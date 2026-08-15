/मैदानावर पाऊल ठेवताच टीम इंडियाची रेकॅार्ड ब्रेकिंग कामगिरी! असा विक्रम करणारा तिसरा संघ

Team India 600 Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये आज गॅालमध्ये पहिला कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. भारताच्या संघाने मैदानावर पाऊल ठेवताच इतिहास रचला.
टीम इंडियाने आज सुरु झालेल्या कसोटी सामन्यात मैदानात पाऊल ठेवल्यानंतर या दिवशी ऐतिहासिक 600 वा सामना खेळला. टीम इंडियासाठी ही एक अभिमानाची बाब आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताव्यतिरिक्त केवळ दोन संघांनी हा टप्पा गाठला आहे: ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड. 600 कसोटी सामन्यांच्या या कामगिरीमुळे भारताने जागतिक क्रिकेटमध्ये एक पाऊल पुढे टाकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पुरुष कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासाबद्दल सांगायचे झाले तर सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा विक्रम हा इंग्लंडच्या नावावर आहे, त्यानंतर दुसऱ्या स्थानावर ऑस्ट्रेलियाचा संघ आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये 1097 कसोटी सामने खेळले आहेत, . जगातील कोणत्याही संघाने खेळलेले हे सर्वाधिक कसोटी सामने आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने 883 कसोटी सामने खेळले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताच्या संघाने त्यांचा पहिला कसोची सामना हा लॅार्ड्सच्या मैदानावर खेळला होता, हा 1932 मध्ये खेळवण्यात आला होता. तेव्हापासून भारताने 599 कसोटी सामने खेळले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जगातील अव्वल चार संघांमध्ये वेस्ट इंडिजची देखील गणना होते, वेस्ट इंडिज भारतापेक्षा केवळ चार कसोटी सामने मागे आहे. वेस्ट इंडिडच्या संघाने 596 कसोटी सामने खेळले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
न्यूझीलंडचा संघ हा या यादीमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे, संघाने आतापर्यत 487 कसोटी सामने आतापर्यत खेळले आहेत. भारताच्या संघाने या मालिकेची चांगली सुरुवात केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
यशस्वी जयस्वाल धावबाद झाल्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी संघाची खेळी सांभाळली आहे, काही वेळेपूर्ण लंच टाईमनंतर पावसामुळे सामना थांबवण्यात आला होता. आता सामन्याला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया