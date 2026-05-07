विजयचा मास्टर स्ट्रोक? गर्लफ्रेंड त्रिशा होणार उपमुख्यमंत्री? निकालाआधीच ठरलेला पूर्ण प्लॅन?

Trisha Krishnan To Become Tamil Nadu Deputy CM: विजयच्या पक्षाने मिळवलेल्या ऐतिसिक मताधिक्यानंतर आता त्याची कथित प्रेयसी उपमुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसणार अशी चर्चा असून यासाठीचं नियोजन निकालापूर्वीच झाल्याचं सांगितलं जात आहे. खरंच हे कसं शक्य आहे समजून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | May 07, 2026, 10:54 AM IST
विजय मुख्यमंत्री आणि त्याची गर्लफ्रेंड उपमुख्यमंत्री?

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदी विजय बसणार ही बातमी राहिली नसून उपमुख्यमंत्रिपदी त्याची कथित प्रेयसी त्रिशाची वर्णी लागणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. विशेष म्हणजे याचं नियोजन विजयने निवडणुकीच्या निकालाआधीच केल्याचं बोललं जात आहे. नक्की त्रिशा कशाप्रकारे या पदापर्यंत पोहचू शकते जाणून घ्या सविस्तरपणे...

विजयची देशभरात चर्चा

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत 'तमिळगा वेत्री कळघम' म्हणजेच टीव्हीके पक्षाने केलेल्या कामगिरीची राज्यातच नाही तर देशभरात चर्चा आहे. प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता थलापती विजयने 2 मे 2024 रोजी घोषणा केलेल्या या नवख्या पक्षाने मिळवलेल्या यशामुळे देशातील अनेक राजकीय तज्ज्ञांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. विजयच्या या विजयामुळे त्याच्या कथित प्रेयसीचीही जोरदार चर्चा आहे.

पर्याय विजयने दिला आणि जिंकला

टीव्हीकेसारख्या पक्षाने डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन्ही द्राविडयन राजकारण करणाऱ्या दादा पक्षांचा पराभव केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, तामिळनाडूच्या मतदारांना बदल हवा होता आणि हा पर्याय विजयने त्याच्या पक्षाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिला.

त्रिशा कृष्णन राज्याच्या राजकारणात?

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, विजयची कथित प्रेयसी त्रिशा कृष्णन राज्याच्या राजकारणात एखादी महत्त्वाची भूमिका बजावेल का, असा प्रश्न आता तामिळनाडूतील जनतेबरोबरच विजयच्या चाहत्यांनाही पडला आहे. निकालाच्या दिवशीच त्रिशाचा वाढदिवस होता. ती तिरुपतीच्या मंदिरामध्ये देवाचं दर्शन घेऊन थेट विजयच्या घरी त्याचं अभिनंदन करण्यासाठी पोहोचली होती.   

विजयचा सर्व प्लॅन रेडी

त्रिशा कृष्णनला उपमुख्यमंत्री बनवण्यासाठी विजयचा सर्व प्लॅन रेडी असल्याची चर्चा तामिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळाबरोबरच त्याच्या चाहत्यांमध्येही आहे. आता निवडणूक होऊन गेल्यानंतरही त्रिशा आमदार बनण्याचा एक मार्ग अजूनही बाकी आहे. हा मार्ग नेमका काय आणि त्रिशा कशी उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत जाऊ शकते याबद्दल जाणून घेऊयात...

एका जागेवरुन राजीनामा

थलपती विजयने तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दोन जागांवरून निवडणूक लढवली होती आणि त्याला दोन्ही ठिकाणी विजय मिळवला आहे. विजयने चेन्नईमधील पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. आता, त्याला यापैकी एका जागेवरुन लोक प्रतिनिधी म्हणून राजीनामा द्यावा लागेल.

संपूर्ण प्रचार मोहिमेदरम्यान ती विजयच्या सोबत होती

सध्या तामिळनाडूमधील राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार विजय ज्या जागेचा राजीनामा देईल, त्या जागेवरून त्रिशा कृष्णन् पोटनिवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रचार मोहिमेदरम्यान ती विजयच्या सोबत होती, परंतु तिने स्वतः मात्र कोणत्याही जागेवरून निवडणूक लढवली नाही.

कोणत्या मतदारसंघातून लढणार त्रिशा?

काही स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, विजय तिरुचिरापल्ली पूर्व मतदारसंघातून राजीनामा देण्याची शक्यता अधिक असून त्रिशा तिथून पोटनिवडणूक लढवू शकते.

आधी आमदार मग उपमुख्यमंत्री?

असे घडले तर त्रिशा तिरुचिरापल्ली पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढवून आमदार होईल आणि त्यानंतर विजयच्या सरकारमध्ये मंत्री किंवा अगदी उपमुख्यमंत्रीपदही भूषवण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं चर्चा आहे.

वडीलांच्या नावाचीही चर्चा

दरम्यान, अन्य एका शक्यतेनुसार विजयचे वडील एस.ए. चंद्रशेखर हे लेकाने सोडलेल्या तिरुचिरापल्ली पूर्व मतदारसंघाच्या जागेवरून निवडणूक लढवू शकतात. तामिळनाडूमधील या निवडणुकीतील राजकारण आणि घाडमोडी पाहिल्यास कोणतीच शक्यता सध्या तरी नाकारता येणार नाही.

दोघांच्याही नावाची चर्चा अन् ती जोडी

तामिळनाडूच नाही तर दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टी आणि राजकारणात रस असलेले अनेकजण आता विजय-त्रिशा या जोडीची तुलना, दक्षिणेतील राजकारणातील प्रसिद्ध जोडी असलेल्या एमजीआर-जयललिता यांच्याशी करत आहेत.

एमजीआर-जयललितांशी तुलना

पूर्वीच्या काळी, जेव्हा एमजीआर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा जयललिता पडद्याआड राहून त्यांच्या सर्वात मोठ्या समर्थक म्हणून काम पाहत होत्या. एमजीआर यांच्या निधनानंतरच त्यांनी थेट राजकारणात प्रवेश केला आणि त्या स्वतः मुख्यमंत्री बनल्या.

लवकरच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

तामिळनाडूच्या निवडणुकीत, विजयच्या टीव्हीके पक्षाने 234 जागांपैकी तब्बल 108 जागा जिंकल्या. टीव्हीके यंदाच्या आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. जर सर्व काही नियोजनानुसार पार पडले, तर विजय लवकरच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेईल.

खरंच त्रिशाला उपमुख्यमंत्री म्हणून सोबत घेणार का?

स्वतःचा पक्ष स्थापन केल्यानंतर, पहिल्याच निवडणुकीत मुख्यमंत्री बनणारा एक चित्रपट अभिनेता म्हणून इतिहास घडवण्यासाठी तो आता पूर्णपणे सज्ज असून दिलेली आश्वासनं पाळण्याचं आव्हान त्याच्यासमोर असेल. आता या प्रवासात तो खरंच त्रिशाला उपमुख्यमंत्री म्हणून सोबत घेणार का? या प्रश्नाचं उत्तर येणारा काळच देईल. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Gold Silver Price: मध्यमवर्गीय कुटुंबांना टेन्शन! सोने-चांदीच्या दरात ₹11,000 पेक्षा जास्त वाढ; बघा आजचे सोन्या-चांदीचे दर

सामान्यांना घरं देणाऱ्या म्हाडालाच लागली हजारो घरांची लॉटरी; मुंबईच्या हृदयापासून सुरू होणार प्रकल्प, तुम्ही इथंच राहता?

Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ, आज महाराष्ट्रात इंधनाचे दर वाढले? तपासा पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Birthday Special: घटस्फोटादरम्यान पत्नीने केलेले हिंसाचाराचे आरोप; मैत्री, लग्न, वाद यामुळे चर्चेत असलेला चॉकलेट हिरोचा आज वाढदिवस

