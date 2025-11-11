'जेव्हा माझे पोट बाहेर...' तमन्ना भाटियाने फिगरवर कसं केलं काम? स्वत:सांगितलं सिक्रेट!
Tamannaah Bhatia Fitness Secret on Curvy Figure: ट्रान्सफॉर्मेशनमुळे तमन्ना भाटीयाला सोशल मीडियावर ट्रोल्स करण्यात आले. पण तिने ट्रोलर्सना उत्तर दिले. भारतीय महिलांचे शरीर नैसर्गिक आणि वक्रयुक्त असते, आणि ते सेलिब्रेट करावे. यावेळी तिने आपल्या फिटनेसचे सिक्रेटही सांगितले आहे.
Pravin Dabholkar | Nov 12, 2025, 12:18 PM IST
सकाळच्या व्यायामाची दिनचर्या
तमन्नाची फिटनेस रूटीन सकाळी सुरू होते. तिच्या ट्रेनरनुसार, दररोज 20 मिनिटांचे कार्डिओ – ट्रेडमिलवर धावणे किंवा सायकलिंग – तिच्या व्यायामाचा भाग आहे. हे हृदयाचे आरोग्य सुधारते, कॅलरी बर्न करते आणि ऊर्जा वाढवते. ती सकाळी लवकर उठून व्यायाम करते, ज्यामुळे दिवसभर ऊर्जा टिकते. "सकाळचा व्यायाम माझ्या दिनचर्येचा आधार आहे," असे ती म्हणते.
वेट ट्रेनिंग आणि कोर व्यायाम
तमन्नाची व्यायाम दिनचर्या वेट ट्रेनिंग, फ्रीहँड आणि कोर एक्सरसाइजचा मिश्रण आहे. हे सर्वसंगतीमुळे तिच्या शरीराला मजबुती मिळते आणि मेटाबॉलिझम वाढतो. ती स्विमिंगही आवडते, जे वजन कमी करण्यासाठी उत्तम आहे. ट्रेनर सांगतात, "वजन कमी केल्यानंतर ते टिकवण्यासाठी कोर स्ट्रेंथिंग आवश्यक आहे." तमन्ना हे व्यायाम कॅमेरा रोल्ससाठी सातत्याने करते.
प्रोटीनयुक्त नाश्ता
तमन्नाचा नाश्ता प्रोटीन भरपूर असतो. ती ओट्स किंवा म्युजली बाउल – नट्स, बेरीज, दही आणि ग्रेनोला – खाते. कधीकधी व्हेजिटेबल ओम्लेट किंवा अंड्याची तयारी करते. ट्रेनर सिद्धार्थ म्हणतात, "प्रत्येक मीलमध्ये प्रोटीन असावा, ज्यामुळे भूक कमी होते आणि ऊर्जा टिकते." हे तिच्या वजन नियंत्रणाचे रहस्य आहे, जे मेटाबॉलिझम बूस्ट करते.
संतुलित आहार
दुपारचे जेवण संतुलित असते. तमन्ना ग्रिल्ड चिकन किंवा फिश, भाज्या आणि ब्राउन राइस किंवा क्विनोआ खाते. ती डाळ, चावल आणि रोटीचे पारंपरिक भारतीय जेवण आवडते, पण प्रमाणात. "मी निरोगी गोष्टी खाते, पण कॅमेरासाठी नियंत्रण ठेवते," असे ती म्हणते. हे जेवण मसल्स टोनिंगसाठी उपयुक्त असते आणि वजन कमी करण्यास मदत करते.
निरोगी स्नॅक्स
विश्रांती आणि शरीराचे ऐकणे
तमन्ना फिटनेसला विश्रांतीचे महत्त्व देते. ती म्हणते, "शरीराच्या गरजा ऐकणे आवश्यक आहे." व्यायामानंतर योग किंवा मेडिटेशन करते, जे तणाव कमी करते आणि रिकव्हरी वाढवते. ट्रेनर सांगतात, "वजन कमी केल्यानंतर ते पुन्हा वाढवण्याचे कारण अपुरी विश्रांती आहे." तिच्या जर्नीमध्ये नीट झोपणे आणि रिलॅक्सेशन हे मुख्य घटक आहेत.
वजन कमी करण्यासाठी शॉर्टकट?
तमन्ना भाटियाने स्पष्टपणे सांगितले की, तिच्या वजन कमी होण्यामागे कोणतेही शॉर्टकट किंवा औषधे जसे ओझेम्पिक नाहीत. तिच्या ट्रेनर सिद्धार्थ सिंग्ह यांच्या सल्ल्यानुसार, ही ट्रान्सफॉर्मेशन सातत्यपूर्ण आरोग्यपूर्ण सवयींमुळे झाली आहे. कोरोना काळात तिने 5.10 किलो वजन कमी केले, जे नैसर्गिक बदल आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीचे परिणाम आहे. ती म्हणते, "माझे शरीर नेहमीच बदलते राहिले आहे, आणि मी त्याला स्वीकारले आहे.
कोरोनाचा शरीरावर झालेला परिणाम
कोरोना महामारीने तमन्नाच्या वजनावर मोठा परिणाम केला. 20 वर्षांच्या अखेरीस तिचे वजन वाढले आणि पोट बाहेर येऊ लागले. ती म्हणते, "मी डाळ-चावल-रोटीसारख्या पारंपरिक भारतीय पदार्थांची चाहते आहे, पण कॅमेऱ्यासमोर जावे लागल्याने मी स्वतःला विशिष्ट आकारात ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. कोविडमुळे माझ्या शरीरात काय चालले आहे याचे आश्चर्य वाटू लागले." या काळात तिने आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि नैसर्गिक पद्धतीने वजन नियंत्रित केले.
वयानुसार शरीरातील नैसर्गिक बदल
तमन्नाने हार्पर्स बाजार मुलाखतीत सांगितले की, महिलांचे शरीर दर पाच वर्षांनी बदलते. ती १५ वर्षांची असतानापासून कॅमेऱ्यासमोर आहे आणि २० पर्यंत सडपातळ होती, पण नंतर वक्ररेषा वाढल्या. "हिंदी प्रेक्षकांना हे नवीन वाटेल, पण मी 100 चित्रपटांमध्ये वेगवेगळ्या शरीरयष्टीत दिसले आहे," असे ती म्हणते. हे बदल हार्मोन्स, वय आणि आनुवंशिकतेवर अवलंबून असतात, आणि ती ग्लोबल ब्युटी स्टँडर्ड्स फॉलो करत नाही.
ट्रेनर सिद्धार्थ सिंहचे मार्गदर्शन
तमन्नाच्या फिटनेस जर्नीमध्ये ट्रेनर सिद्धार्थ सिंग्ह यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये इन्स्टाग्रामवर शेअर केले की, वजन कमी करून पुन्हा वाढवण्याची चक्र टाळण्यासाठी सातत्य आवश्यक आहे. ते म्हणतात, "90% वेळा लोक शॉर्टकट्स घेतात, पण दीर्घकाळासाठी आरोग्यपूर्ण सवयी रुजवा." सिद्धार्थच्या मार्गदर्शनाने तमन्नाने 90 दिवसांत 5.10 किलो कमी केले, जे नैसर्गिक आणि शाश्वत आहे.
