'जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...', IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती
Suryakumar Yadav on T20 World Cup: सूर्यकुमार यादव यांनी 2026 चा टी-20 विश्वचषक पुन्हा जिंकण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. संघ वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा आपल्या ध्येयाला प्राधान्य देत असून, संघातील मोकळेपणा आमच्या संघाच्या यशाचं गुपित असल्याचं त्याने म्हटलं आहे.
Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 03:45 PM IST
Suryakumar Yadav on T20 World Cup: आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतीय संघाने यशस्वीपणे मोहिमेला सुरुवात केली आहे. मुंबईत खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेचा 29 धावांनी पराभव केला. संघाचा पुढचा सामना नामिबियाविरुद्ध आहे, परंतु चाहत्यांचं लक्ष हाय-व्होल्टेज भारत-पाकिस्तान सामन्यावर आहे.
“आधी संघ, नंतर वैयक्तिक रेकॉर्ड”
गेल्या दीड वर्षात भारताची टी-20 मध्ये चांगली कामगिरी संघाच्या क्रिकेटकडे असलेल्या एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे झाली आहे असं त्याने म्हटलं आहे. कर्णधाराच्या मते, जर संघ अनावश्यक दबावाला किंवा अतिविचाराला बळी पडला तर अडचणी येऊ शकतात. सध्याचा भारतीय संघ मानसिकदृष्ट्या मजबूत आहे आणि सकारात्मक मानसिकतेने मैदानात उतरतो. जर संघाने याच पद्धतीने खेळत राहिला तर पुन्हा जेतेपद जिंकणे कठीण होणार नाही, असा विश्वास सूर्यकुमारने व्यक्त केला आहे.
मोकळे वातावरण हेच संघाचे बलस्थान
जर खेळाडू त्यांचे विचार उघडपणे व्यक्त करू शकतील आणि एकमेकांचे ऐकू शकतील तर रणनीती अधिक चांगल्या होतात. त्याने असंही म्हटलं की प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्या नैसर्गिक खेळानुसार खेळण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. खेळाडू ज्या पद्धतीनेया पातळीवर पोहोचले आहेत त्यावरुन त्यांचा आत्मविश्वास दिसतो. जेव्हा खेळाडू भीतीशिवाय खेळतात तेव्हा संघाची कामगिरी देखील सुधारते असं सूर्यकुमार म्हणाला.
