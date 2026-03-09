English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • एका पराभवाने लिहिली टीम इंडियाच्या विजयाची पटकथा; गंभीर-सूर्याच्या गेमप्लॅन अन् मास्टरस्ट्रोकची Inside Story

एका पराभवाने लिहिली टीम इंडियाच्या विजयाची पटकथा; गंभीर-सूर्याच्या गेमप्लॅन अन् मास्टरस्ट्रोकची Inside Story

T20 world cup: एका पराभवातून टीम इंडियाच्या विजयाची पटकथा रचली गेली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Mar 09, 2026, 12:54 PM IST
एका पराभवाने लिहिली टीम इंडियाच्या विजयाची पटकथा; गंभीर-सूर्याच्या गेमप्लॅन आन् मास्टरस्ट्रोकची Inside Story

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

T20 world cup: टीम इंडियाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये न्यूझीलंडला हरवून टी20 विश्व कप 2026 चा किताब जिंकला. हा त्यांचा तिसरा विश्व कप विजय आहे (2007,2004 आणि 2026).

4 सामने जिंकले

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

ग्रुप सामन्यात त्यांनी सर्व 4 सामने जिंकले, ज्यात पाकिस्तानविरुद्ध एकतर्फी विजयाचा समावेश आहे. मात्र, फलंदाजीच्या कमकुवतपणामुळे प्रश्न उपस्थित झाले होते. यातूनच टीम इंडियाच्या विजयाची पटकथा रचली गेली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

आफ्रिकेविरुद्धची मोठी हार

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

सुपर-8 च्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला 76 धावांनी पराभूत केले. फलंदाजी पूर्णपणे कोलमडली आणि नेट रन रेटवर परिणाम झाला. यामुळे संघाचे विश्व कपमधील भवितव्य धोक्यात आले. ही हार टीमसाठी एक मोठा धडा ठरली आणि त्यांना रणनीती, संघरचना आणि खेळण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास भाग पाडले.

गंभीर-सूर्यकुमारची स्ट्रॅटर्जी

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

पराभवानंतर गंभीर आणि सूर्या यांनी संघात मोठे बदल केले. संजू सॅमसनला सलामीवीर म्हणून आणले, ईशान किशनला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवले आणि तिलक वर्माच्या फलंदाजी क्रमात बदल केले. यामुळे फलंदाजी मजबूत झाली आणि संघाची ताकद वाढली. खेळाडूंनी मानसिकता बदलली आणि फलंदाजी तंत्र सुधारले.

वेस्ट इंडिजविरुद्धचे प्लानिंग

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

कोलकात्यातील सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजला हरवले. गंभीर आणि सूर्या यांनी गोलंदाजांचा चतुराईने वापर केला. हार्दिक पंड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यासाठी विशेष योजना आखली, तर जसप्रीत बुमराहचे ओव्हर शेवटसाठी राखले. यामुळे संघाने मोठा विजय मिळवला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

उपांत्य-अंतिम सामन्यातील कामगिरी

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

बदललेल्या रणनीतीमुळे भारताने इंग्लंड आणि न्यूझीलंडला धूळ चारली. सलामीवीरांनी सातत्यपूर्ण सुरुवात दिली, तर मधल्या आणि खालच्या फळीतील फलंदाजांनी जबाबदारी घेतली. गोलंदाजी विभागानेही विपक्षी संघांना रोखले, ज्यामुळे भारताने सुपर-8 नंतरचे सर्व सामने जिंकले.

टीमच्या मानसिकतेत बदल

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

साउथ आफ्रिकेच्या हारानंतर खेळाडूंनी फलंदाजी तंत्र सुधारले. तिलक वर्मा आणि खालच्या क्रमातील फलंदाजांनी नवीन खेळ योजना अवलंबली. यामुळे संघाची एकूण कामगिरी उंचावली आणि विपक्षी संघ घाबरले. ही हारच संघाच्या यशाची पटकथा ठरली.

ऐतिहासिक महत्त्व

t20 world cup India champion inside Story Gambhir Suryas gameplan

भारत हा पहिला देश आहे ज्याने तीनदा टी20 विश्व कप जिंकलाय. किताब राखला आणि यजमान म्हणून ट्रॉफी उचलली. या स्पर्धेत भारताने इतिहास रचला, ज्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. गंभीर-सूर्या जोडीच्या नेतृत्वात संघाने कमकुवतपणावर मात करून चॅम्पियन बनला.

