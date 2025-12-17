भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड; 24 तासात एकाच कंपनीच्या 70,000 SUV कारची बुकिंग
टाटाच्या सिएरा कारने नवा विक्रम रचला आहे. 24 तासांत 70,000 कारचे बुकिंग झाले.
Tata Sierra Over 70,000 Order Bookings in 24 hours : भारतीय बाजारपेठेत टाटा सिएरा साठी एसयूव्ही प्रेमींमध्ये मोठी क्रेझ पहायला मिळत आहे. लाँच होण्याच्याआधीपासून टाटा सिएरा चर्चेत आहे. 16 डिसेंबरपासून याचे बुकिंग सुरू झाले. या कारला 24 तासात 70 हजारांहून अधिक कन्फर्म बुकिंग मिळाले आहे. इतकेच नाही तर 1.35 लाखांहून अधिक ग्राहक त्यांच्या पसंतीचे मॉडेल निवडून बुकिंग पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.