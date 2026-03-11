T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं
T20 World Cup Final : भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप 2024 आणि नुकताच 2026 मध्येही ऐतिहासिक विजय मिळवून ट्रॉफीचा अत्यंत भावूक आणि सन्मानपूर्वक जल्लोष केला आहे. खेळाडूंनी या विजयाचा आनंद मैदानापासून ते चाहत्यांच्या अलोट गर्दीपर्यंत विविध प्रकारे व्यक्त केला. यासोबतच भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफीचा केलेला सन्मान अतिशय कौतुकास्पद आणि लक्षवेधी आहे.
Dakshata Thasale | Mar 11, 2026, 04:33 PM IST
हनुमान टेकडीवरील मंदिरात दर्शन
विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने देवाचे आभार मानले. सूर्या, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि जस शाह यांच्यासह, अहमदाबादच्या प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिरात चमकदार टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी घेऊन पोहोचले. त्यांनी मंदिराच्या गर्भगृहात ट्रॉफी ठेवली आणि आशीर्वाद घेतले. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यावरून हे दिसून येते की भारतीय संस्कृती आपल्याला यश मिळाल्यावर गर्विष्ठ होण्याऐवजी नतमस्तक व्हायला शिकवते.
तिलम वर्माने छातीवर ठेवली ट्रॉफी
संजू सैमसनच्या पत्नीचा खास अंदाज
या विश्वचषकात 321 धावा केल्याबद्दल संजू सॅमसनला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार मिळाला. त्याची पत्नी चारुलता हिने या मौल्यवान ट्रॉफीचे रक्षण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनी सर्वांची मने जिंकली. तिने ती तिच्या टी-शर्टमध्ये नाजूकपणे गुंडाळली जेणेकरून त्यावर ओरखडे पडू नयेत किंवा ती खराब होऊ नये. या छोट्याशा कृतीतून तिच्या आयुष्यात या यशाचे किती मूल्य आहे हे दिसून येते.
सूर्याने दिलं महत्त्वाचं स्थान
ती मंतरलेली रात्र
शेवटच्या फोटोमध्ये तो क्षण टिपला आहे जेव्हा संपूर्ण भारतीय संघाने ट्रॉफी डोक्यावर उचलली होती. मैदानावर विजय मिळवल्यानंतर, कोणताही खेळाडू ट्रॉफीकडे दुर्लक्ष करु शकला नाही. प्रत्येक खेळाडू त्याचे चुंबन घेत आणि आदराने पाहत होता. जिथे मार्शने त्यावर पाऊल ठेवून त्याचा अनादर केला होता, तिथे टीम इंडियाने ती त्यांच्या पापण्यांवर ठेवून जगाला दाखवून दिले की ट्रॉफी फक्त जिंकल्या जात नाहीत तर त्यांची पूजा केली जाते.
वरुण चक्रवर्तीचा हटके 'टी-कप'
जल्लोष आणि तिरंगा
