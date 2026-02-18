'वर्ल्डकप'चा अपमान अन् कर्माची फळं... 'त्या' फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा
Team Australia Disqualified T20 World Cup 2026 Super 8: ऑस्ट्रेलियन संघ टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्यानंतर 2023 पासूनच्या त्यांच्या कामगिरीची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. त्या फोटोनंतर ऑस्ट्रेलियासोबत काहीच बरं घडलेलं नाही. नेमकी ही चर्चा काय ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Feb 18, 2026, 03:01 PM IST
'हा' फोटो अचानक का होतोय Viral
ऑस्ट्रेलियाची अवस्था अती तेथे माती
भारताला पराभूत करत...
पॅट कमिन्सचं वादग्रस्त कृत्य
ऑस्ट्रेलियन संघाचे दिवसच फिरले
ट्रॉफीवर पाय ठेऊन काढलेला फोटो
2023 पासून 2026 दरम्यान झालेल्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धांकडे पाहिल्यास त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाची जी अवस्था झाली आहे ती पाहता 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराने वर्ल्डकपच्या ट्रॉफीवर पाय ठेऊन काढलेला महागात पडल्याची चर्चा आहे. या फोटोपासूनच ऑस्ट्रेलियन संघाच्या अध:पतनाला सुरुवात झाल्याची चर्चा रंगण्यामागील कारण खाली पाहूयात..
2024 च्या टी-20 वर्ल्डकप भारताने जिंकला
चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेमध्येही बाहेर
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्येही पराभूत
ऑस्ट्रेलियन संघ साखळी फेरीमध्येच स्पर्धेबाहेर
झिम्बावेचा संघ सुपर 8 मध्ये
