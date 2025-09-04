English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Teachers Day Wishes in Marathi: शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, अशी व्यक्त करा शिक्षकांप्रती कृतज्ञता

Teachers Day 2025 Wishes Shubhechcha in Marathi: शिक्षक हे अज्ञानाचा अंधार दूर करणारे आणि ज्ञानाचा प्रकाश पसरवणारे दिवे आहेत. ते केवळ पुस्तकांचे धडे देत नाहीत तर जीवन जगण्याचा खरा मार्ग दाखवतात. भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि महान तत्वज्ञानी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी 'शिक्षक दिन' साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की आपल्या जीवनातील प्रत्येक यशामागे कोणत्या ना कोणत्या शिक्षकाचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद असतात.

Dakshata Thasale | Sep 04, 2025, 01:56 PM IST
शिकवता शिकवता मुलांना आभाळाला गवसणी घालण्याचे सामर्थ्य देणारे आदराचे स्थान म्हणजे शिक्षक! शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा"  

आम्हाला शिक्षित करण्यासाठी आपण केलेल्या सर्व कठोर परिश्रमांबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत! शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा"  

"काळ्या फळ्यावर पांढऱ्या खडूची अक्षरे उमटवत हजारोंच्या आयुष्यात रंग भरणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा"  

"लिहिता लिहिता जपावे ते अक्षर मनातले… बोलता-बोलता गुंफावे ते शब्द ओठातलले… रडता रडता, लपवावे ते पाणी डोळ्यातले… अन हसत हसता आठवावे ते शिक्षक शाळेतले… शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!"  

शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठापरी ज्ञान योगेश्र्वराचे | कवि वाल्मिकासारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरू रामदासा || शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"  

ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे | मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही || शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा !"  

नाम सदा बोलावे, गावे, भावे, जनांसी सांगावे | हाचि सुबोध गुरुंचा, नामापरते न सत्य मानावे || शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"  

शरीरं चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च । नियम्य प्राञ्जलिः तिष्ठेत् वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्॥ शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"  

गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन ॥ शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"  

काया काशी गुरु उपदेशी | तारक मंत्र दिला आम्हासी | बाप रखुमादेविवरासी | ध्यान मानसी लागले || शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"  

धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः । तत्त्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थादेशको गुरुरुच्यते ॥ शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"  

गुरु हा संतकुऴीचा राजा | गुरु हा प्राणविसावा माझा | गुरुवीण देव दुजा | पाहता नाही त्रिलोकी || शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा  

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्र्वरः ॥ गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥॥ शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा  

