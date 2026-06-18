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Tata Punch ला तगडी स्पर्धा देणाऱ्या SUV वर जबदस्त ऑफर! 43 हजारांचा बंपर डिस्काऊंट, खरेदीसाठी सुवर्णसंधी

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 18, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:29 PM IST

Discount on SUV: टाटा पंचला (Tata Punch) स्पर्धा देणाऱ्या हुंडई एक्स्टरवर (Hyundai Exter) मोठा डिस्काऊंट दिला जात आहे. कारच्या बेस मॉडेलची किंमत 5 लाख 80 हजारांपासून सुरु होत आहे. 

 

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Discount on SUV: जर तुम्ही नवी SUV घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्याकडे सुवर्णसंधी आहे. टाटा पंचला (Tata Punch) आव्हान देणाऱ्या हुंडई एक्स्टरर (Hyundai Exter) कंपनी मोठी ऑफर देत आहे. याआधी जून महिन्यात कारच्या किंमतीत 5700 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. 

 

43 हजारांची बचत करु शकता2/8

43 हजारांची बचत करु शकता

या SUV वर मोठा डिस्काऊंट देण्यात आला असल्याने ग्राहकांसाठी खिशाला परडवणारी ठरत आहे. या SUV वर तुम्ही 43 हजारांची बचत करु शकता. नेमकी ही ऑफर काय आहे जाणून घ्या. 

 

किती डिस्काऊंट मिळत आहे?3/8

किती डिस्काऊंट मिळत आहे?

Hyundai आपल्या लोकप्रिय SUV च्या वेगवेगळ्या व्हेरियंटवर सवलती देत ​​आहे, जेणेकरून सर्व बजेटमधील ग्राहकांना याचा लाभ घेता येईल. जर तुम्ही 'एक्स्टेर'च्या (Exter) पेट्रोलवर चालणाऱ्या S, S Executive, S Smart किंवा S+ या ट्रिम्सची (मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह) निवड केली, तर तुम्हाला 25 हजार रुपयांची सवलत मिळेल.

 

एक्सचेंज बेनिफिट4/8

एक्सचेंज बेनिफिट

याव्यतिरिक्त, 15 हजारांपर्यंत एक्सचेंज किंवा स्क्रॅपेज फायदा आणि 3 हजारांची कॉर्पोरेट डिस्काऊंट आहे. तसंच, जर तुम्ही SX आणि SX(O) सारख्या टॉप-स्पेक व्हेरिएंट्सची निवड केली, तर तुम्हाला 15 हजारांची रोख सवलत मिळेल.

CNG आणि फेसलिफ्ट मॉडेलवरही सवलत5/8

CNG आणि फेसलिफ्ट मॉडेलवरही सवलत

जर तुम्ही दैनंदिन कारचा वापर करत असाल आणि मायलेज चांगलं असणारी CNG कार घेण्याच्या विचारात असाल तर तुम्हाला लॉटरीच लागलीये समजा. ह्युंदाई एक्सटरच्या (Hyundai Exter) ट्विन-सिलेंडर सीएनजी (CNG) व्हेरिएंट्सवर 43 हजारांपर्यंतचा सर्वाधिक लाभ दिला जात आहे. याव्यतिरिक्त, एक्सटरच्या फेसलिफ्ट मॉडेलची खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांसाठी कंपनीने अनेक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत.

 

20 हजारांची रोख सवलत 6/8

20 हजारांची रोख सवलत

बेस HX2 व्हेरिएंट वगळता, इतर सर्व व्हेरिएंट्सवर 20 हजारांची रोख सवलत (कॅश डिस्काउंट) आणि 15 हजारांचा एक्सचेंज बोनस मिळत आहे, ज्यामुळे तुम्हाला एकूण 35 हजारांपर्यंतची बचत करण्याची संधी मिळते.

 

किंमत, फिचर्स7/8

किंमत, फिचर्स

फिचर्सच्या बाबतीत, ही कार प्रीमियम अनुभव देते. अगदी बेस मॉडेलमध्येही सहा एअरबॅग्ज, ABS सह EBD आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर यांसारखे सेफ्टी फिचर्स देण्यात आली आहेत. त्याच वेळी, हायर व्हेरियंट मॉडेल्समध्ये 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ आणि डॅशकॅम यांसारखे फिचर्स मिळतात. 

 

टाटा पंचला तगडं आव्हान8/8

टाटा पंचला तगडं आव्हान

किमतीचा विचार करता, 'एक्स्टर'ची (Exter) एक्स-शोरूम किंमत 5.80 लाख ते 9.45 लाख दरम्यान आहे. आकर्षक किंमत आणि फिचर्स यामुळे, ही एसयूव्ही (SUV) 'टाटा पंच'च्या (Tata Punch) वर्चस्वाला आव्हान देत आहे. 

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