Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • वर्ल्डकपचा अपमान अन् कर्माची फळं... त्या फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा

'वर्ल्डकप'चा अपमान अन् कर्माची फळं... 'त्या' फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा

Team Australia Disqualified T20 World Cup 2026 Super 8: ऑस्ट्रेलियन संघ टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्यानंतर 2023 पासूनच्या त्यांच्या कामगिरीची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. त्या फोटोनंतर ऑस्ट्रेलियासोबत काहीच बरं घडलेलं नाही. नेमकी ही चर्चा काय ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 18, 2026, 03:01 PM IST
1/12

'हा' फोटो अचानक का होतोय Viral

australiadisqualified

T20 वर्ल्डकपमधून ऑस्ट्रेलिया बाहेर पडल्यानंतर चाहत्यांनी दाखवली जागा! 2023 चा नरेंद्र मोदी स्टेडियममधला 'हा' फोटो अचानक का होतोय Viral, मागील तीन वर्षात ऑस्ट्रेलियासोबत काय काय घडलंय जाणून घ्या...

2/12

ऑस्ट्रेलियाची अवस्था अती तेथे माती

australiadisqualified

अती तेथे माती अशी मराठीमध्ये म्हण आहे. या म्हणीची सध्या भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये बरीच चर्चा आहे ती टी-20 वर्ल्डकप 2026 मधील ऑस्ट्रेलियन संघाच्या कामगिरीमुळे.  

3/12

भारताला पराभूत करत...

australiadisqualified

झालं असं की मागील काही दिवसांपासून 2023 साली ऑस्ट्रेलियन संघाने अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताला पराभूत करत विश्वचषकाववर नाव कोरलं होतं. मात्र यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघाने केलेलं सेलीब्रेशन वादाचा विषय ठरलेलं आणि तेच आता अनेकांना परत आठवतंय.

4/12

पॅट कमिन्सचं वादग्रस्त कृत्य

australiadisqualified

2023 मध्ये वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर अहमदाबादच्या मैदानातील ऑस्ट्रेलियन संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सने वर्ल्डकपच्या ट्रॉफीवर पाय ठेवले होते. हा फोटो त्यावेळी व्हायरल झाला आणि कमिन्सवर टीका झाली होती.

5/12

ऑस्ट्रेलियन संघाचे दिवसच फिरले

australiadisqualified

कोणत्याही विजयामुळे उतू नये मातू नये असं सांगितलं जातं. हे ऑस्ट्रेलियाला समजलं नाही अशी टीका त्यावेळी झाली. मात्र खरोखरच या स्पर्धेनंतर क्रिकेटच्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचे दिवसच फिरल्याचं दिसत आहे.  

6/12

ट्रॉफीवर पाय ठेऊन काढलेला फोटो

australiadisqualified

2023 पासून 2026 दरम्यान झालेल्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धांकडे पाहिल्यास त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाची जी अवस्था झाली आहे ती पाहता 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराने वर्ल्डकपच्या ट्रॉफीवर पाय ठेऊन काढलेला महागात पडल्याची चर्चा आहे. या फोटोपासूनच ऑस्ट्रेलियन संघाच्या अध:पतनाला सुरुवात झाल्याची चर्चा रंगण्यामागील कारण खाली पाहूयात..

7/12

2024 च्या टी-20 वर्ल्डकप भारताने जिंकला

australiadisqualified

2023 ला एकदिवसीय क्रिकेटमधील वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर काही महिन्यांमध्ये झालेल्या 2024 च्या टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेमधून ऑस्ट्रेलियन संघ लवकर बाहेर  पडला. ही स्पर्धा भारताने जिंकली.

8/12

चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेमध्येही बाहेर

australiadisqualified

2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ भारताविरुद्ध सेमी-फायनलमध्ये पराभूत होऊन बाहेर पडला. ही स्पर्धाही भारतानेच जिंकली.  

9/12

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्येही पराभूत

australiadisqualified

2025 मध्ये वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला चोकर्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेने पराभूत करुन पहिल्यांदाच कसोटीमधील सर्वोच्च स्पर्धा जिंकली.  

10/12

ऑस्ट्रेलियन संघ साखळी फेरीमध्येच स्पर्धेबाहेर

australiadisqualified

2026 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ साखळी फेरीमध्येच स्पर्धेबाहेर पडला. ऑस्ट्रेलियाचा आयसीसीच्या स्पर्धेमधील दुष्काळ सलग चौथ्या मालिकेतही दिसून येत आहे.  

11/12

झिम्बावेचा संघ सुपर 8 मध्ये

australiadisqualified

2026 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये तर झिम्बावेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं. या पराभवामुळेच ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर पडला असून झिम्बावेचा संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचला आहे.  

12/12

2007 मध्येही असेच घडलेलं

australiadisqualified

विशेष म्हणजे झिम्बाब्वेने 2007 मध्येही अशाप्रकारे ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं होतं. झिम्बाब्वेने यंदाच्या वर्षीही केलेला हा पराक्रम या वर्ल्डकपमधील सर्वात मोठा उलटफेर मानला जातोय. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, 'सुरुवातीपासूनच...'

