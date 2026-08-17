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तामिळनाडू ठरले देशातील सर्वात जास्त कर्जाबाजारी राज्य; महाराष्ट्रही टॉप 5 मध्ये, नंबर वाचून बसेल धक्का, राज्यावर तब्बल...

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 17, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:41 PM IST

देशातील अनेक राज्यं कर्जबाजारी असून कोणत्या राज्यावर किती कर्ज आहे याची आकडेवारी समोर आली आहे. तसंच कोणत्या राज्याचं दरडोई उत्पन्न कमी आहे हेदेखील जाणून घ्या. 

 

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देशातील अनेक राज्यं कर्जबाजारी असून कोणत्या राज्यावर किती कर्ज आहे याची आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये सर्वात पहिल्या क्रमांकावर तामिळनाडू आहे. तामिळनाडूवर 10.42 लाखांचं कर्ज आहे. 

 

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देशातील 28 राज्यांवर एकूण 110 लाख कोटींचं कर्ज आहे. ही आकडेवारी 31 मार्च 2026 पर्यंतची आहे. 

 

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महत्त्वाचं म्हणजे, या यादीत महाराष्ट्राचाही क्रमांक आहे. महाराष्ट्रावर 9.37 लाख कोटींचं कर्ज आहे. यानंतर अनुक्रम उत्तर प्रदेश 8.83 (लाख कोटी), कर्नाटक 8.14, पश्चिम बंगाल 7.90, पंजाब 4.13, तर हरयाणावर 4.02 लाख कोटींचे कर्ज आहे.

 

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दोन वर्षात काही राज्यांच्या कर्जात 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ तर काही राज्यांनी अर्थसंकल्पाबाहेरही कर्ज उभारले आहे. 

 

दरडोई उत्पन्न5/8

दरडोई उत्पन्न

दरम्यान डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असलेल्या काही राज्यांचे दरडोई उत्पन्न चांगलं आहे. 28 राज्यांमध्ये कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक 4.33 लाख, तेलंगणा 4.18 लाख, तामिळनाडू 4.08 लाख, गुजरात 3.57 लाख आणि महाराष्ट्रात हे उत्पन्न 3.47 लाख रुपये आहे. बिहारचे दरडोई उत्पन्न सर्वांत कमी आहे. त्यांचा आकडा फक्त 76 हजार 300 रुपये आहे. 

या राज्यांवर अधिक ताण6/8

या राज्यांवर अधिक ताण

राज्यांवरील या कर्जाची तुलना सकल देशांतर्गत उत्पन्नाशी करता अरुणाचल प्रदेशमध्ये कर्जाचे हे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत सुमारे 57 टक्के आहे.

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पंजाबमध्ये 46.6 टक्के, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये सुमारे 45.2 टक्के आहे. या राज्यांवर तुलनेने अधिक आर्थिक ताण असल्याचे चित्र आहे.

 

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गुजरातचे कर्ज पाहता देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत हे सुमारे 15.3 टक्के, तर महाराष्ट्राचे प्रमाण सुमारे 18.4 टक्के आहे. 

TAGS:
Tamil Nadu
maharashtra

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