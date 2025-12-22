दारु ढोसली, जबरदस्तीने इंटरकोर्स अन्... क्रिकेटरला पोलिसांनी हॉटेलमधून उचललं; नंतर वर्षभर...
Cricketer Jailed In Foreign Country: आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी हे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं. मात्र असं करताना एखाद्या भलत्याच प्रकरणात परदेशात खेळाडू कायद्याच्या कचाट्यात अडकला तर? नेमकं कोणासोबत हे असं घडलं? पुढे काय झालं? जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती...
Swapnil Ghangale | Dec 22, 2025, 03:09 PM IST
क्रिकेटच्या मैदानावर आणि मैदानाबाहेर वाद हे कायमच चर्चेत असतात. अनेकदा लोकप्रिय खेळाडूंशी संबंधित विविध वादांबद्दल आपण अनेकदा ऐकतो, वाचतो किंवा इंटरनेटवरील सोशल मीडियासारख्या माध्यमातून पाहत असतो. मैदानातील घटनापेक्षा मैदानाबाहेर घडलेल्या घटनाच अनेकदा जास्त चर्चेत असतात. असाच एक खेळाडू एका महिलेमुळे जवळपास वर्षभर परदेशात अडकलेला.
ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या 2022 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत श्रीलंकन क्रिकेट संघाची कामगिरी अगदीच वाईट झाली होती. संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला होता आणि खेळाडू परतण्याच्या तयारीत होते. मात्र अचानक पोलिसांनी सिडनीत श्रालंकन टीम ज्या हॉटेलमध्ये थांबली होती तिथे येऊन दानुष्का गुणथिलकाला अटक केली. दानुष्काचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि त्याला जामीन नाकारण्यात आला.
टी-20 विश्वचषकासाठी श्रीलंकेतून आलेल्या दानुष्का गुणथिलकाने डेटिंग अॅपद्वारे ऑस्ट्रेलियातील एका 29 वर्षीय महिलेला भेटला होता. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी, दोघे सिडनीच्या ऑपेरा बारमध्ये मद्यपानासाठी भेटले आणि नंतर क्रिकेटपटू महिलेच्या घरी गेला. त्यांनी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले. या काळात दोघांमध्ये काहीतरी गोंधळ झाला. इथेच सारा खेळ झाला अन् तो परदेशात अडकून पडला, नक्की पुढे घडलं काय पाहूयात...
या आरोपानंतर दानुष्का गुणथिलकाला अटक झाली. त्यानंतर 11 दिवस तुरुंगात घालवल्यावर, 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी दानुष्का गुणथिलकाला कठोर अटींसहीत जामीन मंजूर करण्यात आला. त्याला त्याचा पासपोर्ट परत करावा लागला, सोशल मीडिया आणि डेटिंग अॅप्स वापरण्यास मनाई करण्यात आली आणि ऑस्ट्रेलिया सोडण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र तो यातून चमत्कारिकरित्या सुटला, कसा ते पुढे वाचा...
दानुष्का गुणथिलकाला लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांमुळे ऑस्ट्रेलियात गंभीर अडचणीत टाकलं होतं. सुरुवातीला त्यांच्यावर संमतीशिवाय लैंगिक अत्याचारासह लैंगिक अत्याचाराचे चार आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, मे 2023 मध्ये, सरकारी वकिलांनी चारपैकी तीन आरोप मागे घेतले. सदर महिलेच्या घरातून घुसून चोरीचा फक्त एक खटला चालवण्यात आला.
