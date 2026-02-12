English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव..., IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती

'जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...', IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती

Suryakumar Yadav on T20 World Cup: सूर्यकुमार यादव यांनी 2026 चा टी-20 विश्वचषक पुन्हा जिंकण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. संघ वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा आपल्या ध्येयाला प्राधान्य देत असून, संघातील मोकळेपणा आमच्या संघाच्या यशाचं गुपित असल्याचं त्याने म्हटलं आहे.     

Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 03:45 PM IST
twitter
1/8

Suryakumar Yadav on T20 World Cup: आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतीय संघाने यशस्वीपणे मोहिमेला सुरुवात केली आहे. मुंबईत खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेचा 29 धावांनी पराभव केला. संघाचा पुढचा सामना नामिबियाविरुद्ध आहे, परंतु चाहत्यांचं लक्ष हाय-व्होल्टेज भारत-पाकिस्तान सामन्यावर आहे.  

twitter
2/8

दरम्यान, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संघाची तयारी आणि संघात असलेल्या वातावरणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. त्याने स्पष्टपणं सांगितलं की संघाचे ध्येय केवळ जेतेपद टिकवणं नाही तर प्रत्येक सामन्यात चांगली कामगिरी करणे आहे.  

twitter
3/8

“आधी संघ, नंतर वैयक्तिक रेकॉर्ड”

जेव्हा खेळाडू वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा संघाच्या ध्येयांना प्राधान्य देतात तेव्हा साहजिकपणे चांगले निकाल मिळतात असं सूर्यकुमारने म्हटलं आहे. 

twitter
4/8

गेल्या दीड वर्षात भारताची टी-20 मध्ये चांगली कामगिरी संघाच्या क्रिकेटकडे असलेल्या एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे झाली आहे असं त्याने म्हटलं आहे. कर्णधाराच्या मते, जर संघ अनावश्यक दबावाला किंवा अतिविचाराला बळी पडला तर अडचणी येऊ शकतात. सध्याचा भारतीय संघ मानसिकदृष्ट्या मजबूत आहे आणि सकारात्मक मानसिकतेने मैदानात उतरतो. जर संघाने याच पद्धतीने खेळत राहिला तर पुन्हा जेतेपद जिंकणे कठीण होणार नाही, असा विश्वास सूर्यकुमारने व्यक्त केला आहे.   

twitter
5/8

मोकळे वातावरण हेच संघाचे बलस्थान

सुर्यकुमारने संघाच्या अंतर्गत वातावरणाला यशाचं प्रमुख कारण म्हणूनही नमूद केले. कोणत्याही सांघिक खेळात प्रामाणिकपणा आणि खुला संवाद महत्त्वाचा असतो असं त्याने म्हटलं आहे. 

twitter
6/8

जर खेळाडू त्यांचे विचार उघडपणे व्यक्त करू शकतील आणि एकमेकांचे ऐकू शकतील तर रणनीती अधिक चांगल्या होतात. त्याने असंही म्हटलं की प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्या नैसर्गिक खेळानुसार खेळण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. खेळाडू ज्या पद्धतीनेया पातळीवर पोहोचले आहेत त्यावरुन त्यांचा आत्मविश्वास दिसतो. जेव्हा खेळाडू भीतीशिवाय खेळतात तेव्हा संघाची कामगिरी देखील सुधारते असं सूर्यकुमार म्हणाला.   

twitter
7/8

सातत्यपूर्ण कामगिरी

गेल्या एक-दोन वर्षात भारताचा टी-२० विक्रम प्रभावी राहिला आहे. संघाने अनेक महत्त्वाच्या मालिका जिंकल्या आहेत आणि मोठ्या सामन्यांमध्ये दबाव सहन करण्याची क्षमता दाखवली आहे. कर्णधाराचा असा विश्वास आहे की हे सततचे यश कोणत्याही एका खेळाडूचे नाही तर संपूर्ण संघाच्या कठोर परिश्रमाचे परिणाम आहे.

twitter
8/8

पाकिस्तानविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यापूर्वी आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी भारताला आता नामिबियाविरुद्ध आपली लय कायम ठेवावी लागेल. जर संघ एकजूट राहिला आणि सकारात्मक मानसिकतेने खेळला तर भारत पुन्हा एकदा 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचा विजेता बनू शकतो असा सूर्यकुमारला विश्वास आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

पुढील अल्बम

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर! 8
Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते? 8
Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न! 9
T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष 8