाकडे न्यूझीलंडच्या विजयाआधी संधी होती. न्यूझीलंडने सुपर 8 मध्ये प्रवेश करताच तिन्ही संघ सुपर 8 च्या रेसमधून बाहेर पडले आहेत. 

