English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • दारु ढोसली, जबरदस्तीने इंटरकोर्स अन्... क्रिकेटरला पोलिसांनी हॉटेलमधून उचललं; नंतर वर्षभर...

दारु ढोसली, जबरदस्तीने इंटरकोर्स अन्... क्रिकेटरला पोलिसांनी हॉटेलमधून उचललं; नंतर वर्षभर...

Cricketer Jailed In Foreign Country: आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी हे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं. मात्र असं करताना एखाद्या भलत्याच प्रकरणात परदेशात खेळाडू कायद्याच्या कचाट्यात अडकला तर? नेमकं कोणासोबत हे असं घडलं? पुढे काय झालं? जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Dec 22, 2025, 03:09 PM IST
twitter
1/12

क्रिकेटरला पोलिसांनी टीमच्या हॉटेलमध्ये घुसून पोलिसांनी उचलून नेलं अन्...

danushkagunathilaka

वर्ल्डकप दौऱ्यावर असताना त्याच्यासोबत लव्ह, सेक्स, धोका अन् तुरुंगवास... असाच प्रकार घडला. प्रकरण एवढ्या थांबला नाही. त्याला थेट हॉटेलमध्ये घुसून पोलिसांनी उचललं आणि.... कोण आहे का क्रिकेटर? नेमकं त्याच्यासोबत घडलं काय? त्याचं पुढे काय झालं? पाहूयात सविस्तर... 

twitter
2/12

एका महिलेमुळे वर्षभर परदेशात अडकला

danushkagunathilaka

क्रिकेटच्या मैदानावर आणि मैदानाबाहेर वाद हे कायमच चर्चेत असतात. अनेकदा लोकप्रिय खेळाडूंशी संबंधित विविध वादांबद्दल आपण अनेकदा ऐकतो, वाचतो किंवा इंटरनेटवरील सोशल मीडियासारख्या माध्यमातून पाहत असतो. मैदानातील घटनापेक्षा मैदानाबाहेर घडलेल्या घटनाच अनेकदा जास्त चर्चेत असतात. असाच एक खेळाडू एका महिलेमुळे जवळपास वर्षभर परदेशात अडकलेला.  

twitter
3/12

करिअर धोक्यात

danushkagunathilaka

मैदानाबाहेरील सार्वजनिक जिवनातील घटनांमुळे कधीकधी खेळाडूंचे करिअर धोक्यात आले आहे. अशाच एका प्रकरणात परदेशात गेलेला एक खेळाडू इतक्या वाईट पद्धतीने अडकला की त्याला वर्ल्डकपचे सामने खेळण्याऐवजी तुरुंगात दिवस काढावे लागले होते.

twitter
4/12

बोर्डाने बंदीही घातली

danushkagunathilaka

आपण ज्या क्रिकेटरबद्दल बोलतोय त्याचं नाव आहे, दानुष्का गुणथिलका! हा श्रीलंकेचा क्रिकेटपटू , ज्याला 2022 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकादरम्यान 11 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. हे प्रकरण इतके तापले होते की श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाने त्याच्यावर बंदीही घातली होती.  

twitter
5/12

हॉटेलमध्ये घुसून अटक

danushkagunathilaka

ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या 2022 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत श्रीलंकन क्रिकेट संघाची कामगिरी अगदीच वाईट झाली होती. संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला होता आणि खेळाडू परतण्याच्या तयारीत होते. मात्र अचानक पोलिसांनी सिडनीत श्रालंकन टीम ज्या हॉटेलमध्ये थांबली होती तिथे येऊन दानुष्का गुणथिलकाला अटक केली. दानुष्काचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि त्याला जामीन नाकारण्यात आला.  

twitter
6/12

बारमध्ये मद्यपानासाठी भेटले अन् नंतर...

danushkagunathilaka

टी-20 विश्वचषकासाठी श्रीलंकेतून आलेल्या दानुष्का गुणथिलकाने डेटिंग अॅपद्वारे ऑस्ट्रेलियातील एका 29 वर्षीय महिलेला भेटला होता. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी, दोघे सिडनीच्या ऑपेरा बारमध्ये मद्यपानासाठी भेटले आणि नंतर क्रिकेटपटू महिलेच्या घरी गेला. त्यांनी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले. या काळात दोघांमध्ये काहीतरी गोंधळ झाला. इथेच सारा खेळ झाला अन् तो परदेशात अडकून पडला, नक्की पुढे घडलं काय पाहूयात...  

twitter
7/12

संमतीशिवाय इंटरकोर्स

danushkagunathilaka

त्यानंतर या महिलेने गुणथिलकावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला. आपल्या संमतीशिवाय दानुष्का गुणथिलकाने इंटरकोर्स म्हणजेच संभोग केला असं या महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं होतं.   

twitter
8/12

11 दिवस तुरुंगात

danushkagunathilaka

या आरोपानंतर दानुष्का गुणथिलकाला अटक झाली. त्यानंतर 11 दिवस तुरुंगात घालवल्यावर, 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी दानुष्का गुणथिलकाला कठोर अटींसहीत जामीन मंजूर करण्यात आला. त्याला त्याचा पासपोर्ट परत करावा लागला, सोशल मीडिया आणि डेटिंग अॅप्स वापरण्यास मनाई करण्यात आली आणि ऑस्ट्रेलिया सोडण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र तो यातून चमत्कारिकरित्या सुटला, कसा ते पुढे वाचा...  

twitter
9/12

गंभीर अडचणीत अडकला

danushkagunathilaka

दानुष्का गुणथिलकाला लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांमुळे ऑस्ट्रेलियात गंभीर अडचणीत टाकलं होतं. सुरुवातीला त्यांच्यावर संमतीशिवाय लैंगिक अत्याचारासह लैंगिक अत्याचाराचे चार आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, मे 2023 मध्ये, सरकारी वकिलांनी चारपैकी तीन आरोप मागे घेतले. सदर महिलेच्या घरातून घुसून चोरीचा फक्त एक खटला चालवण्यात आला.  

twitter
10/12

...म्हणून दोषमुक्त केले

danushkagunathilaka

प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई आणि सरकारी वकिलांकडून पुराव्याअभावी, न्यायालयाने सप्टेंबर 2023 मध्ये दानुष्का गुणथिलकाला सर्व आरोपांमधून दोषमुक्त केले.   

twitter
11/12

11 महिन्यांनी मायदेशी

danushkagunathilaka

निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर गुणथिलका श्रीलंकेला परतला. तब्बल 11 महिने तो ऑस्ट्रेलियात अडकून पडला होता. 

twitter
12/12

पुन्हा संघात

danushkagunathilaka

निर्दोष मुक्ततेनंतर, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने गुणथिलकावरील बंदी उठवली आणि तो पुन्हा मैदानात उतरला. (सर्व फोटो - सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

नव्या वर्षात नाही घेता येणार भीमाशंकरचं दर्शन; का घेण्यात आलाय हा निर्णय?

पुढील अल्बम

नव्या वर्षात नाही घेता येणार भीमाशंकरचं दर्शन; का घेण्यात आलाय हा निर्णय?

नव्या वर्षात नाही घेता येणार भीमाशंकरचं दर्शन; का घेण्यात आलाय हा निर्णय?

नव्या वर्षात नाही घेता येणार भीमाशंकरचं दर्शन; का घेण्यात आलाय हा निर्णय? 8
Chillai Kalan : जलस्त्रोत गोठणार; काश्मीरमध्ये 40 दिवस हिमयुगासारखी परिस्थिती ओढावणार, जोरदार बर्फवृष्टीस सुरुवात

Chillai Kalan : जलस्त्रोत गोठणार; काश्मीरमध्ये 40 दिवस हिमयुगासारखी परिस्थिती ओढावणार, जोरदार बर्फवृष्टीस सुरुवात

Chillai Kalan : जलस्त्रोत गोठणार; काश्मीरमध्ये 40 दिवस हिमयुगासारखी परिस्थिती ओढावणार, जोरदार बर्फवृष्टीस सुरुवात 8
सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती?

सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती?

सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती? 8
महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा

महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा

महाराष्ट्रातील छुपा समुद्र किनारा, घनदाट जंगल, जंगलात डोंगर आणि डोंगराला धडकणाऱ्या समुद्राच्या लाटा 8