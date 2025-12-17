English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड; 24 तासात एकाच कंपनीच्या 70,000 SUV कारची बुकिंग

टाटाच्या सिएरा कारने नवा विक्रम रचला आहे.  24 तासांत 70,000 कारचे बुकिंग झाले. 

Vanita Kamble | Dec 17, 2025, 05:45 PM IST
Tata Sierra Over 70,000 Order  Bookings in 24 hours :  भारतीय बाजारपेठेत टाटा सिएरा साठी एसयूव्ही प्रेमींमध्ये मोठी क्रेझ पहायला मिळत आहे.  लाँच होण्याच्याआधीपासून टाटा सिएरा चर्चेत आहे. 16 डिसेंबरपासून याचे बुकिंग सुरू झाले.  या कारला 24 तासात 70 हजारांहून अधिक कन्फर्म बुकिंग मिळाले आहे. इतकेच नाही तर 1.35 लाखांहून अधिक ग्राहक त्यांच्या पसंतीचे मॉडेल निवडून बुकिंग पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड घडली आहे. टाटा सिएराचे बुकिंग सुरु होताच  24 तासात 70,000 SUV कारची बुकिंग झाली आहे. हा एक नवा विक्रम मानला जात आहे.   

सिएराने प्रीमियम मिड-एसयूव्हीची एक नवीन श्रेणी तयार केली आहे. जागा, आराम, लक्झरी, सुरक्षितता आणि दैनंदिन वापराची सोय वाढवून, सिएराने या विभागात एक नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे."  

टाटा मोटर्सची नवीन सिएरा एसयूव्ही तीन प्रगत इंजिन पर्यायांसह येते. 1.5 -लिटर क्रायोजेट डिझेल इंजिन, जे उच्च इंधन कार्यक्षमता आणि मजबूत कामगिरी शोधणाऱ्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. 1.5 -लिटर टर्बो जीडीआय हायपेरियन पेट्रोल इंजिन अधिक शक्ती आणि सुरळीत ड्रायव्हिंग अनुभव देते. 1.5-लिटर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड रेव्होट्रॉन पेट्रोल इंजिन दैनंदिन वापरासाठी एक विश्वासार्ह आणि आरामदायी पर्याय आहे. ही इंजिने ड्रायव्हिंगच्या विविध गरजा पूर्ण करतात आणि मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन दोन्ही पर्यायांसह उपलब्ध आहेत.  

सर्व-एलईडी लाईट्स, एक आकर्षक आणि आधुनिक बाह्य डिझाइन, प्रीमियम इंटीरियर, 3-स्क्रीन, एक पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कॅमेरा, लेव्हल 2 एडास आणि तब्बल 622 लिटर बूट स्पेस, इतर विशेष वैशिष्ट्यांसह आहे.

नवीन टाटा सिएराची एक्स-शोरूम किंमत 11.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते. टॉप मॉडेलची किंमत 21.29 लाख रुपयांपर्यंत  आहे.  

टाटा मोटर्सने नवीन पिढीच्या सिएराला आधुनिक काळानुसार पूर्णपणे नवीन लूक आणि डिझाइन पुन्हा लाँच केले. यात अनेक नवीन फिचर्स ग्राहकांना मिळत आहेत.  'एस्केप मेडिओक्रे' मध्ये ही नव्याने लाँच करण्यात आली.

1991 मध्ये देशातील पहिली एसयूव्ही म्हणून लाँच झालेल्या टाटा सिएराने 2003 पर्यंत भारतीय बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवले. ही कार तीन दशकांहून अधिक काळ या कारने मार्केटमध्ये आपला दबदबा कायम ठेवला.   

टाटा सिएरा एसयूव्हीने भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात जोरदार पुनरागमन केले आहे. टाटा सिएराची किंमत 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आली. 

