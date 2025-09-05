English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Teachers Day : 6 बॉलिवूडचे दिग्गज कलाकार जे एकेकाळी होते शिक्षक; कोणता विषय शिकवायचे?

5 सप्टेंबर रोजी जगभरात शिक्षक दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने बॉलिवूडच्या अशा दिग्गज कलाकारांबद्दल जाणून घेणार आहोत जे एकेकाळी शिक्षक म्हणून कार्यरत होते.

Dakshata Thasale | Sep 05, 2025, 01:05 PM IST
twitter
1/8

शिक्षक दिन का साजरा करतात?

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

शिक्षक दिन ५ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील नात्याला समर्पित आहे. शिक्षक केवळ पुस्तकी ज्ञान देत नाहीत तर जगण्याची पद्धत देखील शिकवतात. या दिवशी विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षकांचे आभार मानतात आणि त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतात. या प्रसंगी तुम्ही त्यांना प्रेमळ संदेश देऊन शुभेच्छा देऊ शकता.

twitter
2/8

कधी पासून साजरा करतात?

भारतात शिक्षक दिन साजरा करण्याची परंपरा १९६२ मध्ये सुरू झाली. हा दिवस देशाचे दुसरे राष्ट्रपती, महान शिक्षणतज्ज्ञ आणि तत्वज्ञानी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा केला जातो. त्यांचा जन्म ५ सप्टेंबर १८८८ रोजी तामिळनाडूतील तिरुतानी नावाच्या एका छोट्या गावात झाला. राजकारणात सक्रिय होण्यापूर्वी त्यांनी जवळजवळ चार दशके अध्यापन केले. शिक्षण ही केवळ रटाई शिकण्याची प्रक्रिया नाही तर बौद्धिक जाणीव आणि विचार विकसित करण्याचे माध्यम आहे असे त्यांचे मत होते. 

twitter
3/8

अक्षय कुमार

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

अनेक सुपरहिट चित्रपटांचा भाग असलेला अक्षय कुमार अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी मार्शल आर्ट्सचा शिक्षक होता. त्याने परदेशात मार्शल आर्ट्सचे प्रशिक्षण घेतले. नंतर तो मुंबईत आला आणि मुलांना त्यात प्रशिक्षण दिले. अक्षय सध्या त्याच्या 'जॉली एलएलबी ३' या चित्रपटासाठी प्रसिद्धीच्या झोतात आहे, जो १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.

twitter
4/8

अनुपम खेर

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

अनुपम खेर खऱ्या आयुष्यातही शिक्षक आहेत. त्यांची 'अॅक्टर्स प्रीपेयर्स' नावाची एक अभिनय शाळा आहे. त्यांनी २००५ मध्ये ही शाळा उघडली, ज्यामध्ये ते स्वतः शिकवत असत. आजही जेव्हा जेव्हा त्यांना संधी मिळते तेव्हा ते व्याख्याने देण्यासाठी जातात. अनुपम त्यांच्या 'द बंगाल फाइल्स' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. हा चित्रपट ५ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.

twitter
5/8

चंद्रचूड सिंग

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करणारे चंद्रचूड सिंग अभिनयाच्या जगात येण्यापूर्वी संगीत शिक्षक देखील होते. ते दून स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना संगीत शिकवत असत. मॅचस्टिक, क्या कहना, जोश यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम करणारे चंद्रचूड यांना बॉलिवूडमध्ये फारसे यश मिळाले नाही. 

twitter
6/8

नंदिता दास

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

नंदिता दास अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका होण्यापूर्वी शिक्षिका देखील होत्या. त्या ऋषी व्हॅली नावाच्या शाळेत मुलांना शिकवत असत. थिएटरच्या काळात त्या कामासोबत शिकवत असत. तिने फायर, १९४७ अर्थ, फिराक, हजार चौरासी की माँ यासारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिची वेब सीरिज जिद्दी गर्ल्स या वर्षी अमेझॉन प्राइमवर स्ट्रीम झाली आहे.

twitter
7/8

पेंटल

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

प्रसिद्ध विनोदी कलाकार पेंटल हे खऱ्या आयुष्यातही शिक्षक राहिले आहेत. फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामधून अभिनयाचे शिक्षण घेतल्यानंतर ते या संस्थेचे प्रमुख झाले आणि विद्यार्थ्यांना अभिनय शिकवत होते. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. सध्या ते रुपाली गांगुलीच्या अनुपमा या मालिकेत दिसतात.

twitter
8/8

कादर खान

Bollywood 6 celebrity who were teachers in real life

अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम करणारे आणि संवाद लेखक असलेले कादर खान कॉलेज प्रोफेसर होते. ते मुंबईतील एमएच साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग शिकवत होते. खान साहेब आता या जगात नाहीत.

twitter
पुढील
अल्बम

स्वराज्याची दुर्गरत्न! मुंबईतील बडे कुटुंबानं साकारली बाप्पासाठी खास 'कणखर' आरास

पुढील अल्बम

स्वराज्याची दुर्गरत्न! मुंबईतील बडे कुटुंबानं साकारली बाप्पासाठी खास &#039;कणखर&#039; आरास

स्वराज्याची दुर्गरत्न! मुंबईतील बडे कुटुंबानं साकारली बाप्पासाठी खास 'कणखर' आरास

स्वराज्याची दुर्गरत्न! मुंबईतील बडे कुटुंबानं साकारली बाप्पासाठी खास 'कणखर' आरास 8
Ganpati visarjan Wishes in Marathi : आली अनंत चतुर्दशी मनात हुरहूर; आपल्या प्रियजनांना द्या अनंत चतुर्दशीच्या शुभेच्छा

Ganpati visarjan Wishes in Marathi : आली अनंत चतुर्दशी मनात हुरहूर; आपल्या प्रियजनांना द्या अनंत चतुर्दशीच्या शुभेच्छा

Ganpati visarjan Wishes in Marathi : आली अनंत चतुर्दशी मनात हुरहूर; आपल्या प्रियजनांना द्या अनंत चतुर्दशीच्या शुभेच्छा 0
सातासमुद्रापार जपली मराठी संस्कृती, जर्मनीत भक्तिभावाने साजरा झाला गणेशोत्सव

सातासमुद्रापार जपली मराठी संस्कृती, जर्मनीत भक्तिभावाने साजरा झाला गणेशोत्सव

सातासमुद्रापार जपली मराठी संस्कृती, जर्मनीत भक्तिभावाने साजरा झाला गणेशोत्सव 8
खिचडी ते जिलबीपर्यंतच्या भारतीय पदार्थांची इंग्रजी नावे माहितीयेत का?, ऐकून थोडं विचित्रच वाटेल

खिचडी ते जिलबीपर्यंतच्या भारतीय पदार्थांची इंग्रजी नावे माहितीयेत का?, ऐकून थोडं विचित्रच वाटेल

खिचडी ते जिलबीपर्यंतच्या भारतीय पदार्थांची इंग्रजी नावे माहितीयेत का?, ऐकून थोडं विचित्रच वाटेल 14