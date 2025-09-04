Teachers Day Wishes in Marathi: शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, अशी व्यक्त करा शिक्षकांप्रती कृतज्ञता
Teachers Day 2025 Wishes Shubhechcha in Marathi: शिक्षक हे अज्ञानाचा अंधार दूर करणारे आणि ज्ञानाचा प्रकाश पसरवणारे दिवे आहेत. ते केवळ पुस्तकांचे धडे देत नाहीत तर जीवन जगण्याचा खरा मार्ग दाखवतात. भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि महान तत्वज्ञानी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी 'शिक्षक दिन' साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की आपल्या जीवनातील प्रत्येक यशामागे कोणत्या ना कोणत्या शिक्षकाचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद असतात.