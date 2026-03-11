English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup Final : 'हा' खरा ट्रॉफिचा सन्मान, भारतीय खेळाडूंनी कृतीतून दाखवून दिलं

T20 World Cup Final :  भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप 2024 आणि नुकताच 2026 मध्येही ऐतिहासिक विजय मिळवून ट्रॉफीचा अत्यंत भावूक आणि सन्मानपूर्वक जल्लोष केला आहे. खेळाडूंनी या विजयाचा आनंद मैदानापासून ते चाहत्यांच्या अलोट गर्दीपर्यंत विविध प्रकारे व्यक्त केला. यासोबतच भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफीचा केलेला सन्मान अतिशय कौतुकास्पद आणि लक्षवेधी आहे. 

Dakshata Thasale | Mar 11, 2026, 04:33 PM IST
2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान मिशेल मार्शने ट्रॉफीवर पाऊल ठेवून लाखो चाहत्यांना अस्वस्थ केले, हा खेळाच्या भावनेचा अपमान मानला जात होता. 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर, टीम इंडियाच्या स्टार खेळाडूंनी दाखवून दिले आहे की विश्वचषक हा केवळ धातूचा तुकडा नाही तर भावना आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे.  

विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने देवाचे आभार मानले. सूर्या, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि जस शाह यांच्यासह, अहमदाबादच्या प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिरात चमकदार टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी घेऊन पोहोचले. त्यांनी मंदिराच्या गर्भगृहात ट्रॉफी ठेवली आणि आशीर्वाद घेतले. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यावरून हे दिसून येते की भारतीय संस्कृती आपल्याला यश मिळाल्यावर गर्विष्ठ होण्याऐवजी नतमस्तक व्हायला शिकवते.

तरुण फलंदाज तिलक वर्माचा हा पहिलाच विश्वचषक विजय होता आणि त्याचा उत्साह स्पष्ट दिसत होता. व्हायरल झालेल्या एका फोटोमध्ये तिलक विश्वचषक ट्रॉफी छातीशी घट्ट धरून झोपलेला दिसत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील शांतता स्पष्ट करत होती की ही ट्रॉफी जिंकण्यासाठी त्याने किती रात्री झोपेचा त्याग केला असेल.

या विश्वचषकात 321 धावा केल्याबद्दल संजू सॅमसनला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार मिळाला. त्याची पत्नी चारुलता हिने या मौल्यवान ट्रॉफीचे रक्षण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनी सर्वांची मने जिंकली. तिने ती तिच्या टी-शर्टमध्ये नाजूकपणे गुंडाळली जेणेकरून त्यावर ओरखडे पडू नयेत किंवा ती खराब होऊ नये. या छोट्याशा कृतीतून तिच्या आयुष्यात या यशाचे किती मूल्य आहे हे दिसून येते.

सूर्यकुमार यादव आणि त्यांची पत्नी देविशा शेट्टी यांचा हॉटेलच्या खोलीत बेडवर झोपलेला एक गोड फोटो समोर आला आहे. मनोरंजक म्हणजे, टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी त्यांच्यामध्ये ठेवण्यात आली होती. सूर्याने ती लहान मुलासारखी घेतली, हे दर्शविते की ही ट्रॉफी त्यांच्या कुटुंबाचा भाग बनली आहे.  

शेवटच्या फोटोमध्ये तो क्षण टिपला आहे जेव्हा संपूर्ण भारतीय संघाने ट्रॉफी डोक्यावर उचलली होती. मैदानावर विजय मिळवल्यानंतर, कोणताही खेळाडू ट्रॉफीकडे दुर्लक्ष करु शकला नाही. प्रत्येक खेळाडू त्याचे चुंबन घेत आणि आदराने पाहत होता. जिथे मार्शने त्यावर पाऊल ठेवून त्याचा अनादर केला होता, तिथे टीम इंडियाने ती त्यांच्या पापण्यांवर ठेवून जगाला दाखवून दिले की ट्रॉफी फक्त जिंकल्या जात नाहीत तर त्यांची पूजा केली जाते.

फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीने ट्रॉफी हातात धरून निवांतपणे चहा पितानाचा फोटो शेअर केला, जो सोशल मीडियावर "टी-कप" मोमेंट म्हणून प्रचंड व्हायरल झाला. वरुण चक्रवर्तीने 9 सामन्यांत 14 बळी मिळवले. तो जसप्रीत बुमराहसह या स्पर्धेतील संयुक्तरीत्या सर्वाधिक गडी बाद करणारा गोलंदाज ठरला  

विजयानंतर सर्व खेळाडूंनी मैदानात तिरंगा फडकवत चाहत्यांना अभिवादन केले. जसप्रीत बुमराहने 4/15 अशी जबरदस्त कामगिरी केल्यानंतर तो शेवटचा चेंडू हवेत उंचावून विजयाचा आनंद व्यक्त करताना दिसला.  

 या विजयानंतर माजी कर्णधार एमएस धोनीने गौतम गंभीरचा 'कोच साहेब' असा उल्लेख करत संघाचे कौतुक केले, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. धोनीने या पोस्टमध्ये सर्वांचा उल्लेख करुन त्यांच कौतुक केलंय. तसेच बुमराहबद्दल काय बोलू असं देखील तो म्हणाला आहे. 

